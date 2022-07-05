拿破崙希爾《行動致富》：讓熱忱感染你的態度、舉止，接著四處傳播

文：拿破崙・希爾（Napoleon Hill）

熱忱是一個人最珍貴的資產。 熱忱勝過金錢與權勢。由一小批工人累積的財富，也許很難引起共鳴，但只要有滿腔熱忱，便能憑一己之力說服眾人、主導全局。 熱忱能戰勝偏見與反對的聲音、驅走消極的心態，幫助自己筆直朝目標前進。熱忱有如海嘯般強大，能一次吞噬眼前所有困難。 熱忱便是發揮作用的信念。 結合了信念與進取心的力量，便能克服艱鉅挑戰，造就前所未聞的創世之舉。 讓名為「熱忱」的細菌漂浮在你的工廠、你的辦公室、你的農場裡；讓熱忱感染你的態度、舉止，接著四處傳播，在你不知不覺中布滿產業的各個角落。讓熱忱幫助你提高產能、降低成本；讓熱忱為你的員工帶來歡笑、喜悅與滿足；帶來活力、真誠與積極。讓它在生命的岩縫中埋下自動自發的種子，長出成功的甜美果實。 ——澳大利亞政治家亨利・ 切斯特（Henry Chester）

任何人讀了卡內基針對熱忱的分析，一定會體悟到熱忱的強大能量，發現熱忱與一切創造、成就有關。

從他的分析中，也能了解熱忱不只是一味樂觀、打如意算盤或做白日夢而已，而是更深厚的力量。

你可以隨意選定一些人做研究，仔細觀察他們每天的生活經驗，就會從中發現，比起沒什麼鬥志、缺乏熱忱的人，用熱忱擁抱生活的人更容易招來好運，遇到機會和貴人。

是什麼造成這個奇妙的現象？ 為什麼只要有熱忱，就能引來成功契機、排除各種阻礙，還有助打造和諧的人際關係？ 讓我試著為大家解惑。

自古以來的每一位哲學家、思想家，都發現熱忱為言語更添色彩、豐富了行為的意義。有些人也注意到，除了言詞之外，熱忱也能讓心中的意念更具力量。

愛默生說：「我聽過一位經驗豐富的律師說過，如果對方律師打從心裡不認為自己的客戶能勝訴，他就一點也不擔心對方會左右陪審團的決定。對方律師一旦沒有信心，陪審團便能感受得出來，儘管他說得再頭頭是道，陪審團也不會採信。」

美國記者兼作家莉蓮・懷汀（Lillian Whiting）說過：「如果生活過得不充實，一個人算不上成功。充實的生活是充滿活力、熱忱與喜悅的生活，是每天帶著雀躍的心情起床，因為活著而充滿希望；是滿懷喜悅地迎接早晨，期待展開新的一天；是能真正心領神會，感受萬物一體、天人合一。」她的這番話掌握了熱忱的精神與涵義。

美國廢奴主義者兼社會改革家威廉・蓋里森（William Lloyd Garrison）正是因為內心澎湃激昂，才會說道：

我知道許多人不滿我的言辭激烈（充滿熱忱），但我難道沒有理由這麼做嗎？ 我要如真理一般一針見血、我要如正義一般毫不妥協。對於這個問題，我不願溫和地（缺乏熱忱）去思考、論述或寫作。 不！這怎麼可以！ 一個人家裡失火，你們可以要他平心靜氣地報警（缺乏熱忱的警示），慢條斯理地將妻子從死神的手裡搶回來。要那個做母親的慢慢將陷入火海的嬰兒救出來——但是，面對當前的情勢，你們不要勸我採取溫文的態度。我是如此真誠懇切（充滿熱忱），我不會閃爍其辭、不會委婉客套，我要讓眾人聽到我的呼喊。社會上的冷漠，已經讓冰冷的雕像無法按捺，準備從底座上一躍而起，已經讓亡者忍無可忍，一心想加快復生的腳步。

蓋里森的這段話雖然已是久遠的歷史，卻字字觸動人心。讓文字充滿力量的關鍵便是熱忱，就如卡內基所說，寫作當下的真實感受，也會反映在付梓的作品中，即使翻譯成其他語言、翻印過無數次，字裡行間仍會留露作家的真切情感。

英國詩人菲利普・ 貝利（Philip James Bailey）深知熱忱的力量，說道：

人生的意義不是活了多久，而是做了什麼； 不是還有幾口氣，而是擁有多少智慧； 不是倒數生命的盡頭，而是用心感受生活。 我們應該用一顆心扎實地跳了幾下，來計算時間。 真正活出生命的人，是最用心思考、認真感受、言行問心無愧的人。

事實的確如此，而且在熱忱的激勵下，一個人才能「認真感受、言行問心無愧」，也提醒我們要審視生活狀態，積極作為。

英國詩人雷・ 杭特（Leigh Hunt）了解熱忱的真諦，才會說出：「我們活在兩個世界裡：一個能用數字與規則丈量，一個能用心與想像力感受。」

德國哲學家約翰・ 費希特（Johann Gottlieb Fichte）用下面這段話，道出他對熱忱的深刻體悟：

生命是一套由感受與渴望構成的系統，在我的人生哲學中，生命是至高無上的，而知識只是個旁觀者。這套感受系統確切存在我們心中，是無庸置疑的事實、是我們憑直觀知識建構的事實。這種知識並非由理論推導而來，也並非來自我們能任意選擇接受或拒絕的理性。只有這樣面對面的知識才是真實。它來自生命，因此能為生命賦予生機。

古羅馬喜劇作家泰倫斯（Terence）領會了熱忱的力量，因此有感而發：「對於真心渴望的事物，抱持堅定信念非難事。」

前美國總統詹姆斯・加菲爾德（James A. Garfield）表達自己對熱忱的理解：「如果我們終將老去，請將歲月的皺紋刻在我的眉間，別刻在我的心上，只因靈魂永遠不該老去。」他深知一個人的心是熱忱之所在、情感之泉源。

古羅馬歷史學家塔西佗（Tacitus）曾說：「逆境無朋友。」實在是至理名言，不過也可以進一步說逆境會削弱友誼的力量，因為它通常會破壞感情、澆熄熱忱。

德國教育家福祿貝爾（Froebel）對熱忱的力量也有深刻見解：「人類揮灑汗水、辛勤工作只是為了養活自己，為了有食物吃、有房子住、有衣服穿，這種謬論實在有損人格，也不應該推廣。人類一切作為的真正目的，是為了不斷向外界展現內心的聖潔與合乎禮俗的自我。」

學過形上學的人都知道，物質環境並不重要，而且自然會因應一個人的內心狀態而改變，就像水受到地心引力牽引，自然會往低處流一樣。

形上學家知道摯友或親人過世的時候，無須感到哀傷，反倒應該化悲憤為力量，鼓勵自己進一步思考人生、追求更遠大的志向。

愛默生透過以下文字，抒發自己對形上學的認識與體悟：

發了高燒、生了重病、痛徹心扉、損失錢財或失去朋友，當下都看似是無可挽回的損失、永遠無法彌補的缺憾。然而，歲月必然會帶來療癒心靈的深層力量。摯友、妻子、手足、愛人的死，當下看似一種剝奪，之後卻能為人生提供指引、帶來啟發，因為這樣的事總能顛覆原有的生活步調，為年少輕狂、不懂事的日子畫下句點。 這樣的事總會擾亂工作、家庭或生活的日常節奏，催生出新的生活、新的一切，幫助自己更為成熟。這樣的事讓我們擁抱或婉拒新朋友，接受新的影響，為將來的發展奠定基礎。原本只會在夏日的花園裡作一朵花的男男女女，根部沒有空間伸展、頭頂的艷陽太過灼熱，卻因為籬笆倒下、園丁疏於照顧，竟成了一片樹林，為家家戶戶的居民遮蔭、結出纍纍的果實。

如果希望讀完這一章之後有所成長，就必須了解正面與負面情緒密切相關，學會轉化負面情緒，便能帶來意想不到的契機。掌握了這一點，就會發現一個自認悲觀的人，也能改變心態，成為一個全然的樂觀者，能將過去表露悲觀的能力，轉化為展現熱忱的動力。

卡內基經常提到每個人都應該成為自我心智的主人。有些人的心智過於負面，試著去掌控這樣的心智並沒有幫助，最好的方法應該是將情緒由負轉正，再學習掌控心智。擁有負面心智的代價並不小，卡內基勸說眾人主導自我心智時，提到了正向心智的諸多效益，用意便是清楚說明這個道理。

美國宗教領袖兼作家瑪麗・艾迪（Mary Baker Eddy）在遣詞用字上稍有不同，但表達的概念完全一樣：

美善的言論必定屬實。如今各種思想百家爭鳴，互不相讓。一切都是物質，或者一切都是心智？ 兩派理論爭論不休，非得分出高下不可。南北戰爭英雄格蘭特將軍（General Grant）談到作戰策略時說道：「我認為應該在南北邊界上一決勝負，即使要戍守整個夏季我也奉陪。」科學界認為，萬物即是心智，以及心智的產物。一定要守住這條底線。物質對你並沒有幫助……和諧來自心智、由心智控制。上帝的主義（Divine Principle）便是人類生命的真理。因此，人的幸福並非由感官與物質主導。真理不會因錯誤而失去鋒芒。 人與人之間和諧相處，就如音樂和聲一樣美妙動人，與人相處時針鋒相對，也如不協和音一般造作刺耳。

如果我的理解沒錯，艾迪女士想表達的是，意念的能量是好是壞、或正或負，完全取決於一個人秉持何種心態，又有何目的。

意念其實只有一種，能夠以正面或負面等多種方式表達。從這個假設進一步推敲，便不難理解任何負面情緒，都能被轉化為有益的正面心態。一個人也能從中找到善用熱忱的最佳方式。

引起悲傷苦痛的負面能量，也能加以轉化，帶來創新發想與喜悅，幫助個人實現明確主要目標，或是短期目標。在這個過程中，自律便能派上用場。只有自律的心智能將悲傷昇華為喜悅。

書籍介紹

本文摘錄自《行動致富：富足人生，不能只靠空想》，遠流出版