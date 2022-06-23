經濟部擬強制新建案屋頂設太陽光電，業界搶攻再生能源商機，太陽能類股齊漲

經濟部近日擬定「再生能源發展條例」，加快台灣能源轉型速度，未來新建物等，將「強制建築物屋頂」設置太陽光電設施，國內業者搶攻太陽能相關設備、管理商機；另經濟部再和光電4大公協會協商，要求未來進口太陽能模組中，禁止含有中國製電池等零件。

修正再生能源法案：新建、擴建等建物設置太陽能設備

台灣能源轉型進程加速，近日台灣經濟部因應全球離岸風力發電、太陽光電、燃燒型生質能發電，以及地熱能發電等發展趨勢，擬定「再生能源發展條例」部分條文修正草案。

其中，太陽光電成為外界關切焦點，本次修正草案強化「屋頂型太陽光電」動力，其草案參考了德國立法「柏林太陽能法」（Solargesetz Berlin）。未來會強制建築物屋頂一定面積應設置太陽光電，並且新增建築物屋頂設置太陽光電規範。

Photo Credit: 中央社 經濟部預告再生能源發展條例部分條文修正草案，其中，為強化屋頂型太陽光電推動措施，新增建築物屋頂設置太陽光電規範，衝刺光電發電目標。圖為台北市北投區一棟新建案頂樓的太陽能光電設備。 中央社記者徐肇昌攝。

工業技術研究院研究員楊翔如研究指出，2016年經濟部宣布啟動能源轉型與電業改革，在2025年非核家園的明確目標下，加速再生能源建置，其中太陽光電2025年目標裝置量由原本8.7GW，大幅成長至20GW（地面型17GW、屋頂型3GW）。

不過，由於台灣山多平原少，太陽能光電亟需安裝空間。楊翔如表示，目前1GW已在適合的土地中完成，政府也迫切尋找可用的新安置空間。於是目標轉向為屋頂型太陽光電，包含：公有屋頂、工業廠房、農業大棚和其他屋頂。

未來，台灣將比照德國經驗，使用面積超過50平方公尺的新建築物及既有建物翻修改建，將從2023年起應設置覆蓋屋頂總面積及屋頂淨面積30%以上的太陽光電發電設備。

業界搶攻太陽能屋頂商機

看好再生能源發展商機，中興保全科技集團和新加坡星生能源合資公司——星生方案將搶攻綠屋頂材料銷售及太陽能工程，還有能源審計和評估等市場。

中保科表示，未來建築大廈還是工廠，要打造太陽能設備都面臨管理問題，尤其是原物料上揚，各類金屬纜線常被偷竊，種種問題帶動能源大型案場周界的安全解決方案市場。

中保科董事長林建涵表示，中保科技具備一條龍整合平台的能力，可以協助客戶從養地，到建築屋頂綠能的規劃，從影像圍籬系統、高倍速球機攝影機、NVR（網路監控系統）、車牌辨識系統等，在建築物應設置太陽光電發電設備的政策下，進攻綠能商機。

經濟部：嚴查中國製太陽能模組

受到政策草案激勵，台灣太陽能廠商包含聯合再生、茂迪等太陽能族群股價齊揚走高。不過，太陽能業界人士受訪時表示，這項政策雖然帶動產業，但是台灣市場還是有過小的問題，無法產生規模經濟。

他說，目前政策為了保護國內廠商，最大競爭對手中國製太陽光電模組及電池已經不准許輸入國內，但是中國仍以各種方式規避法規，例如藉由東南亞各國洗產地變相輸入國內。

對此，經濟部回應，為避免業者將中國製太陽光電模組及電池，透過第三地進口國內，已責成國貿局修正太陽光電模組等規定，規範進口模組應檢附電池非中國製佐證文件供海關查驗。

另外，透過駐外單位實地查廠，掌握當地設廠事實及其產能，並將持續關注國際調查中國製太陽光電模組等商品，並且提供高風險廠商名單予海關加強查驗。

經濟部也強調，國內太陽光電案場如經發現採用中國製模組等，以法規先行要求限期改善，並通知台電公司暫停電能躉購。倘若逾期未改善、改善不完全時，得廢止再生能源電業執照，以嚇阻業者心存僥幸。

經濟部重申，為健全國內太陽光電產業發展，已與光電四大公協會溝通，要求未來進口模組不得含中國產製太陽能電池，以提升國內產業競爭力，共同達成能源轉型之目標。

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核稿編輯：翁世航