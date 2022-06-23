foodpanda共享永續新食代來臨，愛地球才對味！foodpanda目標減少6,000萬公斤，5G行動超前進度 實踐環保外送願景

當今全球企業落實環境永續，刻不容緩！為響應聯合國 2050 淨零碳排目標，foodpanda 除致力打造永續外送鏈，更提出「共享永續」新觀念，成為第一個將共享經濟模式與永續行動連結的外送產業。foodpanda 今 (23) 日宣布啟動全面性 「5G」 行動，包含發表永續宣言 Green Commitment、首創環境友善店家 Green Vendor、打造永續外送 Green Panda、鼓勵低碳騎士 Green Rider、推廣環保饕客 Green Customer，期盼帶動廣大合作夥伴與消費者的力量共同守護環境，成就相對環保的外送消費模式，迎向共享永續新食代。

foodpanda 總經理方俊強表示：「凝聚共識，影響無限！環境永續發展需由各界協力付諸實行， foodpanda 一直在思考如何透過平台影響力讓永續行動走得更深遠、更廣闊，而共享永續正是我們未來的行動方針，foodpanda 創新既有營運模式，串聯外送產業鏈發揮一加一大於二的加乘力量，與全世界共享環境友善的正向成果。」

環境永續是所有地球公民的共同課題，根據工研院永續行為調查，多數民眾對響應永續的行為落實意願偏低，身為全台最大即時外送平台，foodpanda 直擊環保痛點，期望透過 5G 永續行動，拓展影響範疇，並分享短中期目標：於 2022 年累計減廢達 2,000 萬公斤，更將集結減廢、減碳、減塑的永續成果，預計於 2025 年累計減少 6,000 萬公斤！

共享永續 5G 行動一：永續宣言 Green Commitment

foodpanda 以「減廢、減塑、減碳」為三大永續主軸，超前進度實踐永續外送鏈承諾

foodpanda 為業界第一個投入環境永續發展之企業，有感外送環保議題迫在眉睫，加速永續計畫藍圖，期盼為現在與未來世代的經濟、社會與環境的永續發展帶來正向轉變，聚焦「減廢、減塑、減碳」三大永續主軸，攜手消費者、商家夥伴及外送夥伴，致力減少外送為環境帶來的影響，落實創造永續外送鏈的承諾，以實現與全球共享永續價值的目標。

foodpanda 攜手RE-THINK 重新思考首創「環境友善店家」計畫，鼓勵店家源頭減廢，成功募集 780 間合格店家，遍布全台 21 縣市。Photo Credit : foodpanda

共享永續 5G 行動二：環境友善店家 Green Vendor

全台 780 間環保友善店家上線！全台 21 縣市都點的到

為解決店家端的環保痛點，foodpanda 攜手環保團體 RE-THINK 重新思考首創「環境友善店家」計畫，針對店內環境、外送外帶及食材三大面向，規劃 9 項環保標準，鼓勵餐飲業者自發性投入永續發展，計畫推行近一年，總計 780 間店家通過審核成為環境友善店家。店家透過簡化餐點包裝、提供自備容器優惠及餐點份量選擇等，減少一次性垃圾與食物浪費，預計 780 間合格店家一年可減廢 161,624 公斤，相當於減少約 808 萬個 700 ml 的塑膠飲料杯，進而落實源頭減廢，降低環境負荷。環境友善店家更邀請許多連鎖品牌共襄盛舉，如：星巴克、漢堡王、21世紀、大戶屋、大苑子、bb.q CHICKEN、Go Lean 健康餐盒 x Just kitchen等，跨足不同餐飲類型，且遍布全台 21 縣市，提供消費者多元選擇！另一方面，台灣 foodpanda 對環保的投入更帶動其他國家的參與，foodpanda 香港及新加坡接連響應推出環境友善店家計畫，目前全亞太已有破 1,500 間環保店家，未來更期待拓展至全亞太市場！

提供加碼優惠，7/22 前訂購環境友善店家滿 $299，輸入優惠碼【友善環境】即享最高 $30 折扣優惠，每人限用 2 次，限指定店家使用，優惠數量有限兌完為止。立即跟著「環境友善店家」一起守護地球吧！

foodpanda 首次推出全植物纖維製成的環保餐盒，單一材質、不含淋膜，以相對優惠的價格，鼓勵餐廳取代塑膠餐盒。Photo Credit : foodpanda

共享永續 5G 行動三：永續外送 Green Panda

最環保的外送平台！foodpanda 支持減塑 首推植纖環保餐盒

foodpanda 相信源頭減塑是永續外送的關鍵，首次推出環保餐盒，並提供相對優惠的價格，鼓勵餐廳取代塑膠餐盒，邁出環保第一步！foodpanda 環保餐盒採用全植物纖維製成，材質單一且無塑膠淋膜，可減少對地球的負擔，目前全台 20 間 Go Lean 健康餐盒x Just Kitchen 已率先響應，未來 foodpanda 也將致力鼓勵更多餐廳業者一起響應。另一方面，foodpanda 積極凝聚同仁的永續意識，並鼓勵付諸具體行動，呼應世界地球日，foodpanda 鼓勵同仁們點購環境友善店家、循環容器外送及蔬食餐飲，期許每一位員工都能成為平台最佳永續大使，推廣永續觀念！

foodpanda 響應減碳外送，鼓勵外送夥伴優先選擇電動車，過去一年累計減碳 1300噸，相當於 3.3 座台北大安森林公園一整年的碳吸附量。Photo Credit : foodpanda

共享永續 5G 行動四：低碳騎士 Green Rider

foodpanda 鼓勵電動車外送 一年減碳 1,300 噸

不僅帶領餐飲環保轉型，foodpanda 更直接對決外送服務帶來的衍生碳排放。為打造低碳外送生態圈，foodpanda 積極洽談五大電動車品牌，提供額外購車優惠，鼓勵外送夥伴優先選擇電動車。經過一年多的推廣，foodpanda 外送夥伴使用電動機車的佔比近 9%，是全台平均電動機車占比的 2.25倍1，且 2022 年 4 月對比去年同期，foodpanda 使用電動車的外送夥伴成長率更高達 7 成，顯見夥伴們的環保意識也逐漸抬頭。此外，據統計，過去一年使用電動車的全台外送夥伴累計騎乘超過 6,100 萬公里，減少近 1,300 噸的二氧化碳排放量，相當於 3.3 座台北大安森林公園一整年的碳吸附量2，未來更將接軌全球政策，積極推動外送機車電動化，促進外送產業鏈改變。

foodpanda 再次攜手與 RE-THINK 發起回收素養調查，發現消費者對於環境友善店家的認同及回收觀念皆提升。Photo Credit : foodpanda

共享永續 5G 行動五：環保饕客 Green Customer

回收教育有成！消費者回收知識大幅提升 環保饕客跟著 foodpanda 這樣做

foodpanda 於 2020 年底與 RE-THINK 合作，共同發起台灣史上最大回收素養調查，並展開一系列線上、線下環境教育活動，今年初再次發起回收素養調查，發現消費者對於環境友善店家的認同及回收觀念皆提升：

回收觀念正確率提升： 超過 80% 消費者能正確分類常見的外送餐點垃圾，然而 60% 的消費者仍不清楚剩餘餐點、醬料應分類為廚餘，可見廚餘回收知識仍有待提升，是回收上值得關注的議題。

超過 80% 消費者能正確分類常見的外送餐點垃圾，然而 60% 的消費者仍不清楚剩餘餐點、醬料應分類為廚餘，可見廚餘回收知識仍有待提升，是回收上值得關注的議題。 環境友善店家的認同度增加： 近 8 成的 foodpanda 使用者有聽過環境友善店家，而消費者的認同也反映在訂單上，環境友善店家訂單數短短一年即成長近 68 倍。

近 8 成的 foodpanda 使用者有聽過環境友善店家，而消費者的認同也反映在訂單上，環境友善店家訂單數短短一年即成長近 68 倍。 消費者花錢支持環保餐飲的意願提升：超過 8 成民眾願意多支付費用挺環保，相較 2020 年成長 6.2%；進一步詢問原因：有 73.2% 的消費者會因為餐廳減少一次性包材而增加消費意願，消費者環保意識逐漸提升，更加認同包材減量必要性。

為讓更多消費者可以一起簡單做環保，foodpanda 也分享輕鬆成為環保饕客的三撇步：第一，點外送時主動不索取一次性餐具，從源頭減少一次性垃圾；第二，支持環境友善店家，鼓勵更多店家從源頭落實永續；第三，餐後正確回收，優化垃圾處理，減少一般垃圾燃燒的碳排放。foodpanda 不僅提供優惠以及參與機會，鼓勵店家與外送夥伴一同響應環保，也降低減廢、減塑、減碳的門檻，邀請消費者成為「5G」永續外送重要一環，用行動支持產業鏈的翻轉，小行動就能產生大改變。

1. 根據行政院環保署統計，傳統機車 一公里/人碳排放量0.046 kgCO2 ；電動機車一公里/人碳排放量0.025 kgCO2

2. 資料來源：交通部公路總局機動車輛登記數https://stat.thb.gov.tw/hb01/webMain.aspx?sys=100&funid=11100