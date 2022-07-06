《無法送達的遺書》：那些不曾對家人吐露過的理想與心跡，隨著槍聲成了永恆的祕密

文：林傳凱

記憶的艱難

本書的誕生，便是從這種「記憶的艱難」為起點。

起初，我們手中唯一的材料，便是一九五○至一九七○年間政治犯遭槍決前寫下的遺書與書信。當年，政治犯於等候判決時所寫的書信，大多能寄回家中。唯獨槍決前夕寫的遺書，卻被國家系統性地沒收，從此塵封為「檔案」。一直到一甲子後，有政治犯家屬偶然發現囚禁在檔案櫃中的遺書，並在家屬與民間推動的「歸還遺書運動」下，國家才勉強將遺書複本或原件歸還家族。

不過，時間已經相隔一甲子，當年的收信者不是早已辭世，就是垂垂老矣。此時，無論是那些殞命在新店溪畔或安坑山腳的政治犯，或曾經對此惦念不已的倖存者，泰半老邁而無語。這些遺書，也就成為了無法送達、也無處送達的孤本。遺書無語，卻成為我們這群後人理解他們生前朦朧面容的少數材料。

當然，國家所累積的檔案中，還包括當年審訊、判決、執行過程中留下的各種資料。隨著政治檔案徵集的推進，這些資料的規模日益龐大，尚稱完整。為數眾多的政治案件，也成為重建當時事件「圖像」的另一種主要資訊。一九四九年宣布戒嚴後，剛敗退到台灣的國民黨中央，就開始以殘存的情治、警政、戶政制度，試圖在島內各地搜捕可能的反抗分子。到了一九五○年夏天韓戰發生後，美國決定重新奧援國民黨政府，派第七艦隊進到台灣海峽，使其統治日益穩固。

此後，無論是真心想改革家鄉處境的抗爭者，或純粹被國家羅織罪名而入獄者，一律冠上叛亂罪名，透過監控、祕密審訊、誘使被捕者相互出賣或以「求生欲」為餌等手段，形成以筆錄為中心的各類「證據」，進而轉化成一張張奪人性命的判決書。以各類口供、自白為中心的檔案，是國家視角所建構的「犯罪實據」，不但是判決的根本，也是證成約四十年的白色恐怖必要性的正當性基礎。

實際上，在檔案並存的這兩類文書——被沒收的遺書，與國家書寫的判決資料間，存在不易跨越的鴻溝。一邊是當事者留下的訊息，有理想的餘音，也有對家人的難捨愧歉；一邊是當局的紀錄，藉此證明這些人如何罪大惡極，須以極刑懲治。當年的兩種對立位置——抗爭者與執政者、無力者與掌權者，其相對的視野與價值觀，就透過這兩類文書，複雜而矛盾地揭露在今日的讀者眼前。

如果政治案件發生之初，並存於檔案中的文本，就存在彼此視野上的對立或矛盾。那麼，當槍聲響起、政治犯仆倒刑場後，記憶並未因此中止，依然有許多不同版本的記憶，繼續在往後的數十年間不斷滋生、分岔、迴響，並在滯悶的戒嚴年代中，寂寞地在時間長流中反覆刮寫、增補、刪減、扭曲，甚至添加了「想像」的元素。這些記憶的分娩者，包括政治犯同案而倖存的難友，以及他們未能告別的家屬、親友們。

遺書既然被沒收，對親友來說，這就是一場突如其來、沒有告別或沒有畫上句點的莫名悲劇，並成為往後人生中反覆追問並試圖解答的謎題——他為什麼被抓？為什麼槍殺？有人陷害他嗎？背後的黑手是誰？在一切資料都是禁忌的年代，這些提問注定是沒有回聲的自問自答，只能以囚禁於恐懼心靈中的猜想來進行推斷。

另一方面，家屬自身的苦難，也成為這些記憶版本的重要養分。作為「匪諜家屬」的汙名、長期的監控／排除／打壓，這些存活者的受害經驗，同樣滲進了對於記憶版本的建構。只要受難家屬還在世間、還在呼吸，這些記憶便會隨之牽動，具有與時俱變的特質。

必須強調，對於政治犯家屬來說，「詮釋空白」是極痛苦的歷程。重視的人莫名死去，甚至連屍體也下落不明，更不曾知曉最後的訣別也被國家沒收。一切的記憶，就只能從有限的、禁忌的、公共拒斥的、街坊流傳的碎片中，盡量組構出自己能理解、也能勉強說服自己的「來龍去脈」，好讓「莫名」的悲劇變成「可理解」的悲劇。

這些故事，甚至潛藏在一種抵禦汙名的渴望——「國家說我的親人是叛國的『匪諜』」，「不是、不是、不是，我的親人怎麼可能是恐怖的『匪諜』？這麼好的人，一定不可能沾到國家口中禍國殃民的共產黨」，「因為他不是共產黨，所以他不該死，家人也不該承受這樣的痛苦，這就是國家犯的極大錯誤。」藉此，家屬對於悲劇的凶手是誰？意圖為何？如何評價凶手？都可以立基於這樣的記憶版本，作為支持自我的支柱，並且讓所有在公開場合無法表達的悲傷與憤怒，能在最私密的心靈世界中稍稍得到宣洩。

不過，也是因為這樣，在一些情況中，死去的政治犯與他們摯愛親友的距離，便隨著時間流轉而愈來愈遙遠。當年，許多參與抗爭者，多少預料到可能帶來的風險，因此決心一己承擔，絕不願拖家人捲入白色的渦流。當歷史走向悲觀的方向——抗爭沒有成功，革命被全面鎮壓，那些不曾對家人吐露過的理想與心跡，也就隨著槍聲成了永恆的祕密。於是，他們——被國家宣稱為叛亂——的思想，便成了家屬感覺陌生、也日益想擺脫的汙名。與最親近的人們在思想上的鴻溝，也在戰後歷史的嘲弄下，距離更加拉大。

本書的書寫，宛若不同記憶版本的相會之旅。遺書，是由一九五○至一九七○年代被槍決的白色恐怖受難者寫下；交錯的記憶版本則包括：同時誕生的國家檔案、與政治犯一同判決卻倖免死刑的難友追憶、親人／愛侶／好友在往後數十年形成的記憶。本書宛若一處讓多種版本的記憶彼此交會的舞台，環繞著早殞的星子，使不同時間的記憶彼此相遇、碰撞、反響、辯證，甚至難以取得共識。