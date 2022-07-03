《歡迎光臨 肯園精油新手村》：芳香療法三大主角「精油、純露、植物油」各有擅長的作用，也可互相搭配發揮綜效

文：肯園芳療師團隊

Q：香精、香氛、花精、花水，跟精油有什麼關係？

初學芳香療法的新手，經常會被市面上帶有「香」「花」的不同名詞搞得眼花撩亂，導致誤解這些品項的作用與療癒方向。以下整理出相關詞彙，並個別解釋他們的製作方式與作用，方便新手朋友們「名正言順」地認識這些品項。

香精

由人工合成的香氣，成本低廉，而且所含成分的種類少，不像天然精油成分豐富多元。作用當然也有很大差異，且缺乏了天然精油各分子間的協同作用，並不推薦使用。

如何判斷產品內含人工香精呢？有些是在瓶身上直接標示各種化學成分的名稱，但也有些是標示不明，甚至刻意混淆讓人誤以為是天然精油。

香氛

泛指所有含香氣的產品，例如：香氛蠟燭、香氛保養品等等，方便直接用於生活中。但因為呈現出多樣的形式，其中材質也較複雜，而香氣的部分，有些來自天然精油，有些是人工合成物，建議使用前先進一步瞭解內容物。

花精

以水為載體，加上陽光的曝曬，將植物的生命能量轉錄至花精中。所以花精主要應用於能量療法中，裡面成分是水、酒精（防腐），並沒有芳香分子。

花水

花水就是純露。因為早期最常見的純露是花朵類，例如玫瑰、橙花，所以純露又被稱作花水。但隨著純露應用越來越普及，所有可以蒸餾出精油的植物也都有純露，不只是花朵而已，因此純露是比花水更恰當的稱呼。

另外，有些不良廠商為了減少運送成本，直接將精油甚至香精，加入乳化劑後，再加上大量的水，而宣稱是花水。然而純露的芳香分子是水溶性，與精油的油溶性成分並不全然相同，兩者的濃度與作用也不太一樣。若錯用了由精油或香精製成的花水，便容易對身體造成傷害，不可不慎。

Q：純精油不能直接使用在皮膚上嗎？

精油內含100％的油溶性芳香分子，若未經稀釋就直接碰觸皮膚，通常會帶來刺激性，所以精油必須經過植物油稀釋後才塗抹於皮膚上。

皮膚具有通透性，以維持特定功能，如排汗、調節體溫；而精油的芳香分子小，也容易被皮膚吸收進入體內。然而，皮膚也是人體的保護層，具有相當的防衛性；一旦刺激性物質接近皮膚，就可能引發紅腫、疼痛等不適反應，以提醒主人避開刺激物。

所以，調製按摩油時，精油的稀釋濃度，主要是參考肌膚對精油的耐受程度。

Photo Credit: 三采出版

使用前先做肌膚敏感測試

上述情況是以同一種精油來做比較，而不同精油對於皮膚的刺激度也會不同，因此需要考量的情況頗多，若擔心無法兼顧所有細節，建議可以先跟著書中的配方，調製一般人適用的安全濃度，並於使用前做皮膚測試，可先少量塗抹在嬌嫩皮膚處，如手腕內側，視膚況觀察一段時間（皮膚敏感者至少需觀察24小時），看看是否產生刺激不適感。

緩解方法

此外，若在使用精油或按摩油後感到刺激不適，也都可以直接厚塗植物油，便能快速緩解紅腫疼痛。

Q：精油、植物油、純露可以吃嗎？

除了經皮膚吸收之外，芳香分子也能夠透過口服方式，來幫助我們調節身心平衡。

植物油、純露，以及精油的口服注意事項皆不同，可參考以下說明進行初步判斷。

植物油

廚房料理中的要角，拿來吃不會有爭議，只是要怎麼吃更健康？植物油的重要成分是不飽和脂肪酸，可以補充人體營養素。但這類成分怕高溫，所以請選擇「冷壓」製法，保有活性成分；使用時也減少高溫烹調，可以直接口服，如每天一湯匙，若有特殊保健需求則可另外增加份量。

另外，坊間還有「浸泡油」，是將植物浸泡於油中，是藉由脂溶性作用，去釋放其他植物中的有效成分，所以浸泡油的主角並非油脂、而是其他植物的萃出物質，故浸泡油通常不口服，常見浸泡油諸如：金盞菊浸泡油、山金車浸泡油。

純露

芳香分子屬於水溶性的成分，能與水充分溶解，所以純露是可以直接加入開水中飲用，通常一杯水約加5 ∼15毫升純露，遇特殊情況可再增加劑量。飲用純露的功用主要是：促進新陳代謝、調節體液平衡。

由於植物來源、萃取條件，以及各商家保存條件都不同，甚至各地法規對純露口服的規定都不一樣，建議可在購買前向商家確認，該品牌純露是否達口服等級。

精油

最需要小心謹慎！因為精油中含100％芳香分子，容易刺激黏膜，且成分不溶於水，切忌不能直接加水就喝。而且口服參與了複雜的消化過程，增加許多不確定性，例如：透過消化後只剩多少量到達血液循環全身？

過程是否對肝臟帶來較多負擔？所以建議若非受過完整專業訓練，能夠有效理解芳香分子代謝機轉與判斷身心狀況之前，不以口服方式攝取精油。

Q：精油濃度越高越有效？

精油雖然效果顯著，但使用的劑量與頻率，則是影響療癒效果的關鍵。我們可以從不同層面來觀察使用精油的效果。

觸發閥值

要觸發人體不同功能，濃度或有不同。例如當某人很討厭某種氣味時，即使濃度很淡，仍聞得出來，並引發負面感受；相對地，精油用於情緒治療時，或許低濃度也可能達到正面效果。但如果要在生理層面上調理症狀，就需要足夠濃度，才能夠被皮膚吸收發揮作用。

精油種類

不同精油的擅長作用也有不同。有些精油（如肉桂）的抗菌力極強，低劑量即起作用，偏高劑量反而會刺激皮膚；有些精油（如甜羅勒）的抗菌力較溫和，但並非技不如人，而是要用對地方，才能充分發揮其優勢。如兒童或皮膚較敏感處，就適合優先選用甜羅勒或茶樹等溫和的精油。

功效雙面性

某些精油成分具有雙面性作用，不同濃度將呈現不同效果。例如檸檬香茅、檸檬馬鞭草等精油，高濃度使用可帶來激勵與消炎效果；相對地低濃度使用，則可以幫助我們鎮定。