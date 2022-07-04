2022/07/04,
生活

《陳設美好的生活》：陳設的四大原則，以及選購居家陳列物與生活道具的十個關鍵

《陳設美好的生活》：陳設的四大原則，以及選購居家陳列物與生活道具的十個關鍵
Photo Credit: 三采出版

我們想讓你知道的是

本書透過宏觀的概念，把陳列設計脈絡化、公式化，並以一般人能夠理解的方式拆解陳設，藉由圖片導引與案例，讓陳設這件事也可以很科學、淺顯易懂，大家不僅能夠感受到陳設的樂趣，也產生即刻就能改變空間氛圍的愉悅感！

文：林書言 Lsy sophie

我們就「形式、色彩、質感、裝飾」來比較美的成因，在不同物件與情況下，也會有不同的條件比例。例如，臥室裡的寢具抱枕等家飾物，對於親膚質感的講究，也許會勝過裝飾點綴的重要性。對於寢具的造型、色彩要求，同樣以簡單沉穩為主，因為減少視覺疲勞，反而可以營造更舒適的睡眠空間。

因此，在物件美感的搭配上，就會建議從功能上的本質來考量。假設想要購買一個適合餐桌的花器，就先考慮擺設花器的空間，再來預設花器的尺寸大小、挑選適合的花器造型。這時候形狀大小的考量，就可能先優於材質色彩。所以對於美的條件看法，是會隨著對於物件的要求與效果來考量的。

1. 化繁為簡：避免眼花撩亂

「何物為美，如何為美？」皆有不同等分上述之成因，生活中所需物件繁多，化繁為簡，是一種方式。為何市面上常販售餐具時，常是成套的組合？因為同一系列的餐具，同時搭配多種不同的菜色，比起眼花撩亂的多種餐具樣式，更有整體感，較容易有整潔秩序、乾淨淸爽的美感。

圖片1
Photo Credit: 三采出版
化繁為簡：藉由統一色系的餐具，創造乾淨舒適的飲食感受。透過慢慢嘗試搭配餐具，以自己的風格創造餐景一隅，也是生活樂趣。

2. 重視質感：講究時間考驗

重視質感能讓物件更耐用。色彩繽紛、花俏飽和的圖樣，乍看討喜，引人注目，但往往不見得經久耐看，因為時間考驗著視覺感受，看久了容易讓人感到厭倦。因此對於過度繽紛的色彩圖樣、造型殊異的用物、質量較差且容易損壞的生活道具，就比較容易遭到丟棄汰換，反而形成一種浪費。

圖片2
Photo Credit: 三采出版
重視質感：自己看了喜歡、質感耐用的生活用物，在可以長久使用的當下，也是生活中的環保之一。時常使用的日常物件，便有了更講究的理由。

3. 環境搭配：重視整體感

再美的物件，也要放對位置。日本色彩學家加藤幸枝每到一個國家，就會將攜帶的色票拿出來比對環境，累積色彩學的專業。她一面觀察著環境周遭做色彩取樣，視周遭環境為一體，再依環境色系進行建築之色彩計畫，完成兩者相容的美感。一樣好看的物品，也需要恰當的擺放環境，例如珍貴的收藏品，需要大小適合的展示空間，過於擁擠可能會影響視覺美感，或造成雜亂擺放的錯覺。

圖片3
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環境搭配：佈置物件彼此是有風格關聯的，好比化妝時，會考慮臉部各個部位妝容的色系與整體性。家具之間也是，會有相容的某一部份，讓整體看起來和諧舒適。

4. 搭配邏輯：構思搭配效果

所謂的搭配，就是將兩樣以上的物件拿出來一起擺放，這些物件彼此之間，就有了關聯與脈絡，而不是單獨存在的。好看的居家搭配，跟不好看的居家搭配有什麼不同？除了挑選物件之外，也要注重搭與配之間的邏輯，好比書桌上的擺飾物可能與書籍文具、收藏品、紀念品有關；而餐桌上的擺飾，則多為花卉水果、盤碗花器等；臥室擺設則如香氛蠟燭、觀賞藝品為多。搭配之物，彼此之間與環境之間，需要連貫性的邏輯安排，來製造出和諧的視覺效果。

圖片4
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搭配邏輯：餐桌上的擺飾，多以花卉水果、盤碗花器等為主，餐桌適合用天然素材妝點，可以增添食材的新鮮感與大自然的用餐氛圍，太過複雜的裝飾易干擾食慾。

將空間視為一個故事或事件的場景，累積生活經驗來想像居家佈置的需求與邏輯性，建立物件搭配的相容性與脈絡感，絕對是搭配物件的要訣、掌握重點的不二心法。

選購居家陳列物與生活道具的十個關鍵

如何選購搭配的家具家飾、陳列道具，一直是許多人心中的疑問，我們先將陳列展示做一個拆解：通常會有一個主角或重點，旁邊使用道具襯托主角，那麼配角是如何選擇的呢？陳列現場就像是說一場靜態的故事，首先要確認空間主題的營造，例如居家餐廳氛圍想要表現溫馨凝聚的豐富感、歡樂相聚的氣氛，為一餐美味的佳餚加分，就可以運用陳設氣氛的安排，創造重視家人生活交流的體驗。

  1. 環境聯想

呈現的佈置手法有很多，要彰顯不同特質的主角，陳設就會有很多變化，例如手工感的呈現，就會聯想到原物料，或是強調工作中的場景重現，如茶器、原始天然的感覺，可以運用真實會用到的茶葉、杯盤器皿、托盤及其他泡茶道具等；或重視製作的過程，如果屬於自然感的呈現，就使用植物花藝來陳設，讓人與大自然產生連結。想要呈現精緻感的話，對於道具質感的要求更是不容小覷，像是選擇真實的植物花卉還是人造塑膠花，會有不同的質感考量。

  1. 烘托為主

挑選生活道具的要點，就是要記得烘托的原則，所有陳列的道具擺設都是為了點綴空間，讓個人喜歡的居家空間有更完整的情境。裝飾與陳設不宜過多或繁雜，適當地襯托主題才是要點。找出空間的主角，然後根據主角設定找尋適合的家飾配件，陳列佈置就像妝髮的搭配，是有重點性的強調、烘托優勢。

  1. 物件與背景的材質搭配

素材質感也是有表情的，當我們想凸顯某一樣物件的特色時，往往可以依靠背景的質料去提升氛圍，例如皮革具有原始野性、高級面料的特性，而絨布則有高貴奢華的氣息，木頭背景則適合樸質溫暖的感覺，首先要看主角物件的本質特性，再考慮背景或展台適合用哪種材質及表達方式。

例如玻璃物品的特性就是穿透感，當背景採用深色系的時候，就比較容易襯托出物品的貴氣感，而淺色背景則比較清爽自然；其他如金屬材質的亮澤度、木料沉穩的色澤紋理，無論是哪種搭配的風格素材，唯有先將空間的品味定調，確定想要強調的視覺主題，選定材料、色彩規劃，才能建構完整更具想像的生活畫面。

  1. 概念先於素材

預算低就一定做不出好陳設嗎？那可不一定。好的視覺來自創意與概念，素材是為了表述而安排的手法，當預算有限時，可以尋求不同質感的素材去嘗試，例如壓克力板、合成板、原木料板都有相當大的價差。素材的選擇與預算之間的協調，以呈現概念為主，環境陳設可以善於變通，在有限資源內發揮靈感的巧思，不拘泥於限制。根據過去改造居家時的經驗，保留八成舊家具，加上兩成新成員的搭配，其實就會有一定的改變效果喔！

  1. 物件需要合適的位置

其實許多家具物件，都是出自主人喜好的風格，沒有好壞對錯，但有可能因為放錯了位置方向，就影響動線或造成很差的視覺效果。而雜物會亂大部分是因為少了收納空間，因此需要先以整體環境作為考量，擬定出動線，只要功能合適，任何櫃子都可以作為玄關櫃，而且櫃子不一定要靠牆，也可以試著當作半牆製造空間中的屏障感。陳設不需要拘泥家具名稱，可就家具本身的量體及功能為優先考量。奇想妙思的來源，就是重點不限制這個家具叫什麼，而是用自己需要的方式去使用家具。

  1. 盡可能利用環境本質

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2022/06/22,
理財

36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離

36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
photo credit：VI College價值投資學院

我們想讓你知道的是

本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。

財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。

36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。

她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。

擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！

六月第二篇_(1)
photo credit：VI College價值投資學院
VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪建議心怡善用負債，打造財富自由並進而追求人生使命感。

給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。

與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。

財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。

心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。

給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。

但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。

如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。

圖表_1_
photo credit：VI College價值投資學院
資產配置比例分配示意圖

但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。

圖表_2
photo credit：VI College價值投資學院
資產配置比例分配示意圖

但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。

給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。

雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。

我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？

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photo credit：VI College價值投資學院

本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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