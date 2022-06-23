【《蘋果》停運1年】前採主麥當勞打工、修電工課程：「我還是覺得，人生充滿各種可能」
我們想讓你知道的是
「《蘋果》成了香港民主力量的堡壘，代表香港民情，即使你不喜歡《蘋果》，你也要承認有《蘋果》的香港，較沒《蘋果》的香港可愛得多」
（中央社記者陳沛冰）香港《蘋果日報》大樓大堂掛著一幅野豬畫，由著名畫家黃永玉贈送，寫上「野豬精神」。一群不愛拘束勇敢奔放的記者，以野豬精神守護香港民主自由26年，終不敵政權解散、漂流各方。
在《蘋果》22年，蔡元貴由一隻在前線衝鋒陷陣的小野豬，變成每天編審大部分香港本地新聞的領頭大野豬。
2021年6月23日，香港《蘋果日報》宣布結業，時任採訪主任的蔡元貴告訴《中央社》，當時只一心一意地想完成最後一份《蘋果日報》，全日很忙亂，沒有時間悲秋傷春。
當晚的情景，一直縈繞在他腦袋。大批市民湧到《蘋果日報》大樓外，亮著手機燈送別，在漆黑中互相照亮，燈海一片。「我一直深信我們已經與香港人建立一種不可切割的情感，而那一晚就是最好的見證。」蔡元貴說。
6月24日《蘋果日報》出版最後一份報紙，破紀錄印刷100萬份，告別香港人。
《蘋果日報》結業前，5名高層於6月17日被捕，其中兩人至今被收押超過一年，蔡元貴說：「為了報道真相而遭受文字獄，一日都嫌多，不過經歷了一年的沉澱，再難過也要學會積極面對，才對得起牆內（收被押）的同事。」
過去一年，蔡元貴確實積極面對生活，在《蘋果日報》結業後加入《立場新聞》，他曾跟人開玩笑說，要見證另一間有影響力的媒體死亡，結果一語成讖。
他告訴《中央社》，其實這只是給自己的安慰，真正原因是《蘋果日報》停刊後幾乎沒事可做，難得《立場新聞》向他招手，其理念又值得支持，於是便加入。
約半年後，《立場新聞》也不敵《港區國安法》而停運。蔡元貴早料到這結局，由於入職時間短，衝擊沒有《蘋果日報》結業那般沉重。其後他轉到一份雜誌當兼職編輯，不過工作沒滿足感，很快便辭職。
樂做「斜槓族」
有一天他到住所附近的麥當勞喝咖啡，看到招聘廣告，便順道應徵收銀員。他在個人臉書笑說是在跨國企業擔當財務工作，「站著也有錢收」。對他而言，似乎在這荒誕的現實找到一個臨時庇護站。
一個月的工作體驗，讓蔡元貴了解到基層工人的辛酸，長時間站立令他全身痠痛，下班後總是趕回家休息。站在收銀台前，他也看盡人生百態，曾遇見一臉愁容的瘦弱女子，每天下午叫一客薯條細味人生，還有幾個建築工人，坐在隔板兩旁吃著草莓新地，「我還是覺得，人生充滿著各種可能」。
辭掉收銀員工作後，他沒停下腳步，先修畢電工課程，再找到兩份戶外工作兼職。人到中年，他笑言自己樂做「斜槓族」（Slash），目前沒有迫切性找長工。
蔡元貴未像一些同事轉到社交平台繼續報道新聞。他說，因為習慣了在讀者眾多的主流平台書寫，在他心中，《蘋果日報》是最能代表香港人的報紙，敢於揭露政府和權貴的黑暗面，不向大財團賣帳（指不合作、不服從），「正正因為大財團長期杯葛，反而不用看『金主』的臉色，唯一需要照顧的是廣大讀者，即是香港人的利益」。
他記得，同事偶爾會因《蘋果日報》被打壓而感到沮喪和憤怒，但又會為拒絕妥協而自豪。
惟在《港區國安法》下，《蘋果日報》最終也倒下。
難忘採訪美伊戰爭
「《蘋果》停刊也是香港衰落的結果」，蔡元貴說，香港新聞自由衰落，扼殺了《蘋果日報》、立場新聞及眾新聞這些敢言媒體的生存空間，「當這些反映民意、敢於揭露權貴醜聞的傳媒被禁絕，香港社會就變得很單一，沒有多元聲音，這個都市變得很乏味」。
現在蔡元貴每天早上仍會一邊喝咖啡，一邊看新聞，偶爾也會看看親政府媒體的報道，了解政府的態度，「有時候也可以當笑話看，娛樂性不低的」。
在《蘋果日報》多年，蔡元貴最難忘的是2003年以隨軍記者身分採訪美伊戰爭，由戰前準備到戰後跟進，他先後飛往中東約4至5次，歷時逾2個月，採訪耗費港幣數十萬元。
他說，當時《蘋果日報》有可觀盈利，捨得花錢派人到現場採訪，那時也是香港新聞工作最輝煌的歲月；同年香港50萬人上街推倒23條立法，更是香港新聞自由及言論自由的見證，「現在回看，就如曾經照亮黃土地的維園燭光，遙不可及」。
曾志豪：仍不相信《蘋果》消失
隨著《蘋果日報》結業，記者被逼漂流，一些專欄作家也失去了筆耕土壤。已移民台灣的前《香港電台》節目主持人曾志豪從2012年6月開始為《蘋果日報》寫專欄，一寫便是9年，直至《蘋果日報》結業。
「很多文化界前輩都在《蘋果》寫專欄，要在《蘋果》有一個欄目是很難的。」曾志豪記得，當年邀請他寫專欄的人說，「黎生（壹傳媒創辦人黎智英）想你寫」，令他感到意外。
曾志豪的專欄以批判時事為主，第一篇文章題為「正神9」，講述當時神舟9號發射升空，傳媒一片唱好，他就唱反調：「可以不關心升空嗎？地上有許多不公義的事發生」。
他說，《蘋果》從沒干預專欄內容，稿酬也不錯。
曾志豪直言，《蘋果》是「天使與魔鬼的混合體」，也是一份「老闆意志及彩色很濃厚的報紙」，當年開創狗仔隊文化，又將新聞圖像化，高度市場導向，更有一段時間追求點擊率，「記得大學時老師教新聞學，經常以《蘋果日報》作為反面教材，批評《蘋果》版面是圖畫較文字多，標題沒有主題、副題，辦報方式為傳統媒體所不齒」。
不過曾志豪相信，正因為《蘋果》這份任性，由最初不為知識分子所喜歡，其後不得不承認它的政治能量；後來香港本土派壯大，《蘋果日報》與一些政黨主張的民主運動被批評已不合時宜，再到《港區國安法》實施後，《蘋果日報》面臨巨大政治打壓，全港市民爭相買報以示支持。
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」