蔡璧名《莊子，從心開始——完結篇》（上）：一個人為什麼能做到「相忘以生，無所終窮」？
我們想讓你知道的是
重點是「於无相與」，誰能給予，卻不是透過有形的物質給予？各位想過嗎？人活在世上，能送給別人最珍貴的禮物到底是什麼？還有生命中到底什麼是朋友送給你的最珍貴的禮物？
文：蔡璧名
孰能相與於無相與：誰能沒給我有形的東西，卻已經給了我整個世界
在進入下一段之前我想請大家思考一個問題：有沒有可能一個人空手而來，卻能夠帶給朋友幸福？我記得小時候有一次在餐桌上聽到父親這麼說：「希望有一天能夠空著手到一個人家就能帶給別人幸福。」那時候的我還只是個常會靠在家門口、坐在小板凳上，等著出差的父親帶禮物回來的年齡，所以完全沒辦法懂得什麼叫做「空著手就能帶給別人的幸福」。多年後，我教《莊子》，想著是不是就像莊子可以透過這本書，穿越千年帶給你我的幸福。
子桑戶、孟子反、子琴張三人相與友，曰：「孰能相與於无相與，相為於无相為？孰能登天遊霧，撓挑無極，相忘以生，无所終窮？」三人相視而笑，莫逆於心，遂相與【為】友。莫然有閒，而子桑戶死，未葬。孔子聞之，使子貢往待（侍）事焉。或編曲，或鼓琴，相和而歌曰：「嗟來桑戶乎！嗟來桑戶乎！而已反其真，而我猶為人猗！」子貢趨而進曰：「敢問臨尸而歌，禮乎？」二人相視而笑，曰：「是惡知禮意！」子貢反，以告孔子，曰：「彼何人者邪？脩行无有，而外其形骸，臨尸而歌，顏色不變，无以命之，彼何人者邪？」孔子曰：「彼，遊方之外者也；而丘，遊方之內者也。外內不相及，而丘使女往弔之，丘則陋矣！彼方且與造物者為人，而遊乎天地之一氣。彼以生為附贅縣疣，以死為決 潰癕，夫若然者，又惡知死生先後之所在！假於異物，託於同體。忘其肝膽，遺其耳目，反覆終始，不知端倪。芒然彷徨乎塵垢之外，逍遙乎无為之業，彼又惡能憒憒然為世俗之禮，以觀眾人之耳目哉！」
大家可以想想自己活到今天，是怎麼樣結交到好朋友的，彼此又是因為什麼原因成為好友？什麼樣的交情會對你的生活與生命發生比較深刻的影響？什麼樣的友誼能延續比較長的時間？一邊思考這些問題，我們一邊往下看。
「子桑戶、孟子反、子琴張三人相與友」，這裡的「與」的意思可以解釋作贊成，像《論語．先進》說過的：「夫子喟然歎曰：『吾與點也。』」的「與」，就是贊成的意思。朋友之間蠻認同彼此，在社交軟體上也會彼此按讚。這個「與」還有第二個意思是「給予」、「贈予」，就好像《老子．七十九章》說：「天道無親，常與善人。」朋友之間可能會互相給予祝福，契近的朋友間可能還會互送禮物。而「與」的第三層意思是「親近」，「諸侯以禮相與」（《禮記．禮運》），透過禮節掌握人與人之間的分際，互相親近。贊同彼此、給予彼此、親近彼此，這不就是朋友的定義嗎？所以「相與」這兩個字可以直接解釋成「結交」。
我覺得這個段落特別有意思的是，談的是互相結交的朋友之間的相互給予。我想世界上最美好的給予不會是單向的，而是互相的——你的生命能滋養對方，對方的生命也能滋養你。重點是「於无相與」，誰能給予，卻不是透過有形的物質給予？各位想過嗎？人活在世上，能送給別人最珍貴的禮物到底是什麼？還有生命中到底什麼是朋友送給你的最珍貴的禮物？
各位一定都曾經收過比較貴重的禮物，有一種無與倫比的貴重，你感受到的是朋友無與倫比的重視。有一回我一個要好的閨蜜告訴我，她在情人節那天收到九十九朵玫瑰。她向來是一個不喜歡插截斷根土之花的人，也不喜歡別人花錢給自己買無用禮物，可那是她第一次體會到收到超大束玫瑰花的感動。不是在意那九十九朵玫瑰花開得燦爛或含苞之美，而是想到情人節的九十九朵玫瑰要價五千元台幣，她感受到這特別貴重的心意了。或者今天收到的禮物深得你心，你也會覺得他怎麼能送一個讓我這麼感動、驚喜、喜愛的禮物呢？這時候你會感覺這個人是懂我的，至少懂我喜歡什麼。
當然也許你會說，其實能送給朋友最珍貴的禮物是陪伴，用生命中無價的光陰來陪伴另一個人。所謂「逝者如斯夫，不舍晝夜」，所有的光陰都是一去不復返的，所以如果有人願意把生命的時光陪你度過，那是一份無可取代的禮物。而我也曾經覺得一個人能送給朋友最珍貴的禮物，應該就是綺麗的回憶，因為能贈予對方一段生命中的大好時光。
但如果今天朋友要送給你的禮物是因為他的出現，讓你能走向莊子認為更理想的境界，這豈不是更顯珍貴嗎？比方說〈逍遙遊〉的「乘天地之正，而御六氣之辯，以遊無窮」，或者〈大宗師〉的「登天遊霧，無所終窮」，讓你在有生之年，不管是順境逆境、成功失敗，都能逍遙、輕鬆、快活地活下去。我們就來看看子桑戶、孟子反、子琴張，這三位莊子之徒結交為友，彼此相贈的最珍貴的禮物究竟是什麼？
莊子說：「孰能相與無相與？」誰能給予，可是不是透過有形的物質給予？當你去檢視生命中的情感，可能會發覺：「這人當初在我最需要幫助的時候幫了我一個大忙。」這個忙可能是很具體的事件，可莊子這邊強調的給予卻是無形的。《老子》講過一句話：「將欲奪之，必固與之」，「必固」是已然之詞，「將欲」是將然之詞。意思是因為今天給你，我明天才能奪走。聽起來好可怕，但《老子》其實是提醒我們：「當你得到的時候，就要做好失去的準備。」等於在告訴我們失去不過是必然，明白這個道理的人就不會陷溺在得到的歡喜，也不會在失去時痛苦到無法自拔。而《莊子》則說有一種給予，不是有形的物質給予，卻能是永遠奪不走的，那到底是什麼呢？
我曾有一位忘年之交，一個本來在台大讀化工系，後來轉到中山大學念醫學系的女孩。我倆的緣分在命盤裡一定看不出來，她雖然沒有給我什麼實質的幫助，可是我知道她幫了我非常多。在與她互動的過程中，以及她閱讀我的作品給予意見的時候，那種精神上的交流帶來的啟發對我影響很大。生命中有一種給予不是那麼現實、不是物質或實質的，可是你回頭看自己的心情體況，會覺得對方好像對你產生蠻大的影響。
回到《莊子》文本裡，這種「相與於无相與」的朋友們，都「以无為首，以生為脊，以死為尻」，認為「死生存亡之一體」，懷抱著同樣生命觀、同樣價值觀的他們因此是可以提升彼此德性的朋友。像這樣的人他們之間的饋贈，應該就是會覺得：認識彼此後，對自己心身的精進真的助益很多，於是很感謝這樣的緣分。這種給予就不是物質的，而是無形的、無法被奪走的。
舉一個很容易理解的例子，就是《莊子》和你我的關係。莊子送給我們的禮物，不就是我們正在讀的這本書嗎？可是這個禮物你是不是真的收得下來呢？很多年前，我和一位我父親曾教過他太極拳的大哥說：「我覺得太極拳是老師（我父親）送給我們，很珍貴的禮物。可是如果你不鍊，就像一件衣服永遠放在衣櫃裡，你不穿，它永遠不是你的。」透過鍊功去改變自己精神氣血的狀態，像這樣一種擁有、這樣一種收穫，是別人拿不走的。同樣地，我們透過閱讀，讓《莊子》在我們生命中起的作用、發生的變化，是得到以後只要你願意實踐操持，就不會再失去的。所以人與人之間，的確存在這樣提升彼此生命的情誼、這樣無形的給予。
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
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小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。