蔡璧名《莊子，從心開始——完結篇》（上）：一個人為什麼能做到「相忘以生，無所終窮」？

文：蔡璧名

孰能相與於無相與：誰能沒給我有形的東西，卻已經給了我整個世界

在進入下一段之前我想請大家思考一個問題：有沒有可能一個人空手而來，卻能夠帶給朋友幸福？我記得小時候有一次在餐桌上聽到父親這麼說：「希望有一天能夠空著手到一個人家就能帶給別人幸福。」那時候的我還只是個常會靠在家門口、坐在小板凳上，等著出差的父親帶禮物回來的年齡，所以完全沒辦法懂得什麼叫做「空著手就能帶給別人的幸福」。多年後，我教《莊子》，想著是不是就像莊子可以透過這本書，穿越千年帶給你我的幸福。

子桑戶、孟子反、子琴張三人相與友，曰：「孰能相與於无相與，相為於无相為？孰能登天遊霧，撓挑無極，相忘以生，无所終窮？」三人相視而笑，莫逆於心，遂相與【為】友。莫然有閒，而子桑戶死，未葬。孔子聞之，使子貢往待（侍）事焉。或編曲，或鼓琴，相和而歌曰：「嗟來桑戶乎！嗟來桑戶乎！而已反其真，而我猶為人猗！」子貢趨而進曰：「敢問臨尸而歌，禮乎？」二人相視而笑，曰：「是惡知禮意！」子貢反，以告孔子，曰：「彼何人者邪？脩行无有，而外其形骸，臨尸而歌，顏色不變，无以命之，彼何人者邪？」孔子曰：「彼，遊方之外者也；而丘，遊方之內者也。外內不相及，而丘使女往弔之，丘則陋矣！彼方且與造物者為人，而遊乎天地之一氣。彼以生為附贅縣疣，以死為決 潰癕，夫若然者，又惡知死生先後之所在！假於異物，託於同體。忘其肝膽，遺其耳目，反覆終始，不知端倪。芒然彷徨乎塵垢之外，逍遙乎无為之業，彼又惡能憒憒然為世俗之禮，以觀眾人之耳目哉！」

大家可以想想自己活到今天，是怎麼樣結交到好朋友的，彼此又是因為什麼原因成為好友？什麼樣的交情會對你的生活與生命發生比較深刻的影響？什麼樣的友誼能延續比較長的時間？一邊思考這些問題，我們一邊往下看。

「子桑戶、孟子反、子琴張三人相與友」，這裡的「與」的意思可以解釋作贊成，像《論語．先進》說過的：「夫子喟然歎曰：『吾與點也。』」的「與」，就是贊成的意思。朋友之間蠻認同彼此，在社交軟體上也會彼此按讚。這個「與」還有第二個意思是「給予」、「贈予」，就好像《老子．七十九章》說：「天道無親，常與善人。」朋友之間可能會互相給予祝福，契近的朋友間可能還會互送禮物。而「與」的第三層意思是「親近」，「諸侯以禮相與」（《禮記．禮運》），透過禮節掌握人與人之間的分際，互相親近。贊同彼此、給予彼此、親近彼此，這不就是朋友的定義嗎？所以「相與」這兩個字可以直接解釋成「結交」。

我覺得這個段落特別有意思的是，談的是互相結交的朋友之間的相互給予。我想世界上最美好的給予不會是單向的，而是互相的——你的生命能滋養對方，對方的生命也能滋養你。重點是「於无相與」，誰能給予，卻不是透過有形的物質給予？各位想過嗎？人活在世上，能送給別人最珍貴的禮物到底是什麼？還有生命中到底什麼是朋友送給你的最珍貴的禮物？

各位一定都曾經收過比較貴重的禮物，有一種無與倫比的貴重，你感受到的是朋友無與倫比的重視。有一回我一個要好的閨蜜告訴我，她在情人節那天收到九十九朵玫瑰。她向來是一個不喜歡插截斷根土之花的人，也不喜歡別人花錢給自己買無用禮物，可那是她第一次體會到收到超大束玫瑰花的感動。不是在意那九十九朵玫瑰花開得燦爛或含苞之美，而是想到情人節的九十九朵玫瑰要價五千元台幣，她感受到這特別貴重的心意了。或者今天收到的禮物深得你心，你也會覺得他怎麼能送一個讓我這麼感動、驚喜、喜愛的禮物呢？這時候你會感覺這個人是懂我的，至少懂我喜歡什麼。

當然也許你會說，其實能送給朋友最珍貴的禮物是陪伴，用生命中無價的光陰來陪伴另一個人。所謂「逝者如斯夫，不舍晝夜」，所有的光陰都是一去不復返的，所以如果有人願意把生命的時光陪你度過，那是一份無可取代的禮物。而我也曾經覺得一個人能送給朋友最珍貴的禮物，應該就是綺麗的回憶，因為能贈予對方一段生命中的大好時光。

但如果今天朋友要送給你的禮物是因為他的出現，讓你能走向莊子認為更理想的境界，這豈不是更顯珍貴嗎？比方說〈逍遙遊〉的「乘天地之正，而御六氣之辯，以遊無窮」，或者〈大宗師〉的「登天遊霧，無所終窮」，讓你在有生之年，不管是順境逆境、成功失敗，都能逍遙、輕鬆、快活地活下去。我們就來看看子桑戶、孟子反、子琴張，這三位莊子之徒結交為友，彼此相贈的最珍貴的禮物究竟是什麼？

莊子說：「孰能相與無相與？」誰能給予，可是不是透過有形的物質給予？當你去檢視生命中的情感，可能會發覺：「這人當初在我最需要幫助的時候幫了我一個大忙。」這個忙可能是很具體的事件，可莊子這邊強調的給予卻是無形的。《老子》講過一句話：「將欲奪之，必固與之」，「必固」是已然之詞，「將欲」是將然之詞。意思是因為今天給你，我明天才能奪走。聽起來好可怕，但《老子》其實是提醒我們：「當你得到的時候，就要做好失去的準備。」等於在告訴我們失去不過是必然，明白這個道理的人就不會陷溺在得到的歡喜，也不會在失去時痛苦到無法自拔。而《莊子》則說有一種給予，不是有形的物質給予，卻能是永遠奪不走的，那到底是什麼呢？

我曾有一位忘年之交，一個本來在台大讀化工系，後來轉到中山大學念醫學系的女孩。我倆的緣分在命盤裡一定看不出來，她雖然沒有給我什麼實質的幫助，可是我知道她幫了我非常多。在與她互動的過程中，以及她閱讀我的作品給予意見的時候，那種精神上的交流帶來的啟發對我影響很大。生命中有一種給予不是那麼現實、不是物質或實質的，可是你回頭看自己的心情體況，會覺得對方好像對你產生蠻大的影響。

回到《莊子》文本裡，這種「相與於无相與」的朋友們，都「以无為首，以生為脊，以死為尻」，認為「死生存亡之一體」，懷抱著同樣生命觀、同樣價值觀的他們因此是可以提升彼此德性的朋友。像這樣的人他們之間的饋贈，應該就是會覺得：認識彼此後，對自己心身的精進真的助益很多，於是很感謝這樣的緣分。這種給予就不是物質的，而是無形的、無法被奪走的。

舉一個很容易理解的例子，就是《莊子》和你我的關係。莊子送給我們的禮物，不就是我們正在讀的這本書嗎？可是這個禮物你是不是真的收得下來呢？很多年前，我和一位我父親曾教過他太極拳的大哥說：「我覺得太極拳是老師（我父親）送給我們，很珍貴的禮物。可是如果你不鍊，就像一件衣服永遠放在衣櫃裡，你不穿，它永遠不是你的。」透過鍊功去改變自己精神氣血的狀態，像這樣一種擁有、這樣一種收穫，是別人拿不走的。同樣地，我們透過閱讀，讓《莊子》在我們生命中起的作用、發生的變化，是得到以後只要你願意實踐操持，就不會再失去的。所以人與人之間，的確存在這樣提升彼此生命的情誼、這樣無形的給予。