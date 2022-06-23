行政院通過《刑法》修正草案：吸毒上路驗尿陽性就處罰，「毒駕致死」最重處10年有期徒刑

國內毒駕事件層出不窮，過去對於毒駕如何判定眾多法院見解不同，前線執法標準也難以統一。對此，行政院於今（23）日通過《刑法》第185條之3修正草案，內容規定民眾若吸毒上路經尿液檢驗陽性，或有其他足認施用毒品致不能安全駕駛等情況，只要被警察逮到，將會全面處罰。

有鑑於行為人吸毒之後駕駛交通工具，因毒品作用，極易因而發生重大交通事故或致無辜行人傷亡，為免悲劇一再發生，法務部認為毒駕如同防制酒駕一樣必須嚴懲。

法務部長蔡清祥指出這次修法的重要性，一方面是將毒駕的執法標準明確化，使檢警有效處理此類案件；另一方面則是採取全面處罰的法律規範，以杜絕任何僥倖之徒。

法務部指出，對於駕駛動力交通工具者，如有施用毒品之行為，其尿液經檢驗判定陽性即構成刑責；此外，若因個案情況無法檢驗判定陽性，但仍有其他情事足以認定有施用毒品而導致不能安全駕駛時，也論以毒駕罪責。

過去，舊條文針對毒駕的處刑條件為：服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。不過，究竟什麼叫做「不能安全駕駛」，眾多法院各有不同見解。

一派認為只要精神狀態有缺損、操控車輛能力降低，雖然毒駕者尚可煞車、閃避碰撞，但因為肇事率高於正常人，因此只要有危害社會安全的疑慮就能構成刑法上的公共危險罪；另一派則認為不能安全駕駛，必須造成一定的危險結果才能構成公共危險罪。

過去法制局指出，舊刑法毒駕罪開罰是以「個案具體認定不能安全駕駛」為原則進行判斷。反觀酒駕只要「人體中檢出符合法定酒精濃度數值」即成立犯罪。然而不論毒駕或酒駕均會危害用路安全，造成民眾的生命危險。

法制局就曾建議為避免產生「飲酒合法．酒駕必罰」、「吸毒違法．毒駕不罰」的現象，應該將毒駕「致不能安全駕駛」刪除，只要吸毒駕車就觸法；或如同酒駕規定，增訂毒駕者經化驗毒品濃度超過一定標準就構成公共危險罪之規定，以作為明確判斷依據。

未來，修正草案立法通過後，毒駕行為將能全面處罰，並依個案情節適用現行罰則，即最重處3年有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；因而致人於死者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

此外，致重傷者，最重處7年有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航