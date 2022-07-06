《無法送達的遺書》：那些不曾對家人吐露過的理想與心跡，隨著槍聲成了永恆的祕密
我們想讓你知道的是
五位寫作者透過家屬訪談、歷史考證、檔案研究等方式，重現遺書所承載的白色恐怖歷史，以及家族在其後的生命裡所遭受的深刻影響。文字之外，本書也收錄珍貴的受難者遺書、信件、家庭相冊等影像。本次增訂版收錄學者林傳凱書寫一九五三年遭槍決的政治受難者王文培與父親王大銘的故事，以及對逾三十封遺書的綜合分析。
文：林傳凱
記憶的艱難
本書的誕生，便是從這種「記憶的艱難」為起點。
起初，我們手中唯一的材料，便是一九五○至一九七○年間政治犯遭槍決前寫下的遺書與書信。當年，政治犯於等候判決時所寫的書信，大多能寄回家中。唯獨槍決前夕寫的遺書，卻被國家系統性地沒收，從此塵封為「檔案」。一直到一甲子後，有政治犯家屬偶然發現囚禁在檔案櫃中的遺書，並在家屬與民間推動的「歸還遺書運動」下，國家才勉強將遺書複本或原件歸還家族。
不過，時間已經相隔一甲子，當年的收信者不是早已辭世，就是垂垂老矣。此時，無論是那些殞命在新店溪畔或安坑山腳的政治犯，或曾經對此惦念不已的倖存者，泰半老邁而無語。這些遺書，也就成為了無法送達、也無處送達的孤本。遺書無語，卻成為我們這群後人理解他們生前朦朧面容的少數材料。
當然，國家所累積的檔案中，還包括當年審訊、判決、執行過程中留下的各種資料。隨著政治檔案徵集的推進，這些資料的規模日益龐大，尚稱完整。為數眾多的政治案件，也成為重建當時事件「圖像」的另一種主要資訊。一九四九年宣布戒嚴後，剛敗退到台灣的國民黨中央，就開始以殘存的情治、警政、戶政制度，試圖在島內各地搜捕可能的反抗分子。到了一九五○年夏天韓戰發生後，美國決定重新奧援國民黨政府，派第七艦隊進到台灣海峽，使其統治日益穩固。
此後，無論是真心想改革家鄉處境的抗爭者，或純粹被國家羅織罪名而入獄者，一律冠上叛亂罪名，透過監控、祕密審訊、誘使被捕者相互出賣或以「求生欲」為餌等手段，形成以筆錄為中心的各類「證據」，進而轉化成一張張奪人性命的判決書。以各類口供、自白為中心的檔案，是國家視角所建構的「犯罪實據」，不但是判決的根本，也是證成約四十年的白色恐怖必要性的正當性基礎。
實際上，在檔案並存的這兩類文書——被沒收的遺書，與國家書寫的判決資料間，存在不易跨越的鴻溝。一邊是當事者留下的訊息，有理想的餘音，也有對家人的難捨愧歉；一邊是當局的紀錄，藉此證明這些人如何罪大惡極，須以極刑懲治。當年的兩種對立位置——抗爭者與執政者、無力者與掌權者，其相對的視野與價值觀，就透過這兩類文書，複雜而矛盾地揭露在今日的讀者眼前。
如果政治案件發生之初，並存於檔案中的文本，就存在彼此視野上的對立或矛盾。那麼，當槍聲響起、政治犯仆倒刑場後，記憶並未因此中止，依然有許多不同版本的記憶，繼續在往後的數十年間不斷滋生、分岔、迴響，並在滯悶的戒嚴年代中，寂寞地在時間長流中反覆刮寫、增補、刪減、扭曲，甚至添加了「想像」的元素。這些記憶的分娩者，包括政治犯同案而倖存的難友，以及他們未能告別的家屬、親友們。
遺書既然被沒收，對親友來說，這就是一場突如其來、沒有告別或沒有畫上句點的莫名悲劇，並成為往後人生中反覆追問並試圖解答的謎題——他為什麼被抓？為什麼槍殺？有人陷害他嗎？背後的黑手是誰？在一切資料都是禁忌的年代，這些提問注定是沒有回聲的自問自答，只能以囚禁於恐懼心靈中的猜想來進行推斷。
另一方面，家屬自身的苦難，也成為這些記憶版本的重要養分。作為「匪諜家屬」的汙名、長期的監控／排除／打壓，這些存活者的受害經驗，同樣滲進了對於記憶版本的建構。只要受難家屬還在世間、還在呼吸，這些記憶便會隨之牽動，具有與時俱變的特質。
必須強調，對於政治犯家屬來說，「詮釋空白」是極痛苦的歷程。重視的人莫名死去，甚至連屍體也下落不明，更不曾知曉最後的訣別也被國家沒收。一切的記憶，就只能從有限的、禁忌的、公共拒斥的、街坊流傳的碎片中，盡量組構出自己能理解、也能勉強說服自己的「來龍去脈」，好讓「莫名」的悲劇變成「可理解」的悲劇。
這些故事，甚至潛藏在一種抵禦汙名的渴望——「國家說我的親人是叛國的『匪諜』」，「不是、不是、不是，我的親人怎麼可能是恐怖的『匪諜』？這麼好的人，一定不可能沾到國家口中禍國殃民的共產黨」，「因為他不是共產黨，所以他不該死，家人也不該承受這樣的痛苦，這就是國家犯的極大錯誤。」藉此，家屬對於悲劇的凶手是誰？意圖為何？如何評價凶手？都可以立基於這樣的記憶版本，作為支持自我的支柱，並且讓所有在公開場合無法表達的悲傷與憤怒，能在最私密的心靈世界中稍稍得到宣洩。
不過，也是因為這樣，在一些情況中，死去的政治犯與他們摯愛親友的距離，便隨著時間流轉而愈來愈遙遠。當年，許多參與抗爭者，多少預料到可能帶來的風險，因此決心一己承擔，絕不願拖家人捲入白色的渦流。當歷史走向悲觀的方向——抗爭沒有成功，革命被全面鎮壓，那些不曾對家人吐露過的理想與心跡，也就隨著槍聲成了永恆的祕密。於是，他們——被國家宣稱為叛亂——的思想，便成了家屬感覺陌生、也日益想擺脫的汙名。與最親近的人們在思想上的鴻溝，也在戰後歷史的嘲弄下，距離更加拉大。
本書的書寫，宛若不同記憶版本的相會之旅。遺書，是由一九五○至一九七○年代被槍決的白色恐怖受難者寫下；交錯的記憶版本則包括：同時誕生的國家檔案、與政治犯一同判決卻倖免死刑的難友追憶、親人／愛侶／好友在往後數十年形成的記憶。本書宛若一處讓多種版本的記憶彼此交會的舞台，環繞著早殞的星子，使不同時間的記憶彼此相遇、碰撞、反響、辯證，甚至難以取得共識。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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