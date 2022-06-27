電價審議會今將拍板，朝野各黨：可以合理調漲工業電價，但希望不影響到民生用電
我們想讓你知道的是
立委王婉諭說，2020年台灣工業電價為每度新台幣2.4461元，是全世界第6低，顯見台灣的工業電價確實有合理調整的空間，業界也有同樣的認知。
電價費率審議會將於今（27）日下午舉行，經濟部長王美花日前表示，全世界電價都在漲，要就整個方向做合理反映，最終將交由審議會拍板。目前提出的漲幅方案只有超過3%的方案，盡量不調整民生用電，以調漲工業用電為主。朝野各黨這兩天紛紛提出立場，包括執政的民進黨普遍認為工業用電應該有合理調漲的空間，但民生用電因疫情關係，應該維持凍漲。
民進黨：台灣不可能做到電價以價制量
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，台灣不可能做到電價以價制量，「台灣不可能漲到這個地步，因為我們的售電業只有台電，不是電力自由競爭的國家，算壟斷」，民進黨團的立場是希望不要影響到民生，但是要做合理的調費方案，因此提出照顧民生、穩定物價、節約能源、強化電網等4大主張。
鄭運鵬指出，經濟部的電價審議委員會每半年召開一次，從今年3月底暫緩研議到今天舉行，因應目前全球的能源狀況，台灣必須維持獨步全球的經濟成長、產業的出口及內需，所以從今年3月一路延到現在才要做決定，當時就是要判斷台灣的疫情發展跟經濟狀況，而現在全球因為烏俄戰爭，燃料都有相當高的漲幅，台灣的調整速度算很慢。
鄭運鵬也說，民進黨團要求電價審議要照顧民生，在合理的民生用電，尤其是家庭用電必須照顧到，「不要讓他們在疫情的尾聲，在電價上還要傷腦筋」。另外民進黨團也要求穩定物價，雖然台灣現在經濟狀況很好，但是物價上漲具有不可控制性，的確會吃掉現在經濟成長的速度。
鄭運鵬表示，民進黨團的第四個要求是強化電網，因為大大小小停電，不管是意外、維修、小動物誤闖電網造成停電，都會變新聞，這點希望台電辛苦一點，在夏天一定要做好，不要造成不必要的慌亂，或者讓在野黨有話題可以炒作，希望任何停電都要盡量少發生，強化電網的工作盡量做到完美；維修停電都要公告，避免被以訛傳訛。
國民黨：疫情中漲電價對民眾衝擊太大
國民黨昨天也召開記者會針對電價表達立場，文傳會主委王育敏表示，現在疫情還在高原期，通膨又急遽飆升，失業率也創新高，在這3大因素下，人民生活已很苦，如果民進黨政府仍執意調漲民生電價，讓人民生活更辛苦，將是壓垮人民的最後一根稻草。要求民生用電一定要凍漲，不能讓人民過上更苦的日子。
李彥秀表示，用電價解決問題是最無腦的能源政策，電價成本並非制定電價的全部，還要考量外在因素；而在疫情、通膨、失業的壓力下，今年人民痛苦指數是歷年來新高，若電價調漲，下一波就是漲油價，之後就是物價指數攀升，會讓人民更痛苦。她指出，以台灣現在的電力結構，即使漲電價，政府也無法保證今年不停電，因此，除凍漲電價外，也應討論民進黨的能源政策。
國民黨指出，此次電價審議，外傳可能讓調漲電價打開3％天花板限制，綜觀臺電提出的電價版本，漲幅最少的要調漲5％，包括工業大戶調高8％；低壓小商家以用電1500度以上，民生用戶以1000度以上為調漲門檻。國民黨強調，調漲民生用電對飽受疫情影響的民眾將造成嚴重衝擊，國民黨主張民生用電應予凍漲，如果要從工業大戶開始調漲，民進黨政府也應提出完整配套措施，避免伴隨通膨惡化的民生物價飆漲、影響基層民眾生活。
時代力量：合理調整工業電價，民生用電繼續凍漲
時代力量立法院黨團今天早上也召開記者會；立委陳椒華表示，時代力量贊成台灣電價應該合理調漲，台灣過去以政治力抑制電價，加上政府補貼政策，使台灣電價無法真正反映實際外部成本，造成台灣能源轉型路上困難重重，但時力主張應優先合理調整工業用電，目前也該繼續凍漲民生用電。
陳椒華指出，今年國際情勢變化導致國際能源價格飆漲，何時趨穩仍未知，根據能源局「台灣2021各部門用電量」統計，去年工業部門用電量仍是最多、占整體用電57%，家庭住宅用電只佔不到19%，所以合理調整工業用電價格，可避免政府再大量補貼工業用戶，將工業用電合理反應生產成本，降低台電虧損，更可促使工業用戶強化節能科技發展與能源管理，致力於節約用電，減少電價調漲對其造成的衝擊，進而促進產業節電措施與節能科技發展。
陳椒華說，根據主計總處公布今年5月消費者物價指數年增3.39％，創近10年來新高，雖然電價合理化有其必要性，但現階段人民痛苦指數過高，為避免電價調漲造成民眾對物價上漲的預期心理，或再帶動物價飆升，因此此時仍不宜調漲民生電價。
時力立委王婉諭則說，2020年台灣工業電價為每度新台幣2.4461元，是全世界第6低，顯見台灣的工業電價確實有合理調整的空間，業界也有同樣的認知，近日包括台泥、義美食品、仁寶集團、台塑集團及遠東集團，都表示台灣工業用電電價或許無可避免應合理調整。當台灣的工業電價合理化後，一般工業電價與綠電價格的差距縮小、企業採購綠電的誘因提升，再生能源發展才有空間，否則當台灣綠電的價格遠高於一般電價，企業採購綠電的誘因就只剩下對環境的社會責任。
延伸閱讀
- 電價漲不漲？審議會首次「議而不決」：因應烏俄情勢需再觀察評估
- 12個「不該調高基本工資」的誤解（上）：你得先認清，台灣的物價電價其實都很「貴」
- 半夜洗衣服、假日吹冷氣更省錢？前提是你有用對「時間電價」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
本文章內容由「黑松金酒」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。