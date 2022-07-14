酒桌上的丹麥亂彈（四）：貿易立國的丹麥手氣不好，在遠東落得一個海上基地都不剩

文：黃照靜

巧婦難為無米之炊。

丹麥人再以嚴謹細巧自傲，在釀造葡萄酒方面並不具備天時地利，只能對著德法意西的眾多葡萄種類興嘆，那些磨洋工的完美主義只能用到烘培上面去。不過，當代的丹麥葡萄酒已經借氣候變化的大旗殺出一條血路，這另文再說。好在地處高緯度的丹麥有另一種帶核小粒水果可以與葡萄媲美：櫻桃。

丹麥傳統的櫻桃烈酒是以創始人的姓氏命名，叫做Cherry Heering。其在現代酒業的江湖地位，原本只是在英國和歐陸受到肯定，而由新加坡的海南裔酒保嚴崇文（Ngiam Tong Boon）在1910年代於來福士酒店在改良金司令（Gin Sling）時，調入名雞尾酒新加坡司令（Singapore Sling）而一舉風靡遠東，又遠銷美國和墨西哥。

嚴酒保此舉，在當時是為了讓前來吧台的女士不要以酒鬼形象出現，手端粉紅色飲料畢竟要優雅體面一些。可見那時候的女子已經不能再關在家裡，可以到長吧坐下喝一杯了，只是喝酒尚需粉飾。粉飾之粉色，正出乎丹麥櫻桃酒也。

英國的查爾斯王子十四歲時在1960年代被媒體抓到在蘇格蘭附近的賣店買了瓶Cherry Heering，是否為了回家調酒不得而知，只是自此連累了所有的蘇格蘭不良少年，購酒年齡門檻調整到十八歲。十四歲時為了一瓶櫻桃酒就被嚴管至此，預示著今天還沒繼位的悽苦命運，遠不如做了三天皇上的秦昭襄王。而Cherry Heering這樣一個歷盡輝煌的丹麥櫻桃酒品牌，幾番易主之後，也在2017年悄無聲息地賣給了荷蘭人，很可能就此淪為跟文君酒差不多的下場。

現今在丹麥市面上能買到的Heering櫻桃烈酒都是瑞典產的。

丹麥櫻桃烈酒的出身談不上高貴，大紅大紫也只因搭上了英殖民地雞尾酒文化的順風車。1806至1815年，丹麥藥房的學徒工Peter Fredrik Suhm Heering從老闆娘那兒得到了一份櫻桃白蘭地的方子。之後，他離開藥房，開始販賣殖民地貨物貨。五年後開始大規模生產櫻桃酒，賣到地中海、巴西、巴特維亞（今印尼）、西印地群島。

那時丹麥在加勒比海的西印地群岛有幾個島的殖民地，St Croix是其中之一。不過，很顯然丹麥人在佔地盤方面缺乏天賦，此島於1916年以兩千五百萬美元出售給美國，以黃金支付。這個出售殖民地的案例，後來為川普總統在2019年時提出要買格陵蘭島提供了歷史上的口實。不過，當年St Croix出售時，也不是幾個政客說了算，在丹麥和島民內部都進行了全民公投，算是符合民意的做法。

但丹麥人也不虧，因為St Croix本身是1733年從法國人手裡買來的。

再問丹麥櫻桃酒在十九世紀初期賣去加勒比的殖民地，如何會有賺頭呢？這便要說到歐洲人由之發跡的大三角貿易。在十六世紀哥倫布發現新大陸之後，大西洋航線逐漸取代地中海航線，義大利和北德貿易港口衰落，讓位於西班牙。後來，西班牙和葡萄牙的海上貿易地位又由荷蘭人取代。

所謂東印度公司就是國家支持的海盜集團。掙錢方式大致如下：歐洲人賣工業品（包括軍火）到非洲換取奴隸，再將奴隸販賣到美洲新大禮賣給種植園主。由此掙得的錢購買種植園經濟作物，如菸草和香料，再運回歐洲出售，就是一個循環。在這個過程中，一塊錢變成了十塊錢。

今天在川渝農貿市場上買花椒八角桂皮豆蔻準備回家燒肉的大嬸們，早上喝茶晚上搓麻將，大概是很難想像這些玩意當年是要命來換的。

湖廣填四川，將閩粵人從南洋販回的香料帶回四川盆地，是香料世界對於四川盆地的第二次輸入，第一次則是由中東在漢時東進，跟司馬相如這些在巴蜀開道的人脫不了關係。福建人帶在路上的逃難吃的豆子餿了，就變成豆豉。乾煸四季豆也只能是這以後的發明。鼎泰豐這個台灣的漢族餐飲品牌的菜單上，則充滿了逃難到了四川的這些人日後又逃難到台北之後的大雜燴。

香料的原鄉還是在中東和南洋。荷蘭人當年在西印地盛產香料的班達群島佔絕對優勢，英國人來了只能撿點殘羹剩飯，勉強誤打誤撞地佔了一個荷蘭人沒看上的倫島（Run）。但沒想到這個島居然盛產肉豆蔻，利潤巨大，讓英國人撿了個大便宜。

荷蘭人感覺吃飯摻了沙子，沒事就到倫島搞些小動作敲打一下英國人，後來又拿倫島跟英國人換了曼哈頓。可見荷蘭人在賣島方面的眼光比丹麥人還差。再後來，更為了取得肉豆蔻的壟斷經營權，荷蘭人索性在倫島上殺人放火，摧毀了整個土著社會的原生結構，效率比打土豪分田地還高。

寧願燒殺搶掠，也不願誠實勞動，把種子移去別處適合大規模種植的土壤。是因為殺人越貨弄來的香料比較好吃，還是比較好賣？

反正，每次我在超市裡看到包裝精美的某巢咖啡或可可粉之類的玩意時，都要起一身雞皮疙瘩。國際法院放在海牙一個叫和平宮的地方，好像也還沒來得及回頭去審那些孤魂野鬼的冤假錯案。世上一切的土著人還沒來得及搞民主憲政就被集體消滅了，所以是不會有政治代理人去和平宮為他們發聲的，倖存的只能靠巫術或政治正確苟且偷生。

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剛才說到的發明櫻桃酒這位兄台Peter Heering，其資本積累並不是賣酒完成的，而是在丹麥出售那些種植園運回的殖民地貨物完成的。成規模的造酒和賣酒是這之後的事。也就是說，他從一個殖民地貨物的經銷商變成了出口工業品的製造商，從貿易閉環的最後一環爬到了第一環，他的一塊錢開始變成了十塊錢。可見此人不是池中物。