珍寶海鮮舫與《罪行海洋》：在香港回歸中國25週年之際沉入無法打撈的深海，更加引人遐想
我們想讓你知道的是
2022年7月1日是香港回歸中國二十五周年，珍寶海鮮舫沒有買家接手、未公布航行目的地、也沒打算開去拆船廠把船上可再利用的物資變賣掉，而是在政治敏感的時刻沉入無法打撈的深海，由於證據與細節都是一片空白，更加引人遐想。
文：陶曉嫚
2022年6月18日，開業將近半世紀、曾經是周星馳電影《食神》決戰場景的「世界最大海上食府」珍寶海鮮舫，航行到西沙群島附近，官方聲明它突然遭遇風浪隔天沉沒，雖然調查程序仍在進行，但如何從深達1000公尺的海底打撈船的殘骸？珍寶海鮮舫的時代記憶與謎團，讓我忍不住把《罪行海洋》這本書翻出來，逐一回顧密密麻麻的重點劃記。
這本書是普立茲獎得主、《紐約時報》記者Ian Urbina匯集他橫渡五大洋、二十片海域所採訪到的一系列海上犯罪故事。
由於真實事件改編的電影《怒海劫》讓索馬利亞變成海盜代名詞，Ian曾透過美國與聯合國複雜的外交折衝，進入了這個被部落軍閥割據的「失敗的國家機器」，並雇用荷槍實彈的十四名保全進行實地採訪。
Ian不只採訪海盜，另外花了數個月搭NGO的船，追蹤當代非法捕撈行為最惡劣的漁船雷霆號，訪問被債務和桃色陷阱綁架到遠洋漁船賣命的奴隸漁工，用狡詐手段把勞動力輸往海上的仲介商，在海上軍火庫裡待命的保全傭兵和層出不窮的搶劫殺人事件，並直擊受雇於華爾街銀行家的職業高手，如何把比帝國大廈更高、更龐大的船艦從希臘海關偷出來，接下來如何為船艦變造身分，讓債權人可以把這份巨大的抵押品轉賣變現……
至於珍寶海鮮舫的沉沒，則可以參考「扔掉廢物 WASTE AWAY」這一章。
不屬於陸地的常識橫行於法外之海
幾個世紀以來，人類將海洋視作無窮的隱喻。這個假設曾是——坦白說，至今對於許多人來說仍是——海洋的龐大伴隨著吸收與代謝一切的無窮能力。遼闊讓海洋擁有神性的潛力。
更嚴格地說，遼闊也讓人類在這麼多年來得以將幾乎任何東西傾倒入海洋之中，石油、污水、屍體、化學廢料、垃圾、軍事武器，甚至是海上建物如鑽石油平臺都可以消失在海裡，彷彿被一個黑洞吞沒，再也不見天日。
二十世紀科學界流行「稀釋是汙染的解方」的說法，把難以處理的東西拋進海裡眼不見為淨，除了廢水與垃圾，也適用於二戰遺留的未爆彈、年久失修的鑽油平台、重案疑雲籠罩的船隻。
幾乎沒有任何東西比石油更具毒性，但直到1973年，傾倒油類入海才成為非法行為。
回溯1967年，974呎長的油輪Torrey Canyon號航行至英國外海擱淺，英國派出轟炸機將船炸沉，試圖燃燒漂浮在海面上的漏油，但這只是讓汙染擴散惡化，除了英國受災，也令海峽一方的法國一百多哩的海岸線飽受汙染。
事後國際間檢討這場災難，讓超過一百個國家在1973年簽署《防止船舶汙染國際公約》，來管理船上廢油與其他廢棄物的處理事務，可以說人類學到對海洋傾倒重油會引來惡果、而且不得不面對教訓的時代來得很晚。
即使有國際公約，依舊有許多船舶偷偷架設「神奇管線」，節省靠岸時的廢棄物清運作業時間與污染物處理費用，例如現代的大型遊輪載運了幾千名乘客，它們所傾倒的未經處理廢水要比一個小鎮的廢水處理廠所能處理的量還大。
污染的種類繁多並不是只有化學毒素而已，它可能是外來物種導致原棲地生物大量死亡，肥沃的廢水導致紅潮與有害藻類增生，把水中的氧氣搶走、殺死海洋生物，也使得食用海鮮的消費者生病，衛星攝影顯示有時候有害藻類的面積超過一個加州。
Ian Urbina為海洋議題一生懸命的記者魂
若沒有第一手的報導紀錄，在陸地生活的人們對海洋還有海面上正在發生的離奇故事，幾乎是無從知曉的，為什麼Ian能讓海上各式各樣的法外之徒開口說故事？
Ian是美國籍的生理男性記者，男性比較方便融入崇尚陽剛氣質的航海文化，例如書中記述一次國與國的漁權糾紛，越南軍艦扣押了印尼海巡官員，並拒絕擅長越南文與英文的女性通譯擔任協商的橋樑，要求與紛爭完全無關的Ian來做翻譯。
另外，美國管轄著地球上最廣闊的海域，這個世界強權在外交、軍事、國防各方面掌握了許多國際的消息來源與線人，讓外國政府願意讓美國代表性媒體《紐約時報》記者登船或入境採訪。
即使有這些外在助力，Ian本人對海洋近乎一往情深的熱愛，才是產生這些優秀報導的核心驅動力，透過第一手採訪海上的人們，記錄他們的語言、禮俗、迷信、社會階級、紀律規範以及罪行紀錄，讓世人驚覺海洋的真相超過想像。而幾個人願意冒著被海盜或是武裝漁船洗劫的危險，在海上顛簸數個月，與船工們一起住在充滿蟑螂臭蟲老鼠的船艙中，不知何時可以靠岸回家？
老記者的格言「見到血，才能上頭條」（If it bleeds, it leads）千真萬確，就如同從1976年開始營運、外型如海上宮殿、每年要花上數百萬港元維修的珍寶海鮮舫，是許多人的香港印象。
由於珍寶海鮮舫的營業額從2013年開始衰退，加上2020年爆發的COVID-19疫情衝擊觀光業，使它在同年3月3日停業，當時的累積虧損已高達1億港幣。
2022年7月1日是香港回歸中國25週年，珍寶海鮮舫沒有買家接手、未公布航行目的地、也沒打算開去拆船廠把船上可再利用的物資變賣掉，而是在政治敏感的時刻沉入無法打撈的深海，由於證據與細節都是一片空白，更加引人遐想。
而在《罪行海洋》中，Ian指出更無奈的面向是，這句格言的反面也是成立的。當一場悲劇愈是常見、愈是缺乏戲劇性，它就愈不像是一場悲劇，甚至不是一個值得被述說的故事。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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