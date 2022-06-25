烏東持續敗退，州長稱烏軍將從北頓內茨克撤出，美國務卿：俄烏戰爭使飢餓人口再增5000萬

（中央社）烏克蘭國防部在當地時間24號表示，俄軍試圖包圍烏國東部處於交戰中的城市利西昌斯克（Lysychansk），且正對其姊妹市北頓內茨克（ Sievierodonetsk）發起猛攻，以取得全面控制權。

一名烏克蘭地方官員巴布琴科（Oleksiy Babchenko）在電視節目上表示，截至當地時間24日早上，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）利西昌斯克市以南的戈爾斯科耶（Hirske）地區已被俄羅斯軍隊「完全占領」。

製圖：《關鍵評論網》

戈爾斯科耶地方首長巴布琴科在電視節目上表示：「不幸的是，截至今天為止⋯⋯整個戈爾斯科耶區都被占領了。市郊有一些無足輕重的局部交火，但敵人已經進入該區。」

盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）稍早曾說，烏克蘭軍隊「必須從北頓內茨克撤出」，且他們已接獲轉戰新陣地命令。

烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）拒絕評論該州長的說法，他在首都基輔的簡報會上告訴記者，相關資訊「不對外公開」。

失去戈爾斯科耶及其周圍幾個地區，使盧甘斯克州最後一個由烏克蘭控制的主要城市利西昌斯克市，面臨俄軍從三方包圍的危險。

俄國國防部24日表示，俄軍已經在戈爾斯科耶包圍約2000名烏克蘭軍隊，其中包括80名外籍士兵。《路透社》無法獨立核實這一說法。

烏克蘭方則表示，烏國軍隊正在從利西昌斯克市的雙子城市北頓內茨克撤出，這將是烏克蘭試圖擊敗俄軍所面臨的重大挫折。

美國務卿：俄烏戰爭使飢餓人口再增5000萬

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在柏林表示，是俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，而非西方的制裁，將使飢餓人口再增加4000萬或5000萬人。

布林肯今天在與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）舉行的聯合記者會上說：「除了俄國封鎖烏克蘭，以及俄國在許多情況下出於政治原因，拒絕出口自己的穀物之外，沒有其他理由。」

貝爾伯克表示，國際合作夥伴正在共同努力應對俄國「憤世嫉俗」且可能破壞穩定的穀物戰爭和相關宣傳。

另外，日本外相林芳正（Yoshimasa Hayashi）表示，七大工業國集團（Group of Seven）外長今天一致認為，俄國入侵烏克蘭導致當前的全球糧食危機，莫斯科應對此事負責。

林芳正表示，日本打算支持烏克蘭的穀物出口，並計劃尋求進一步的糧食援助以應對全球糧食危機。

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責任編輯：溫偉軒

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