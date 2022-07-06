《都說際遇難逢》：遊子想家必有貓膩，李白〈靜夜思〉被竄改過幾個版本？

文：朱玉昌

李白想家 靜夜思貓膩偵結大公開

遊子想家 必有貓膩

詩人病了！病榻中飽嘗人情冷暖，詩人這才體會到世態炎涼的真理。兩年前尚自視滿滿，攜帶行卷，腰纏三十萬金，出門仗劍遠遊，欲遍訪達官結交名流，期許自此大顯身手之門敞開。一路上聽聞的，多是皇朝籌辦「封禪大典」盛事，本竊喜這是天賜的千載良機，抱負終得舒展，奈何到了金陵卻十謁朱門九不開，理由是，大典在即，官貴們忙得無暇接見，何來工夫鑑賞他的行卷。

「錢」非萬能，卻具有移轉焦點的功能，可以及時提供詩人在行樂消費中繼續耐心等待。憑藉著一身才情、性情、風情與闊綽，不消數月，這位來自巴蜀的文青已名冠金陵。他，勇闖文壇翰墨雅聚，文思敏捷技壓群儒；他，舞榭歌台能歌善舞，博奕身影一擲千金；他，俠膽豪情仗義相助，疏財扶弱求者無拒。就在告別金陵下揚州尋找新契機的前夕，他所創作的〈白紵辭〉、〈長干行〉、〈楊叛兒〉等作品，已經唱響秦淮兩岸青樓酒肆與河中畫舫，成為時下最膾炙人口的暢銷金曲。

揮筆寫下〈金陵酒肆留別〉後，開元十四年初春，他抵達揚州。原盤算著「封禪」活動結束，干謁進度可以順利進行，豈料，官貴更樂於無盡開趴慶祝，詩人依舊坐困十謁朱門九不開的窘境，只好繼續靠花錢等候。終日「開瓊筵以坐花，飛羽觴而醉月。」很快地，萬貫盤纏花費殆盡，桌上美酒佳餚頓時換成粗茶淡飯，那些平日交遊，頻繁走動的飯友見狀也紛紛離散。「散財聚人，財盡人散」凸顯的是，世間多存趨炎附勢，見利阿諛奉承的人際常態。

詩人病近膏肓，窮愁潦倒臥病逆旅中，所幸江都縣尉孟少府伸手襄贊，既解詩人眼下即將面臨的流落街頭之苦，病情也得救治。隨著秋意漸濃日漸涼，詩人大病初癒，一日風和日麗，孟少府相邀共遊蜀岡，午後登臨大明寺西靈塔，凝視萬物與天際綿延相連，分界清晰，與塔下嫋嫋搖曳的湖波倒映著迷離似幻的古刹金光，形同反差。詩人回神，見塔殿蓮花台上端坐著佛祖，心裡默求照亮迷惘的前途。感念寫下「萬象分空界」，「水搖金刹影」，「玉毫如可見（玉毫指佛像），於此照迷方」等名句的〈秋日登揚州西靈塔〉詩。

詩人塔上流連忘返，不覺夕陽西沉，這一晚掛單寺中。

深夜聽蟲鳴，詩人不想入眠，起身離寮房，信步寺院中庭。西靈塔邊，井欄周遭，遍灑一地月光，輝映如凝結的一片白霜。詩人靜立蜀岡叢林，仰頭望了望高掛夜空的明月，想起蜀岡傳說，隨即低頭移視著那口潔淨的露井，沉思。

詩作新譯

〈靜夜思〉

牀前看月光，疑是地上霜。

舉頭望山月，低頭思故鄉。

佇立在露井前凝想，看著周圍被月光映照得猶如一片凝華的白霜。本無感於時光飛逝，但，轉瞬又見深秋到來，此刻，我離家似乎很久了。在這巴蜀山脈綿延的山岡上，仰望著與家鄉同一輪明月，俯視井底源於家鄉滵汩而來的河水，畢竟，這裡是離家千里外的揚州城啊！一事無成的我，真憂愁，好想家。

唐代的揚州，在西漢廣陵國都與隋朝建設為陪都的基礎下，於蜀岡山下擴大規模修築「羅城」，結合蜀岡上官衙機構所在的「子城」併稱揚州城，當時商貿繁榮，經濟鼎盛，僅次長安與洛陽，是唐王朝的第三大城市。在隋唐以前，蜀岡已經流傳著山脈與蜀地相連，井水與蜀水相通的傳說，詩人來自巴蜀，對於源自巴山蜀水的揚州蜀岡自然分外感念。

李白這首五絕〈靜夜思〉，隨著時空變遷而起了變化，主要根源，在首句第一個「牀」字的認知差異，多數人不假思索直接理解作躺臥的寢具，部分人則依據詩的合理邏輯，判別為外族流入中原的坐具「胡牀」，簡易形容就是的「折疊椅」，還有少數學家，按考證所得，推論是與「井」相關的「護欄」或「台座」，甚至指用於打水的轆轤軸。正因為對「牀」字的界定不同，元代以後，便有學人對詩文裡的人、事、物間的相互關係與相對符合起居空間的常理性而變更了原文。

明清至今，關於研究與論述〈靜夜思〉的文獻不少，獨獨欠缺從古代傳說中的地理環境，極可能誘發創作者心境的詮釋觀點。李白〈靜夜思〉創作於開元十四年秋天的揚州城應屬無疑，揚州自建城開始，就是一座與水親密相連的城市，「州界多水，水揚波」揚州之名，便是得源於此，由於水資源豐沛，古代揚州近乎一步一口井，鑿井取水成為揚州人的生活日常。也因為水井多，古來也有「井城」之稱。

井欄稱為「牀」，在漢「樂府」〈舞曲歌辭〉、〈相和歌辭〉裡皆有跡可尋，揚州地處平原，唯一的丘陵就是蜀岡，而揚州蜀岡的山與水，又與遠古傳說中的「蜀」地連通，由此不難推想，李白乘興抱著「春耕」心態而到揚州，面對遭遇「秋收」敗興的窘迫，且下一步尚不知何去何從？病體雖癒，內心沮喪則完全跟不上癒合的腳步，立「蜀岡」望「蜀井」，由衷發出思念故鄉之情，非常合乎常情。

因此，〈靜夜思〉從地緣角度分析，「牀」字意表「井」應該無誤。既然井中之水源自傳說的「蜀水」，那麼，第三句裡的「山月」，當然就是意指「蜀岡」上的月亮。

若仔細研讀《李太白文集》，可以發現，「山月」一詞懷揣著李白對家鄉的一種深厚情感，無論出蜀前、後或離世前都留下深烙「山月」的詩作，如離蜀前壯寫〈峨眉山月歌〉，客居揚州病後作〈靜夜思〉，流放歸途經江夏題贈〈峨眉山月歌送蜀僧晏入中京〉，「山月」二字在在囊括了李白對故里的一切眷戀。只是創作〈靜夜思〉時點裡的山月，在思念鄉里親人之外，還嗅有一分出蜀前，對年少狂狷揮灑「夜發清溪向三峽，思君不見下渝州。」那股「傲氣」式昭告故鄉山川和明月的告別反省。

靜夜思考 水落石出