電通行銷傳播集團2022再獲肯定，蟬連三年《LINE Family Club最佳銷售夥伴》

隱私權抬頭、Cookieless時代來臨，疫情加速數位轉型的腳步，唯有不斷跟上趨勢，才能在瞬息萬變的市場環境中創新突破，超前部署。2022年獲選的LINE Family Club《最佳銷售夥伴》，除了成功運用 LINE Biz-Solutions，在2021年陪伴客戶挺過最艱辛的三級警戒時刻；面對未來 Cookieless 時代，更協助客戶建立累積第一方數據的長期策略，以及OMO佈局成為獲獎的關鍵決勝點。

電通行銷傳播集團媒體事業群執行長 盧炳勳表示：「非常感謝所有客戶對電通集團與旗下品牌的高度信任，讓我們能持續攜手LINE與所有媒體夥伴，透過靈活的策略規劃和工具應用，在媒體、創意、數據與顧客關係管理方面，協助客戶盤點品牌與數位的藍圖布局，以360度更整合的視角，共創行銷以外的多元目標與附加價值，很榮幸能連續三年獲此獎項肯定，與客戶一起成為『Life on LINE』的最佳實踐。」

更多電通行銷傳播集團的得獎報導請參閱：不只是廣告！以 LINE 為起點，達成多元目標策略。電通行銷傳播集團創造行銷之外的附加價值https://tw.linebiz.com/case-study/line-family-club-2022-dentsu；《LINE Family Club 2022》完整得獎名單請見官方網站：https://tw.linebiz.com/news/line-family-club-2022-announce。

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