林義傑變著作權蟑螂？除了「意圖漁利」還有成立其他罪的可能嗎？
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超馬好手林義傑在6月中遭檢警拘捕，指稱其利用釣魚方式誘使人下載無版權影音，再威脅提告以換取和解金。這種他稱為「正義」的行為到底哪裡犯法呢？沒有律師證會影響和解行為嗎？
根據新聞報導，極地超級馬拉松好手林義傑（現名林瀚駩）旗下的顧問公司，涉嫌先向國外取得未在台灣公開播映的電影授權後，再利用BT軟體上傳電影的下載種子「釣魚」，等有人下載後再與影視業者合作向檢警單位提告，並透過私下和解「賺取」金額。
林義傑由於不具律師資格卻包攬訴訟業務，而有觸犯《律師法》第127條及《刑法》第157條之嫌而遭拘提。很多人也提出疑問，如果沒律師資格就犯法，那這樣很多公司法務不是也違法嗎？林義傑的問題真的出在沒有律師資格，還是有其他原因？他的行為還可能成立其他罪名嗎？一起來看看。
意圖營利、意圖漁利
《律師法》第127條第1項規定：
「無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件者，除依法令執行業務者外，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金。」
明白寫著沒有律師身分就不可以辦理訴訟事件，這是為了防止沒律師資格的人以此詐騙牟利，另訴訟當事人權益受損。
而公司法務因為屬於「公司員工」身分，就不算是該條「意圖營利而辦理訴訟事件」的範疇，且像《民事訴訟法》第68條第1項也規定，經審判長允許後可以讓不具律師資格的人能擔任訴訟代理人，因此公司法務並不會產生律師法第127條的問題。
《刑法》第157條則規定「意圖漁利，挑唆或包攬他人訴訟者，處一年以下有期徒刑、拘役或五萬元以下罰金。」既然寫著「漁利」，就代表是想要藉著訴訟從中坐收漁翁之利的意思，而「包攬訴訟」則是指對還沒開始的訴訟行為主動承包招攬。
簡單來說《刑法》第157條規定，就是要防止為了賺錢而主動挑起訴訟事件的發生並從中牟利的行為，因為這會造成濫訴，無端浪費司法資源與當事人的負擔。另外可以發現，該條中並未限制「無律師證書者」，所以就算是正牌的律師只要為漁利而挑唆、主動包攬訴訟還是會成立此罪。
還有成立其他罪的可能？
由於林義傑不具律師資格卻與人合夥設立公司執行訴訟業務，可能成立《律師法》第129條第1項「無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務」之規定，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金。
而其在網路上「釣魚」的行為若為真，也可能會因此有其他刑事責任。若是針對「特定對象」鼓吹非法下載電影，可能成立《著作權法》第91條第1項「擅自重製侵害著作財產權」、第92條「擅自公開傳輸侵害著作財產權」之教唆犯；若是對「不特定對象」鼓吹犯罪，則可能成立《刑法》第153條之煽惑罪。
林義傑交保後表示「我做正義的事情（打擊盜版），然後被列為嫌疑犯，這是一個很糟糕的事情」，就算他出於善意才做出這些行為，但使用這麼多可能犯罪的手法所實行的「正義」會是真的正義嗎？你們覺得呢？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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