《歡迎光臨 肯園精油新手村》：芳香療法三大主角「精油、純露、植物油」各有擅長的作用，也可互相搭配發揮綜效
我們想讓你知道的是
本書嚴選最好用的20種精油、5種純露與5種植物油，相互搭配出227種使用方式，療癒80種身心症狀！並佐以肯園獨門經絡按摩手法，和20種隨時可做的轉念呼吸法，於18種我們經常身處的空間，用香氣畫出人際界線，讓精油驚人的療癒力進入專屬您的芳療宇宙。
文：肯園芳療師團隊
- Q：香精、香氛、花精、花水，跟精油有什麼關係？
初學芳香療法的新手，經常會被市面上帶有「香」「花」的不同名詞搞得眼花撩亂，導致誤解這些品項的作用與療癒方向。以下整理出相關詞彙，並個別解釋他們的製作方式與作用，方便新手朋友們「名正言順」地認識這些品項。
香精
由人工合成的香氣，成本低廉，而且所含成分的種類少，不像天然精油成分豐富多元。作用當然也有很大差異，且缺乏了天然精油各分子間的協同作用，並不推薦使用。
如何判斷產品內含人工香精呢？有些是在瓶身上直接標示各種化學成分的名稱，但也有些是標示不明，甚至刻意混淆讓人誤以為是天然精油。
香氛
泛指所有含香氣的產品，例如：香氛蠟燭、香氛保養品等等，方便直接用於生活中。但因為呈現出多樣的形式，其中材質也較複雜，而香氣的部分，有些來自天然精油，有些是人工合成物，建議使用前先進一步瞭解內容物。
花精
以水為載體，加上陽光的曝曬，將植物的生命能量轉錄至花精中。所以花精主要應用於能量療法中，裡面成分是水、酒精（防腐），並沒有芳香分子。
花水
花水就是純露。因為早期最常見的純露是花朵類，例如玫瑰、橙花，所以純露又被稱作花水。但隨著純露應用越來越普及，所有可以蒸餾出精油的植物也都有純露，不只是花朵而已，因此純露是比花水更恰當的稱呼。
另外，有些不良廠商為了減少運送成本，直接將精油甚至香精，加入乳化劑後，再加上大量的水，而宣稱是花水。然而純露的芳香分子是水溶性，與精油的油溶性成分並不全然相同，兩者的濃度與作用也不太一樣。若錯用了由精油或香精製成的花水，便容易對身體造成傷害，不可不慎。
- Q：純精油不能直接使用在皮膚上嗎？
精油內含100％的油溶性芳香分子，若未經稀釋就直接碰觸皮膚，通常會帶來刺激性，所以精油必須經過植物油稀釋後才塗抹於皮膚上。
皮膚具有通透性，以維持特定功能，如排汗、調節體溫；而精油的芳香分子小，也容易被皮膚吸收進入體內。然而，皮膚也是人體的保護層，具有相當的防衛性；一旦刺激性物質接近皮膚，就可能引發紅腫、疼痛等不適反應，以提醒主人避開刺激物。
所以，調製按摩油時，精油的稀釋濃度，主要是參考肌膚對精油的耐受程度。
使用前先做肌膚敏感測試
上述情況是以同一種精油來做比較，而不同精油對於皮膚的刺激度也會不同，因此需要考量的情況頗多，若擔心無法兼顧所有細節，建議可以先跟著書中的配方，調製一般人適用的安全濃度，並於使用前做皮膚測試，可先少量塗抹在嬌嫩皮膚處，如手腕內側，視膚況觀察一段時間（皮膚敏感者至少需觀察24小時），看看是否產生刺激不適感。
緩解方法
此外，若在使用精油或按摩油後感到刺激不適，也都可以直接厚塗植物油，便能快速緩解紅腫疼痛。
- Q：精油、植物油、純露可以吃嗎？
除了經皮膚吸收之外，芳香分子也能夠透過口服方式，來幫助我們調節身心平衡。
植物油、純露，以及精油的口服注意事項皆不同，可參考以下說明進行初步判斷。
植物油
廚房料理中的要角，拿來吃不會有爭議，只是要怎麼吃更健康？植物油的重要成分是不飽和脂肪酸，可以補充人體營養素。但這類成分怕高溫，所以請選擇「冷壓」製法，保有活性成分；使用時也減少高溫烹調，可以直接口服，如每天一湯匙，若有特殊保健需求則可另外增加份量。
另外，坊間還有「浸泡油」，是將植物浸泡於油中，是藉由脂溶性作用，去釋放其他植物中的有效成分，所以浸泡油的主角並非油脂、而是其他植物的萃出物質，故浸泡油通常不口服，常見浸泡油諸如：金盞菊浸泡油、山金車浸泡油。
純露
芳香分子屬於水溶性的成分，能與水充分溶解，所以純露是可以直接加入開水中飲用，通常一杯水約加5 ∼15毫升純露，遇特殊情況可再增加劑量。飲用純露的功用主要是：促進新陳代謝、調節體液平衡。
由於植物來源、萃取條件，以及各商家保存條件都不同，甚至各地法規對純露口服的規定都不一樣，建議可在購買前向商家確認，該品牌純露是否達口服等級。
精油
最需要小心謹慎！因為精油中含100％芳香分子，容易刺激黏膜，且成分不溶於水，切忌不能直接加水就喝。而且口服參與了複雜的消化過程，增加許多不確定性，例如：透過消化後只剩多少量到達血液循環全身？
過程是否對肝臟帶來較多負擔？所以建議若非受過完整專業訓練，能夠有效理解芳香分子代謝機轉與判斷身心狀況之前，不以口服方式攝取精油。
- Q：精油濃度越高越有效？
精油雖然效果顯著，但使用的劑量與頻率，則是影響療癒效果的關鍵。我們可以從不同層面來觀察使用精油的效果。
觸發閥值
要觸發人體不同功能，濃度或有不同。例如當某人很討厭某種氣味時，即使濃度很淡，仍聞得出來，並引發負面感受；相對地，精油用於情緒治療時，或許低濃度也可能達到正面效果。但如果要在生理層面上調理症狀，就需要足夠濃度，才能夠被皮膚吸收發揮作用。
精油種類
不同精油的擅長作用也有不同。有些精油（如肉桂）的抗菌力極強，低劑量即起作用，偏高劑量反而會刺激皮膚；有些精油（如甜羅勒）的抗菌力較溫和，但並非技不如人，而是要用對地方，才能充分發揮其優勢。如兒童或皮膚較敏感處，就適合優先選用甜羅勒或茶樹等溫和的精油。
功效雙面性
某些精油成分具有雙面性作用，不同濃度將呈現不同效果。例如檸檬香茅、檸檬馬鞭草等精油，高濃度使用可帶來激勵與消炎效果；相對地低濃度使用，則可以幫助我們鎮定。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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