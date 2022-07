酒桌上的丹麥亂彈（五）：Frederiksdal年銷四萬瓶，大約有四分之一是賣給中國人的

文:黃照靜

重振當代丹麥櫻桃酒的陣地,在位於羅蘭島的Frederiksdal莊園。前腳Peter Heering的櫻桃酒品牌偷偷賣給了荷蘭人,後腳丹麥王室就把Frederiksdal櫻桃酒提拔為國宴用餐後酒。別欺負我們小國寡民,雖然地不大物不博,櫻桃也只有酸的,櫻桃酒俺們有的是。

Frederiksdal莊園種植的是丹麥才有的酸溜溜的史蒂文斯櫻桃(Stevnsbær),跟亞得里亞海沿岸的櫻桃沒得比,更沒有在漢唐時拿來「薦於寢廟」的櫻桃之歷史地位。的新主人是Harald Krabbe是個農業經濟學家,以前在烏干達混,2000年時買下莊園,本來想把酸櫻桃樹都砍了,改種糧食。

好在此人交友還算慎重,和記者Morten Brink Iwersen吃午飯提起此事,后者聽聞此念大驚失色,說萬萬不可這麼蠻幹,櫻桃不好吃可以釀酒嘛。莊園主遂於2006年註冊商標,開始釀酒。後來,更是得到名廚Jan Friis-Mikkelsen的技術支持,三人就這樣櫻桃園結義幹起來了。

到了今天,號稱出產九種不同酸度的櫻桃酒,年產量從2008年時候的兩百瓶到現在的四萬瓶。2012年起銷往中國。2014年丹麥女王訪華時,以此作為國禮。當然中國方面也很給面子地進口了若干瓶。

為什麼要種無法吃的酸櫻桃,則無從說起。這座莊園緣自十四世紀,歷史上易主至少二、三十次。當初景觀設計師設計花園時是用的洛可可樣式,而法國的古典傢俱基本材料是櫻桃木,這是否和這些櫻桃樹有某種象徵性的或實質的關係,很難判斷。

話說洛可可時代前後,法國人在丹麥建築和藝術界橫行多年,連今天的哥本哈根中心老皇宮廣場上的弗萊德里克五世的騎馬塑像,都是出自法國人Jacques Saly之手。那是一個只憑技藝、無需護照就可行走天下的時代。而在當代,在某位法國貴族放棄當大使的機會成為女王王夫之後,反而因其皇室地位有了天花板,一腔才華無處發洩,只能在南法釀點小酒,最後鬱鬱而終,並留下遺言拒與女王在身後合葬。

可見貼王室標籤這個事情不能隨便就來。一切頭銜都有代價,而大多數時候實屬得不償失。又有面子又有裡子的好事不是不多,而是根本沒有。

Lee Hazlewood和Nancy Sinatra在六零年代唱紅的民謠Summer Wine(夏日美酒),講述了一個男人被仙人跳奪去銀馬剌的故事,似乎深得其中真意。大道理少講,別忽悠我去越南,小酒先喝起來再說。Lee是詞曲作者,讓Nancy來唱紅,給足了她老爹Frank Sinatra面子。

歌曲開頭,Nancy Sinatra的唱腔並無戀愛的百轉千回,只有打劫的理直氣壯:

草莓、櫻桃和春日的天使之吻

我的夏日美酒真的就是這些東西釀成

(Strawberries cherries and an angel's kiss in spring

My summer wine is really made from all these things)