勞退基金應該「保障大於收益」沒有錯，但這不表示不該開放民眾自己選擇的機會

勞退新制可不可以自己決定投資項目，在台灣已經討論了十多年。今年5月立法院法制局表示在考量低利率、通貨膨脹及長壽風險下，建議勞動部可啟動試辦勞退自選投資平台。6月初，勞團即跳出開記者會反彈，提出多個理由反對勞退自提自選。

長年在銀行工作的筆者覺得，台灣的政府官員在面對政策改變的的呼聲時，常會為反對而反對，而且特別喜歡替人民做決定。

現行勞退新制，是雇主應為勞工按月提繳不低於每月工資6%的退休金，存在勞保局所設立的「勞工退休金個人專戶」由政府投資，民眾自己也可以選擇額外把6%以內的薪水存入勞退帳戶，某方面而言達成強制存款的功能，並且可以在代投資下累積利潤。

話雖如此，勞退自提由於配置保守，多數資金都是定存——那我為什麼不直接把那筆錢拿去銀行優惠定存？對想投資的人來說，我為麼不直接把那筆錢那去買1234或5678，而是規定非買政府的基金不可？再說，這個「大家自動買的」基金也沒有先和投資人做過風險預告、風險評估、公開說明，大部分人都是傻傻地被扣了。

以我在加拿大的親戚為例，就算是在飲料店做工讀生都有權利加入退休金制度，而他們在退休帳戶裡可以自選基金，只要放滿一定年限就可以免稅，在美國也是類似的制度。

截至2021年年底，勞退基金新制有超過3.1兆的規模，政府不用這龐大資源和台灣的投信談手續費和經理費的優惠，而堅持要用自己操作，和勞團的說法相比，我反而覺得這才是「視勞退基金為肥羊」的表現，不知道怕踩到誰的利益。

不改變就不會錯，但負責任的政府應該讓這個20年法規更符合現況

仔細分析一下勞團的反對理由，有一大部分是認為「勞工應保持保守立場，否則可能成為私人調節的工具」。