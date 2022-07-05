藍營連環爆林智堅兩份碩士論文涉抄襲，指導教授陳明通：其實林的論文比較有原創性
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林智堅說，因為這個竹科周邊居民的滿意度研究，他都有參與討論、問卷發放、回收及資料分析，他在碩論使用相關研究內容，教授們認為實屬合理合情。
台北市議員王鴻薇爆料，民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅，2008年在中華大學發表的碩士論文《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》，涉嫌抄襲同年六月新竹科學園區的《以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度》期末報告書。
王鴻薇：林智堅抄襲政府委外報告
王鴻薇今（5）日舉行記者會，指控民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌論文抄襲，王鴻薇說，林智堅不僅抄襲政府標案，而且抄好抄滿，不僅違反學術倫理，也涉嫌侵佔政府財產權，她認為林智堅已涉嫌學術詐欺，中華大學應該重啟調查，撤銷林智堅的碩士學位資格，竹科管理局也應該採取法律行動向林智堅求償。
王鴻薇指出，政府採購公報網顯示，2007年12月年底，中華大學資訊管理系以45萬採購金額得標新竹科學工業園區管理局的報告案，並在2008年6月20日提出「以TCSI模式評估新竹科學園區之居民滿意度」，學者李友錚、王明朗兩人為共同主持人。
林智堅在報告提出後1個月完成論文，對比政府標案報告標題，林智堅的論文把「新竹科學園區」，改成了「國內某科學園區」，王鴻薇指出，碩論與科學工業管理局發標的委辦案結案報告內容幾乎一樣，除了標題之外幾乎全部抄襲，從緒論、結論、建議，不是完全一樣，就是章節順序調換，但內容、數據圖表、錯字都一樣，且民意調查資料都是同一份，連錯字都沒改，且問卷樣本承辦人員都是王明朗博士。
王鴻薇表示，這份竹科報告從未上網公告過，從來沒有人拿過這份報告去比對林智堅的論文。林智堅抄襲的不是學術論文，是政府花錢委外做的研究報告，更是剽竊政府財產。
台大國發所碩論也有抄襲爭議
在竹科報告抄襲爭議後，媒體人黃揚明今天也在臉書進一步表示，林智堅選上市長後才去唸的台大國發所碩士論文，同樣有部分內容與另一篇論文雷同。
黃揚明指出，林智堅在台大國發所的碩士論文《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例》與台大國發所的另一位碩士生余正煌所著的論文《2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎》光是前摘要、前兩章就大規模雷同，而余正煌比林智堅早半年左右口試通過。
黃揚明說，雖然林智堅的版本研究對象是「第三競爭者（槓桿者）」，亦即論文中的代號C，現實中的蔡仁堅，而余正煌論文研究對象是「林智堅」，但許多文句幾乎一模一樣，令人費解。加上二人論文分析原始資料均是相同的民調資料，整體結構也幾乎相同，實在讓人傻眼。
林智堅本人怎麼回應？
林智堅本人今天中午在新竹市召開記者會回應相關爭議，嚴正譴責國民黨透過扭曲方式的抹黑「奧步」污辱他人格；每次選舉競選對手都會以論文議題惡意攻擊，他感到痛心、遺憾。
針對中華大學的碩士論文問題，林智堅解釋，這是新竹科學園區當年委託中華大學做研究，當年中華大學管理學院成立台灣顧客滿意度指標（Taiwan Customer Satisfacation Index）研究小組，賀力行、李友錚、和王明郎等教授，都屬於這個TCSI的研究小組，大家除了共同參與討論外，也分享使用TCSI實驗室的相關資料。
在幾位教授的指導下，他也共同參與、研究，並在2008年6月繳交科管局結案報告前，2008年4月，由他與教授賀力行、王明郎聯名，也在一場研討會發表了共同研究，而自己隨後寫碩士論文時，他是使用自己當年和老師共同研究報告的內容，他提交論文，經過審查完成口試，因為這個竹科周邊居民的滿意度研究，他都有參與討論、問卷發放、回收及資料分析，他在碩論使用相關研究內容，教授們認為實屬合理合情。
經確認，林智堅的碩士論文參考文獻中，有多篇與滿意度研究、滿意指標的相關研究；不過確實沒有王鴻薇所指控的該篇報告被列入。
針對國發所的碩士論文爭議，林智堅則說明，余正煌所著的論文中，有說明民調原始設計者是林智堅及其競選團隊；指導教授陳明通也承認，有把林智堅當初寫的東西也有給余正煌做參考；但因為余正煌先畢業，他自己比較晚畢業，因此被解讀為「抄襲余正煌的論文」，但在這過程中，他才是比較有原創性的那個人。近日將針對王鴻薇的不實指控按鈴申告。
而當年的論文指導教授、國安局長陳明通指出，「余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上我的研究助理楊喜慧，我徵得林智堅的同意，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議他換題目寫林智堅，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，同時以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。」
最後，陳明通也苦笑說，「只是余正煌先畢業（因為他只剩最後一個學期），林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性，真是有理說不清！」
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。