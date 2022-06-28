《未來的光陰》：國家機器刻意打造出「國語＝彩色＝精緻」、「台語＝黑白＝低俗」的文化形象

文：林松輝

嘩啦嘩啦的下雨天，午後，赤裸著上身的青少年阿孝坐在窗邊，對著屋外的景致，扯破喉嚨地大聲歌唱。

「袂當啦袂當袂當袂當擱再活下去／無你的人生親像黑暗／喂～喂～／請你趕緊返來ㄟ／你現在踮在哪裡／我的心內的彼個人。」

日式老屋沒有隔牆的另一個房間裡，媽媽把外公、外婆的戒子和玉送給姐姐當嫁妝，並囑咐姐姐要多留意未來夫婿的身體，健康最重要。雨聲不絕，阿孝的歌聲穿透耳膜；滿懷心事的姐姐終於忍不住，卻又壓抑著情緒地隔空喊話：「阿孝啊，不要唱了，賣銅賣鐵的，難聽死了。」

侯孝賢一九八五年《童年往事》的這段小情節，不聲不響地呈現了一九六〇年代高雄鳳山的一個外省人家庭裡，多語複調的實境。在導演的這部自傳性作品中，老一輩的祖母、爸爸和媽媽，彼此溝通時用的是家鄉廣東梅縣的客家話；在台灣成長或誕生的一代（即阿孝和姐弟們），客家話聽得懂，但講的大多是國語和閩南語。

而在姐弟當中，曾考上北一女卻無緣去就讀的大姐（蕭艾飾），總是在屋裡幫忙料理家務，不若常在街頭玩樂的弟弟阿孝（游安順飾），得勞累祖母（唐如韞飾）每天出去呼喚他回家吃飯。祖母呼叫的客家話發音，「阿孝」變成「阿哈」，為小男孩博得「阿哈阿哈大卵葩」的戲謔。

電影不聲不響透露的，正是阿孝因成日在外混當地小孩習得閩南語的背景；而上述情節裡已較年長的阿孝所唱的閩南語歌曲〈無聊的人生〉（文夏原唱，1969），正在用國語和說客家話的媽媽交談的姐姐聽不懂，把「袂當」（不能）聽成了「賣銅」。

平行電影的迷思

一個家庭，兩個空間，三種語言；一九六〇年代的台灣南部城鎮，有一九四〇年代中國大陸移民帶來的客家話，有在地本省居民使用的閩南語，有國民黨政權推行的、夾雜各省口音的國語（在片子中常以電台廣播的形式發聲），還有阿孝弟弟們用閩南語學習英語的口訣。但這種多語複調的實境，在一九八〇年代發軔的台灣新電影時期之前，卻往往缺席於台灣電影，其中原因錯綜複雜，下文提供一個粗略的勾勒。

將電影歸類的方式，除了類型、作者、明星以外，常見的還有國家／國族與語言。以台灣電影來說，若從一九四九年國民黨政府遷台以降，一般論述會將二戰後的台灣電影視為兩種語言聲道並存的「平行電影」，一方面是民間投資的台語電影，另一方面是政府扶植的國語電影；其假設是兩類電影各自都是單聲道的電影，只以一種語言發音，與上文所指的多語複調（即一部電影中出現多種語言）並不相同。

然而，即使是兩條單聲道的平行電影，二者的起落消長也有值得討論之處，因為這個發展的歷史脈絡可以說明及折射複調的聲道為何曾經銷聲匿跡，又或為何重現不易。

一九五〇至一九六〇年代，國民黨政府雖然接收了台灣在日治時代已有的電影資產（如戲院和發行管道），並且開始推行以復興中華文化為主調的語言與文化政策（包括一九五九年的〈獎勵國語影片辦法〉），但當時因年產逾百部電影、被聯合國教科文組織認證為全球第三大劇情片生產國的台灣電影產業，其產品主要還是台語片。

話雖如此，我們也不妨藉此重思並拆解電影、語言與身分的關係及其迷思。尤其在同步錄音尚未實行的年代，有聲電影採取事後配音，觀眾聽到的對白往往不是發自演員自己的聲音，甚至演員不懂得某個語言也無礙其參與演出。

如台語片名作《王哥柳哥遊台灣》（李行、張方霞、田豐，1959）中，飾演胖子王哥的演員李冠章便不會講台語；此外，當時的台語片也會另行配上客家話拷貝，在客語地區放映（例如遲至二〇一三年才被尋獲的首部台語片《薛平貴與王寶釧》〔何基明，1956〕即屬客家話拷貝）。因此，我們可以說，民間製作的電影在語言的使用上，主要是迎合市場的需求，不必然與身分政治掛鉤。

國語片與台語片的此消彼長

相反地，當時的國家機器卻是十分有意識地進行文化與政治改革的工作，在政策面上尤其彰顯。上文提到一九五九年的〈獎勵國語影片辦法〉，其前身是一九五六年的〈國產影片獎勵辦法〉，一字之差（從國「產」到國「語」）即足以將當時方興未艾的台語片通通排除在外，並同時資助香港出產、配合反共國策的國語片。

另一個例子是金馬獎。一九五七年主辦的第一屆台語片影展共有三十三部影片參展，閉幕典禮頒發由十四位專家學者評選的金馬獎，但這並非我們今日熟悉的那個金馬獎。

一九六二年，新聞局以恭賀蔣介石總統華誕之名，以及國軍固守金門、馬祖前線之意，舉辦國語影片才能參賽的金馬獎，打對台並變相打壓台語片的意圖昭然若揭。

台語片的應對方式，即是備有另一個國語的拷貝用以參賽，也造成同一部影片在台北上映的通常是國語版、而中南部放映的是台語版的現象。這種「上有政策」與「下有對策」之間的拉扯，顯示了兩股勢力的此消彼長，以及尚存的斡旋空間。

於是，我們可以發現，所謂的平行電影其實並不是全然平行。以國語發音的健康寫實主義影片，如李行的《養鴨人家》（1965），會在劇情裡嵌入表演歌仔戲和布袋戲的情節，讓台語得以暗度陳倉，並呈現多語複調的社會情境；而台語片為了生存與參賽，也不惜另備客語與國語的拷貝，以致出現一片多語的情況。