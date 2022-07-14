酒桌上的丹麥亂彈（四）：貿易立國的丹麥手氣不好，在遠東落得一個海上基地都不剩
我們想讓你知道的是
以貿易立國的小國丹麥，在買賣島嶼上實在手氣不好，終於在遠東落得一個海上基地都不剩。而隨著中元大地的政權演變，丹麥也抱著一樣的邏輯：誰當政，我的櫻桃酒就賣給誰。
文：黃照靜
- 酒桌上的丹麥亂彈（一）：在北歐如果你只志於搞零售，把酒賣給丹麥人就對了
- 酒桌上的丹麥亂彈（二）：嘉士伯發大財後先開博物館，為全球土豪指明了一條道路
- 酒桌上的丹麥亂彈（三）：只有達到歐盟標準的高檔調味燒酒，才能冠以Akvavit雅稱
巧婦難為無米之炊。
丹麥人再以嚴謹細巧自傲，在釀造葡萄酒方面並不具備天時地利，只能對著德法意西的眾多葡萄種類興嘆，那些磨洋工的完美主義只能用到烘培上面去。不過，當代的丹麥葡萄酒已經借氣候變化的大旗殺出一條血路，這另文再說。好在地處高緯度的丹麥有另一種帶核小粒水果可以與葡萄媲美：櫻桃。
丹麥傳統的櫻桃烈酒是以創始人的姓氏命名，叫做Cherry Heering。其在現代酒業的江湖地位，原本只是在英國和歐陸受到肯定，而由新加坡的海南裔酒保嚴崇文（Ngiam Tong Boon）在1910年代於來福士酒店在改良金司令（Gin Sling）時，調入名雞尾酒新加坡司令（Singapore Sling）而一舉風靡遠東，又遠銷美國和墨西哥。
嚴酒保此舉，在當時是為了讓前來吧台的女士不要以酒鬼形象出現，手端粉紅色飲料畢竟要優雅體面一些。可見那時候的女子已經不能再關在家裡，可以到長吧坐下喝一杯了，只是喝酒尚需粉飾。粉飾之粉色，正出乎丹麥櫻桃酒也。
英國的查爾斯王子十四歲時在1960年代被媒體抓到在蘇格蘭附近的賣店買了瓶Cherry Heering，是否為了回家調酒不得而知，只是自此連累了所有的蘇格蘭不良少年，購酒年齡門檻調整到十八歲。十四歲時為了一瓶櫻桃酒就被嚴管至此，預示著今天還沒繼位的悽苦命運，遠不如做了三天皇上的秦昭襄王。而Cherry Heering這樣一個歷盡輝煌的丹麥櫻桃酒品牌，幾番易主之後，也在2017年悄無聲息地賣給了荷蘭人，很可能就此淪為跟文君酒差不多的下場。
現今在丹麥市面上能買到的Heering櫻桃烈酒都是瑞典產的。
丹麥櫻桃烈酒的出身談不上高貴，大紅大紫也只因搭上了英殖民地雞尾酒文化的順風車。1806至1815年，丹麥藥房的學徒工Peter Fredrik Suhm Heering從老闆娘那兒得到了一份櫻桃白蘭地的方子。之後，他離開藥房，開始販賣殖民地貨物貨。五年後開始大規模生產櫻桃酒，賣到地中海、巴西、巴特維亞（今印尼）、西印地群島。
那時丹麥在加勒比海的西印地群岛有幾個島的殖民地，St Croix是其中之一。不過，很顯然丹麥人在佔地盤方面缺乏天賦，此島於1916年以兩千五百萬美元出售給美國，以黃金支付。這個出售殖民地的案例，後來為川普總統在2019年時提出要買格陵蘭島提供了歷史上的口實。不過，當年St Croix出售時，也不是幾個政客說了算，在丹麥和島民內部都進行了全民公投，算是符合民意的做法。
但丹麥人也不虧，因為St Croix本身是1733年從法國人手裡買來的。
再問丹麥櫻桃酒在十九世紀初期賣去加勒比的殖民地，如何會有賺頭呢？這便要說到歐洲人由之發跡的大三角貿易。在十六世紀哥倫布發現新大陸之後，大西洋航線逐漸取代地中海航線，義大利和北德貿易港口衰落，讓位於西班牙。後來，西班牙和葡萄牙的海上貿易地位又由荷蘭人取代。
所謂東印度公司就是國家支持的海盜集團。掙錢方式大致如下：歐洲人賣工業品（包括軍火）到非洲換取奴隸，再將奴隸販賣到美洲新大禮賣給種植園主。由此掙得的錢購買種植園經濟作物，如菸草和香料，再運回歐洲出售，就是一個循環。在這個過程中，一塊錢變成了十塊錢。
今天在川渝農貿市場上買花椒八角桂皮豆蔻準備回家燒肉的大嬸們，早上喝茶晚上搓麻將，大概是很難想像這些玩意當年是要命來換的。
湖廣填四川，將閩粵人從南洋販回的香料帶回四川盆地，是香料世界對於四川盆地的第二次輸入，第一次則是由中東在漢時東進，跟司馬相如這些在巴蜀開道的人脫不了關係。福建人帶在路上的逃難吃的豆子餿了，就變成豆豉。乾煸四季豆也只能是這以後的發明。鼎泰豐這個台灣的漢族餐飲品牌的菜單上，則充滿了逃難到了四川的這些人日後又逃難到台北之後的大雜燴。
香料的原鄉還是在中東和南洋。荷蘭人當年在西印地盛產香料的班達群島佔絕對優勢，英國人來了只能撿點殘羹剩飯，勉強誤打誤撞地佔了一個荷蘭人沒看上的倫島（Run）。但沒想到這個島居然盛產肉豆蔻，利潤巨大，讓英國人撿了個大便宜。
荷蘭人感覺吃飯摻了沙子，沒事就到倫島搞些小動作敲打一下英國人，後來又拿倫島跟英國人換了曼哈頓。可見荷蘭人在賣島方面的眼光比丹麥人還差。再後來，更為了取得肉豆蔻的壟斷經營權，荷蘭人索性在倫島上殺人放火，摧毀了整個土著社會的原生結構，效率比打土豪分田地還高。
寧願燒殺搶掠，也不願誠實勞動，把種子移去別處適合大規模種植的土壤。是因為殺人越貨弄來的香料比較好吃，還是比較好賣？
反正，每次我在超市裡看到包裝精美的某巢咖啡或可可粉之類的玩意時，都要起一身雞皮疙瘩。國際法院放在海牙一個叫和平宮的地方，好像也還沒來得及回頭去審那些孤魂野鬼的冤假錯案。世上一切的土著人還沒來得及搞民主憲政就被集體消滅了，所以是不會有政治代理人去和平宮為他們發聲的，倖存的只能靠巫術或政治正確苟且偷生。
剛才說到的發明櫻桃酒這位兄台Peter Heering，其資本積累並不是賣酒完成的，而是在丹麥出售那些種植園運回的殖民地貨物完成的。成規模的造酒和賣酒是這之後的事。也就是說，他從一個殖民地貨物的經銷商變成了出口工業品的製造商，從貿易閉環的最後一環爬到了第一環，他的一塊錢開始變成了十塊錢。可見此人不是池中物。
Tags：
夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！