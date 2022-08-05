中國根深柢固的主奴文化，讓歧視黑人的論調變得「無傷大雅」

119年前，清政府駐美外交官譚錦鏞行走在美國的大街上，無故被路過的員警掀起帽子羞辱，「哈哈，黃皮豬！豬尾巴！」 譚錦鏞強壓著怒火，用英語很禮貌地說：「請您自重這位先生，中國人也是人。」沒想到，這位員警質疑：「中國人也是人？」邊甩手就給譚錦鏞一個大耳光。

譚錦鏞忍無可忍，直接和員警幹起來。誰知這位員警吹起口哨，叫來一夥員警一起加入群毆，還將譚錦鏞的辮子綁在欄杆上示眾。譚受此奇恥大辱，最後跳河自盡。

每當中國人讀到譚錦鏞的故事，不免為當年的民族屈辱史憤憤不平，也不禁感歎所謂的弱國無外交和落後就要挨打。100多年後的中國儼然搖身一變為可與美國分庭抗禮的大國，官方的「戰狼外交」到處宣揚著國威，民間也彌漫著「中國不高興」和「中國可以說不」的民族主義情緒。

按照中國的強者邏輯，今天的中國不再受西方列強欺侮了，可以揚眉吐氣了，翻身農奴要當回領主了，所以有資本來羞辱那些比他們更弱勢的人了。

當年中共政權取代中華民國的聯合國安理會席位，毛澤東曾經感慨，是非洲的黑人兄弟國家抬著我們進去的。不難發現，這些支持其實得益於中共自建政起就不遺餘力地開展對非援助，到今天中國對非洲的影響力已無可匹敵。

儘管官方交流如此熱絡，但是民間的關係並非其樂融融。長期以來，中共給與了包括非洲國家在內的外國留學生超國民待遇，中國媒體經常渲染非洲黑人在華的違法犯罪行為，早就讓不少中國人對非洲黑人有抵觸情緒，而中國人對非洲黑人的歧視也早已是公開的秘密，央視春晚就曾上演塗黑臉演非洲人的歧視醜聞。

一直以來，在反思西方白人種族主義的語境下，有色人種之間的歧視是被大眾選擇性忽視的。也許是由於語言的壁壘，並未為大眾所知，又或者像中國與非洲國家之間那樣有共同利益，所以求同存異。

中國人對於非我族類者，一般都沒有太好的稱呼，西方白人叫「鬼佬」，黑人叫「黑鬼」，如果翻譯成對方的語言，那是非常冒犯的，所以這些稱呼也只能中國人之間用來調侃。但是，如果外國人也懂中國人的語言，知道中國人這樣稱呼，甚至有著集體性的歧視行為，那真是一件非常尷尬的事。

最近，大名鼎鼎的BBC非洲之眼就製作了一起紀錄片，題為《出售種族歧視》（Racism for Sale），擔當採訪任務的記者曾經留學中國。她揭露的問題，不少中國人應該都有所耳聞，那就是有中國人讓非洲小孩或是大人拍攝舉牌和跳舞的祝福影片，在中國淘寶網上明碼標價出售。

據記者披露，一位叫叔叔的中國男子在馬拉威的村莊強迫或是引誘大量當地學齡兒童為其拍攝影片，他在拍攝時遇到兒童不配合，還會毆打對方，有些兒童甚至荒廢學業拍攝影片。儘管付出如此代價，這些孩子的所得僅僅是一些零食。而拍攝祝福影片早已形成了一個產業，有專門的代理負責分銷，據該男子介紹，最忙的一天可以拍攝380個，一單人民幣200元。

如果這樣的交易是成人之間的你情我願，內容也是乾乾淨淨，那麼大家都相安無事。但是偏偏有些熱衷羞辱別人取樂的買家和毫無底線的賣家一拍即合，幹起了這丟臉到國際的事，更無恥的是他們還打著弘揚中國文化和救濟非洲貧困兒童的幌子。

記者的調查還發現，許多影片中有歧視黑人的語言，其中最有爭議的是讓一群非洲小孩用中文說，「我是黑鬼，智商低。」臥底記者還發現這位叫「叔叔」的男子對非洲人的公開歧視，他稱，「非洲人就是會偷會搶，想在這裡做生意你就要鐵面無私、要冷血，大概有85％的非洲人都是這樣，只有非常少數，大概5％、15％的非洲人有點良知。」

此外，調查還發現有其他中國短影片博主在非洲過著「皇帝般」的生活，他們仗著對兒童的施捨，迫使這些兒童給自己敲背、捶腿，甚至洗腳。

有意思的是，紀錄片還暗示了中國的企業文化在當地遭遇水土不服，中國老闆抱怨非洲員工懶散，不好好工作。這一點與最近英國員工抱怨Tiktok的工作文化似乎有異曲同工之處，中國的企業文化似乎與世界都是格格不入的，不知道真正應該反思的是誰？

近些年來，中非之間的政治經濟和文化衝突屢屢見諸報端。政治上，中共支持辛巴威的穆加比（Robert Mugabe）這樣的獨裁政權，助長當地的貪污腐敗，不少非洲國家引進了中國的審查和監控技術，自由和人權不斷倒退；經濟上，「一帶一路」的大型基建工程不僅沒有造福當地人民，還釀成了債務危機。

此外，一些不法中國商人為攫取更多經濟利益，破壞當地自然生態環境。轟動一時的中國「象牙女王」楊鳳蘭曾被控作為非洲最大象牙走私團夥的頭目，將價值250萬美元的700多根象牙從坦尚尼亞盜運至遠東；文化上，中國人以高高在上的施捨者自居，不尊重當地的文化，隨意奴役當地勞工，破壞原住民領地，網路流傳影片顯示，有中國人在非洲隨地大小便被當地人毆打。

《孟子》有言，「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。」這句話告訴我們要有同理心，瞭解自己的歡樂和苦難，同時也瞭解別人的歡樂和苦難。中國人和非洲人都曾受到西方種族主義的迫害，本應更瞭解對方的苦難，不應再添齟齬。

但是筆者深知，中國歷來推崇主人和奴才的文化，主人使喚、壓迫和歧視奴才是千百年的傳統，奴才順從、忍耐和讚美主人也是亙古不變的美德。一些中國人不屑西方的自由和人權，那是因為在他們的世界觀裡只有高等和低下，高等人歧視下等人似乎是理所當然。