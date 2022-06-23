香港晚報：「立場煽動案」鍾沛權、林紹桐擬不認罪

1）立場案鍾沛權林紹桐擬不認罪

《立場》煽動案今日（23日）於區域法院提堂，前總編鍾沛權及前署任總編林紹桐擬不認罪。而案中首被告《立場》公司繼續沒有代表出庭，被視為不認罪，將在公司代表缺席下受審。

控方表示，審訊預計需時20天，暫時有22名控方證人；將依賴17篇文章，其中3篇為片段，共長一小時，另鍾沛權有3段合共200分鐘的錄影會面記錄。案件排期10月31日審訊，並於9月6日進行審前覆核。

2）醫管局計劃引入大灣區醫生赴港工作

醫管局公布，計劃今年下半年內，引入大灣區三甲醫院具經驗及水準的醫生，尤其是曾參與援港抗疫工作的醫生，目標首批將有5至10人。

醫管局主席范鴻齡說，正與廣東省衛健委商議名單，其後交由醫委會審批，相關醫生將以有限度註冊模式在港工作，並擬採取輪替制度，每人來港不超過一年。

3） 內地學校考生2024年起 可報考DSE

考評局修訂考試規則，讓內地港人子弟學校（包括獲內地部門認可為合資格及開辦DSE課程）向考評局申請成為「與考學校」；就讀有關學校的考生，可在內地考DSE，而毋須如現在以自修生身分、來港考DSE。

主要科目除了英語口試內地生要親身來港應考外，其餘科目可在內地應考，考評局稱監考要求「會盡量與香港考試的做法一致」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex