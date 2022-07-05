拿破崙希爾《行動致富》：讓熱忱感染你的態度、舉止，接著四處傳播
我們想讓你知道的是
本書收列的三個成功法則能引導讀者將計畫轉換為具體行動。光是想像、期待、做美夢絕對不夠，一定要付諸行動才能成功達陣。「空想不努力，財富不落地」拿破崙・希爾如是說。
文：拿破崙・希爾（Napoleon Hill）
熱忱是一個人最珍貴的資產。
熱忱勝過金錢與權勢。由一小批工人累積的財富，也許很難引起共鳴，但只要有滿腔熱忱，便能憑一己之力說服眾人、主導全局。
熱忱能戰勝偏見與反對的聲音、驅走消極的心態，幫助自己筆直朝目標前進。熱忱有如海嘯般強大，能一次吞噬眼前所有困難。
熱忱便是發揮作用的信念。
結合了信念與進取心的力量，便能克服艱鉅挑戰，造就前所未聞的創世之舉。
讓名為「熱忱」的細菌漂浮在你的工廠、你的辦公室、你的農場裡；讓熱忱感染你的態度、舉止，接著四處傳播，在你不知不覺中布滿產業的各個角落。讓熱忱幫助你提高產能、降低成本；讓熱忱為你的員工帶來歡笑、喜悅與滿足；帶來活力、真誠與積極。讓它在生命的岩縫中埋下自動自發的種子，長出成功的甜美果實。
——澳大利亞政治家亨利・ 切斯特（Henry Chester）
任何人讀了卡內基針對熱忱的分析，一定會體悟到熱忱的強大能量，發現熱忱與一切創造、成就有關。
從他的分析中，也能了解熱忱不只是一味樂觀、打如意算盤或做白日夢而已，而是更深厚的力量。
你可以隨意選定一些人做研究，仔細觀察他們每天的生活經驗，就會從中發現，比起沒什麼鬥志、缺乏熱忱的人，用熱忱擁抱生活的人更容易招來好運，遇到機會和貴人。
是什麼造成這個奇妙的現象？ 為什麼只要有熱忱，就能引來成功契機、排除各種阻礙，還有助打造和諧的人際關係？ 讓我試著為大家解惑。
自古以來的每一位哲學家、思想家，都發現熱忱為言語更添色彩、豐富了行為的意義。有些人也注意到，除了言詞之外，熱忱也能讓心中的意念更具力量。
愛默生說：「我聽過一位經驗豐富的律師說過，如果對方律師打從心裡不認為自己的客戶能勝訴，他就一點也不擔心對方會左右陪審團的決定。對方律師一旦沒有信心，陪審團便能感受得出來，儘管他說得再頭頭是道，陪審團也不會採信。」
美國記者兼作家莉蓮・懷汀（Lillian Whiting）說過：「如果生活過得不充實，一個人算不上成功。充實的生活是充滿活力、熱忱與喜悅的生活，是每天帶著雀躍的心情起床，因為活著而充滿希望；是滿懷喜悅地迎接早晨，期待展開新的一天；是能真正心領神會，感受萬物一體、天人合一。」她的這番話掌握了熱忱的精神與涵義。
美國廢奴主義者兼社會改革家威廉・蓋里森（William Lloyd Garrison）正是因為內心澎湃激昂，才會說道：
我知道許多人不滿我的言辭激烈（充滿熱忱），但我難道沒有理由這麼做嗎？ 我要如真理一般一針見血、我要如正義一般毫不妥協。對於這個問題，我不願溫和地（缺乏熱忱）去思考、論述或寫作。
不！這怎麼可以！ 一個人家裡失火，你們可以要他平心靜氣地報警（缺乏熱忱的警示），慢條斯理地將妻子從死神的手裡搶回來。要那個做母親的慢慢將陷入火海的嬰兒救出來——但是，面對當前的情勢，你們不要勸我採取溫文的態度。我是如此真誠懇切（充滿熱忱），我不會閃爍其辭、不會委婉客套，我要讓眾人聽到我的呼喊。社會上的冷漠，已經讓冰冷的雕像無法按捺，準備從底座上一躍而起，已經讓亡者忍無可忍，一心想加快復生的腳步。
蓋里森的這段話雖然已是久遠的歷史，卻字字觸動人心。讓文字充滿力量的關鍵便是熱忱，就如卡內基所說，寫作當下的真實感受，也會反映在付梓的作品中，即使翻譯成其他語言、翻印過無數次，字裡行間仍會留露作家的真切情感。
英國詩人菲利普・ 貝利（Philip James Bailey）深知熱忱的力量，說道：
人生的意義不是活了多久，而是做了什麼；
不是還有幾口氣，而是擁有多少智慧；
不是倒數生命的盡頭，而是用心感受生活。
我們應該用一顆心扎實地跳了幾下，來計算時間。
真正活出生命的人，是最用心思考、認真感受、言行問心無愧的人。
事實的確如此，而且在熱忱的激勵下，一個人才能「認真感受、言行問心無愧」，也提醒我們要審視生活狀態，積極作為。
英國詩人雷・ 杭特（Leigh Hunt）了解熱忱的真諦，才會說出：「我們活在兩個世界裡：一個能用數字與規則丈量，一個能用心與想像力感受。」
德國哲學家約翰・ 費希特（Johann Gottlieb Fichte）用下面這段話，道出他對熱忱的深刻體悟：
生命是一套由感受與渴望構成的系統，在我的人生哲學中，生命是至高無上的，而知識只是個旁觀者。這套感受系統確切存在我們心中，是無庸置疑的事實、是我們憑直觀知識建構的事實。這種知識並非由理論推導而來，也並非來自我們能任意選擇接受或拒絕的理性。只有這樣面對面的知識才是真實。它來自生命，因此能為生命賦予生機。
古羅馬喜劇作家泰倫斯（Terence）領會了熱忱的力量，因此有感而發：「對於真心渴望的事物，抱持堅定信念非難事。」
前美國總統詹姆斯・加菲爾德（James A. Garfield）表達自己對熱忱的理解：「如果我們終將老去，請將歲月的皺紋刻在我的眉間，別刻在我的心上，只因靈魂永遠不該老去。」他深知一個人的心是熱忱之所在、情感之泉源。
古羅馬歷史學家塔西佗（Tacitus）曾說：「逆境無朋友。」實在是至理名言，不過也可以進一步說逆境會削弱友誼的力量，因為它通常會破壞感情、澆熄熱忱。
德國教育家福祿貝爾（Froebel）對熱忱的力量也有深刻見解：「人類揮灑汗水、辛勤工作只是為了養活自己，為了有食物吃、有房子住、有衣服穿，這種謬論實在有損人格，也不應該推廣。人類一切作為的真正目的，是為了不斷向外界展現內心的聖潔與合乎禮俗的自我。」
學過形上學的人都知道，物質環境並不重要，而且自然會因應一個人的內心狀態而改變，就像水受到地心引力牽引，自然會往低處流一樣。
形上學家知道摯友或親人過世的時候，無須感到哀傷，反倒應該化悲憤為力量，鼓勵自己進一步思考人生、追求更遠大的志向。
愛默生透過以下文字，抒發自己對形上學的認識與體悟：
發了高燒、生了重病、痛徹心扉、損失錢財或失去朋友，當下都看似是無可挽回的損失、永遠無法彌補的缺憾。然而，歲月必然會帶來療癒心靈的深層力量。摯友、妻子、手足、愛人的死，當下看似一種剝奪，之後卻能為人生提供指引、帶來啟發，因為這樣的事總能顛覆原有的生活步調，為年少輕狂、不懂事的日子畫下句點。
這樣的事總會擾亂工作、家庭或生活的日常節奏，催生出新的生活、新的一切，幫助自己更為成熟。這樣的事讓我們擁抱或婉拒新朋友，接受新的影響，為將來的發展奠定基礎。原本只會在夏日的花園裡作一朵花的男男女女，根部沒有空間伸展、頭頂的艷陽太過灼熱，卻因為籬笆倒下、園丁疏於照顧，竟成了一片樹林，為家家戶戶的居民遮蔭、結出纍纍的果實。
如果希望讀完這一章之後有所成長，就必須了解正面與負面情緒密切相關，學會轉化負面情緒，便能帶來意想不到的契機。掌握了這一點，就會發現一個自認悲觀的人，也能改變心態，成為一個全然的樂觀者，能將過去表露悲觀的能力，轉化為展現熱忱的動力。
卡內基經常提到每個人都應該成為自我心智的主人。有些人的心智過於負面，試著去掌控這樣的心智並沒有幫助，最好的方法應該是將情緒由負轉正，再學習掌控心智。擁有負面心智的代價並不小，卡內基勸說眾人主導自我心智時，提到了正向心智的諸多效益，用意便是清楚說明這個道理。
美國宗教領袖兼作家瑪麗・艾迪（Mary Baker Eddy）在遣詞用字上稍有不同，但表達的概念完全一樣：
美善的言論必定屬實。如今各種思想百家爭鳴，互不相讓。一切都是物質，或者一切都是心智？ 兩派理論爭論不休，非得分出高下不可。南北戰爭英雄格蘭特將軍（General Grant）談到作戰策略時說道：「我認為應該在南北邊界上一決勝負，即使要戍守整個夏季我也奉陪。」科學界認為，萬物即是心智，以及心智的產物。一定要守住這條底線。物質對你並沒有幫助……和諧來自心智、由心智控制。上帝的主義（Divine Principle）便是人類生命的真理。因此，人的幸福並非由感官與物質主導。真理不會因錯誤而失去鋒芒。
人與人之間和諧相處，就如音樂和聲一樣美妙動人，與人相處時針鋒相對，也如不協和音一般造作刺耳。
如果我的理解沒錯，艾迪女士想表達的是，意念的能量是好是壞、或正或負，完全取決於一個人秉持何種心態，又有何目的。
意念其實只有一種，能夠以正面或負面等多種方式表達。從這個假設進一步推敲，便不難理解任何負面情緒，都能被轉化為有益的正面心態。一個人也能從中找到善用熱忱的最佳方式。
引起悲傷苦痛的負面能量，也能加以轉化，帶來創新發想與喜悅，幫助個人實現明確主要目標，或是短期目標。在這個過程中，自律便能派上用場。只有自律的心智能將悲傷昇華為喜悅。
書籍介紹
本文摘錄自《行動致富：富足人生，不能只靠空想》，遠流出版
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。