藍營連環爆林智堅兩份碩士論文涉抄襲，指導教授陳明通：其實林的論文比較有原創性

台北市議員王鴻薇爆料，民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅，2008年在中華大學發表的碩士論文《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》，涉嫌抄襲同年六月新竹科學園區的《以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度》期末報告書。

王鴻薇：林智堅抄襲政府委外報告

王鴻薇今（5）日舉行記者會，指控民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌論文抄襲，王鴻薇說，林智堅不僅抄襲政府標案，而且抄好抄滿，不僅違反學術倫理，也涉嫌侵佔政府財產權，她認為林智堅已涉嫌學術詐欺，中華大學應該重啟調查，撤銷林智堅的碩士學位資格，竹科管理局也應該採取法律行動向林智堅求償。

王鴻薇指出，政府採購公報網顯示，2007年12月年底，中華大學資訊管理系以45萬採購金額得標新竹科學工業園區管理局的報告案，並在2008年6月20日提出「以TCSI模式評估新竹科學園區之居民滿意度」，學者李友錚、王明朗兩人為共同主持人。

林智堅在報告提出後1個月完成論文，對比政府標案報告標題，林智堅的論文把「新竹科學園區」，改成了「國內某科學園區」，王鴻薇指出，碩論與科學工業管理局發標的委辦案結案報告內容幾乎一樣，除了標題之外幾乎全部抄襲，從緒論、結論、建議，不是完全一樣，就是章節順序調換，但內容、數據圖表、錯字都一樣，且民意調查資料都是同一份，連錯字都沒改，且問卷樣本承辦人員都是王明朗博士。

王鴻薇表示，這份竹科報告從未上網公告過，從來沒有人拿過這份報告去比對林智堅的論文。林智堅抄襲的不是學術論文，是政府花錢委外做的研究報告，更是剽竊政府財產。

台大國發所碩論也有抄襲爭議

在竹科報告抄襲爭議後，媒體人黃揚明今天也在臉書進一步表示，林智堅選上市長後才去唸的台大國發所碩士論文，同樣有部分內容與另一篇論文雷同。

黃揚明指出，林智堅在台大國發所的碩士論文《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例》與台大國發所的另一位碩士生余正煌所著的論文《2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎》光是前摘要、前兩章就大規模雷同，而余正煌比林智堅早半年左右口試通過。

黃揚明說，雖然林智堅的版本研究對象是「第三競爭者（槓桿者）」，亦即論文中的代號C，現實中的蔡仁堅，而余正煌論文研究對象是「林智堅」，但許多文句幾乎一模一樣，令人費解。加上二人論文分析原始資料均是相同的民調資料，整體結構也幾乎相同，實在讓人傻眼。

林智堅本人怎麼回應？

林智堅本人今天中午在新竹市召開記者會回應相關爭議，嚴正譴責國民黨透過扭曲方式的抹黑「奧步」污辱他人格；每次選舉競選對手都會以論文議題惡意攻擊，他感到痛心、遺憾。

針對中華大學的碩士論文問題，林智堅解釋，這是新竹科學園區當年委託中華大學做研究，當年中華大學管理學院成立台灣顧客滿意度指標（Taiwan Customer Satisfacation Index）研究小組，賀力行、李友錚、和王明郎等教授，都屬於這個TCSI的研究小組，大家除了共同參與討論外，也分享使用TCSI實驗室的相關資料。

在幾位教授的指導下，他也共同參與、研究，並在2008年6月繳交科管局結案報告前，2008年4月，由他與教授賀力行、王明郎聯名，也在一場研討會發表了共同研究，而自己隨後寫碩士論文時，他是使用自己當年和老師共同研究報告的內容，他提交論文，經過審查完成口試，因為這個竹科周邊居民的滿意度研究，他都有參與討論、問卷發放、回收及資料分析，他在碩論使用相關研究內容，教授們認為實屬合理合情。

經確認，林智堅的碩士論文參考文獻中，有多篇與滿意度研究、滿意指標的相關研究；不過確實沒有王鴻薇所指控的該篇報告被列入。

針對國發所的碩士論文爭議，林智堅則說明，余正煌所著的論文中，有說明民調原始設計者是林智堅及其競選團隊；指導教授陳明通也承認，有把林智堅當初寫的東西也有給余正煌做參考；但因為余正煌先畢業，他自己比較晚畢業，因此被解讀為「抄襲余正煌的論文」，但在這過程中，他才是比較有原創性的那個人。近日將針對王鴻薇的不實指控按鈴申告。

而當年的論文指導教授、國安局長陳明通指出，「余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上我的研究助理楊喜慧，我徵得林智堅的同意，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議他換題目寫林智堅，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，同時以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。」

最後，陳明通也苦笑說，「只是余正煌先畢業（因為他只剩最後一個學期），林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性，真是有理說不清！」

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