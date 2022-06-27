電價審議會今將拍板，朝野各黨：可以合理調漲工業電價，但希望不影響到民生用電

電價費率審議會將於今（27）日下午舉行，經濟部長王美花日前表示，全世界電價都在漲，要就整個方向做合理反映，最終將交由審議會拍板。目前提出的漲幅方案只有超過3%的方案，盡量不調整民生用電，以調漲工業用電為主。朝野各黨這兩天紛紛提出立場，包括執政的民進黨普遍認為工業用電應該有合理調漲的空間，但民生用電因疫情關係，應該維持凍漲。

民進黨：台灣不可能做到電價以價制量

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，台灣不可能做到電價以價制量，「台灣不可能漲到這個地步，因為我們的售電業只有台電，不是電力自由競爭的國家，算壟斷」，民進黨團的立場是希望不要影響到民生，但是要做合理的調費方案，因此提出照顧民生、穩定物價、節約能源、強化電網等4大主張。

鄭運鵬指出，經濟部的電價審議委員會每半年召開一次，從今年3月底暫緩研議到今天舉行，因應目前全球的能源狀況，台灣必須維持獨步全球的經濟成長、產業的出口及內需，所以從今年3月一路延到現在才要做決定，當時就是要判斷台灣的疫情發展跟經濟狀況，而現在全球因為烏俄戰爭，燃料都有相當高的漲幅，台灣的調整速度算很慢。

鄭運鵬也說，民進黨團要求電價審議要照顧民生，在合理的民生用電，尤其是家庭用電必須照顧到，「不要讓他們在疫情的尾聲，在電價上還要傷腦筋」。另外民進黨團也要求穩定物價，雖然台灣現在經濟狀況很好，但是物價上漲具有不可控制性，的確會吃掉現在經濟成長的速度。

鄭運鵬表示，民進黨團的第四個要求是強化電網，因為大大小小停電，不管是意外、維修、小動物誤闖電網造成停電，都會變新聞，這點希望台電辛苦一點，在夏天一定要做好，不要造成不必要的慌亂，或者讓在野黨有話題可以炒作，希望任何停電都要盡量少發生，強化電網的工作盡量做到完美；維修停電都要公告，避免被以訛傳訛。

國民黨：疫情中漲電價對民眾衝擊太大

國民黨昨天也召開記者會針對電價表達立場，文傳會主委王育敏表示，現在疫情還在高原期，通膨又急遽飆升，失業率也創新高，在這3大因素下，人民生活已很苦，如果民進黨政府仍執意調漲民生電價，讓人民生活更辛苦，將是壓垮人民的最後一根稻草。要求民生用電一定要凍漲，不能讓人民過上更苦的日子。

李彥秀表示，用電價解決問題是最無腦的能源政策，電價成本並非制定電價的全部，還要考量外在因素；而在疫情、通膨、失業的壓力下，今年人民痛苦指數是歷年來新高，若電價調漲，下一波就是漲油價，之後就是物價指數攀升，會讓人民更痛苦。她指出，以台灣現在的電力結構，即使漲電價，政府也無法保證今年不停電，因此，除凍漲電價外，也應討論民進黨的能源政策。

國民黨指出，此次電價審議，外傳可能讓調漲電價打開3％天花板限制，綜觀臺電提出的電價版本，漲幅最少的要調漲5％，包括工業大戶調高8％；低壓小商家以用電1500度以上，民生用戶以1000度以上為調漲門檻。國民黨強調，調漲民生用電對飽受疫情影響的民眾將造成嚴重衝擊，國民黨主張民生用電應予凍漲，如果要從工業大戶開始調漲，民進黨政府也應提出完整配套措施，避免伴隨通膨惡化的民生物價飆漲、影響基層民眾生活。

時代力量：合理調整工業電價，民生用電繼續凍漲

時代力量立法院黨團今天早上也召開記者會；立委陳椒華表示，時代力量贊成台灣電價應該合理調漲，台灣過去以政治力抑制電價，加上政府補貼政策，使台灣電價無法真正反映實際外部成本，造成台灣能源轉型路上困難重重，但時力主張應優先合理調整工業用電，目前也該繼續凍漲民生用電。

陳椒華指出，今年國際情勢變化導致國際能源價格飆漲，何時趨穩仍未知，根據能源局「台灣2021各部門用電量」統計，去年工業部門用電量仍是最多、占整體用電57%，家庭住宅用電只佔不到19%，所以合理調整工業用電價格，可避免政府再大量補貼工業用戶，將工業用電合理反應生產成本，降低台電虧損，更可促使工業用戶強化節能科技發展與能源管理，致力於節約用電，減少電價調漲對其造成的衝擊，進而促進產業節電措施與節能科技發展。

陳椒華說，根據主計總處公布今年5月消費者物價指數年增3.39％，創近10年來新高，雖然電價合理化有其必要性，但現階段人民痛苦指數過高，為避免電價調漲造成民眾對物價上漲的預期心理，或再帶動物價飆升，因此此時仍不宜調漲民生電價。

時力立委王婉諭則說，2020年台灣工業電價為每度新台幣2.4461元，是全世界第6低，顯見台灣的工業電價確實有合理調整的空間，業界也有同樣的認知，近日包括台泥、義美食品、仁寶集團、台塑集團及遠東集團，都表示台灣工業用電電價或許無可避免應合理調整。當台灣的工業電價合理化後，一般工業電價與綠電價格的差距縮小、企業採購綠電的誘因提升，再生能源發展才有空間，否則當台灣綠電的價格遠高於一般電價，企業採購綠電的誘因就只剩下對環境的社會責任。

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核稿編輯：翁世航