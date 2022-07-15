酒桌上的丹麥亂彈（五）：Frederiksdal年銷四萬瓶，大約有四分之一是賣給中國人的
我們想讓你知道的是
Frederiksdal號稱出產九種不同酸度的櫻桃酒，年產量從2008年時候的兩百瓶到現在的四萬瓶。2012年起銷往中國。2014年丹麥女王訪華時，以此作為國禮。當然中國方面也很給面子地進口了若干瓶。
文：黃照靜
- 酒桌上的丹麥亂彈（一）：在北歐如果你只志於搞零售，把酒賣給丹麥人就對了
- 酒桌上的丹麥亂彈（二）：嘉士伯發大財後先開博物館，為全球土豪指明了一條道路
- 酒桌上的丹麥亂彈（三）：只有達到歐盟標準的高檔調味燒酒，才能冠以Akvavit雅稱
- 酒桌上的丹麥亂彈（四）：貿易立國的丹麥手氣不好，在遠東落得一個海上基地都不剩
重振當代丹麥櫻桃酒的陣地，在位於羅蘭島的Frederiksdal莊園。前腳Peter Heering的櫻桃酒品牌偷偷賣給了荷蘭人，後腳丹麥王室就把Frederiksdal櫻桃酒提拔為國宴用餐後酒。別欺負我們小國寡民，雖然地不大物不博，櫻桃也只有酸的，櫻桃酒俺們有的是。
Frederiksdal莊園種植的是丹麥才有的酸溜溜的史蒂文斯櫻桃（Stevnsbær），跟亞得里亞海沿岸的櫻桃沒得比，更沒有在漢唐時拿來「薦於寢廟」的櫻桃之歷史地位。的新主人是Harald Krabbe是個農業經濟學家，以前在烏干達混，2000年時買下莊園，本來想把酸櫻桃樹都砍了，改種糧食。
好在此人交友還算慎重，和記者Morten Brink Iwersen吃午飯提起此事，后者聽聞此念大驚失色，說萬萬不可這麼蠻幹，櫻桃不好吃可以釀酒嘛。莊園主遂於2006年註冊商標，開始釀酒。後來，更是得到名廚Jan Friis-Mikkelsen的技術支持，三人就這樣櫻桃園結義幹起來了。
到了今天，號稱出產九種不同酸度的櫻桃酒，年產量從2008年時候的兩百瓶到現在的四萬瓶。2012年起銷往中國。2014年丹麥女王訪華時，以此作為國禮。當然中國方面也很給面子地進口了若干瓶。
為什麼要種無法吃的酸櫻桃，則無從說起。這座莊園緣自十四世紀，歷史上易主至少二、三十次。當初景觀設計師設計花園時是用的洛可可樣式，而法國的古典傢俱基本材料是櫻桃木，這是否和這些櫻桃樹有某種象徵性的或實質的關係，很難判斷。
話說洛可可時代前後，法國人在丹麥建築和藝術界橫行多年，連今天的哥本哈根中心老皇宮廣場上的弗萊德里克五世的騎馬塑像，都是出自法國人Jacques Saly之手。那是一個只憑技藝、無需護照就可行走天下的時代。而在當代，在某位法國貴族放棄當大使的機會成為女王王夫之後，反而因其皇室地位有了天花板，一腔才華無處發洩，只能在南法釀點小酒，最後鬱鬱而終，並留下遺言拒與女王在身後合葬。
可見貼王室標籤這個事情不能隨便就來。一切頭銜都有代價，而大多數時候實屬得不償失。又有面子又有裡子的好事不是不多，而是根本沒有。
Lee Hazlewood和Nancy Sinatra在六零年代唱紅的民謠Summer Wine（夏日美酒），講述了一個男人被仙人跳奪去銀馬剌的故事，似乎深得其中真意。大道理少講，別忽悠我去越南，小酒先喝起來再說。Lee是詞曲作者，讓Nancy來唱紅，給足了她老爹Frank Sinatra面子。
歌曲開頭，Nancy Sinatra的唱腔並無戀愛的百轉千回，只有打劫的理直氣壯：
草莓、櫻桃和春日的天使之吻
我的夏日美酒真的就是這些東西釀成
（Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
My summer wine is really made from all these things）
這裡的櫻桃酒是北美版本，最先出自密西根的農家後院，肯定不是進口貨，更可能是來自北歐移民從寒帶移植去的原鄉記憶。這一年正是1966年，美國國內的反越戰學潮正酣。打什麼仗呢，Lee Hazlewood的歌詞隻字不提政治卻解構了政治，隻字不提反戰卻教唆誘導大家吃喝玩樂，簡直一個美國版的色戒，這才叫杯酒釋兵權呢。
這邊廂，天主教義大利移民Frank的閨女喝著小酒在反戰學潮中就要大紅大紫，那邊廂，天主教愛爾蘭移民甘迺迪遇刺剛滿三年，借甘迺迪政治資源上台的詹森總統在美國校友會發表演講，一方面是解釋在越南參戰的動機，闡釋美國在太平洋體系中的角色，就日韓印尼越南的政治動態，逐一說明對於亞洲區域秩序的輸出進程；另一方面是向中國喊話，號召中國打開國門。
到了今天，蓬佩奧國務卿的文宣邏輯和當年詹森總統到資助美國高等教育的校友會對反戰青年講話之舉，幾乎如出一轍：要推翻尼克森的政治遺產，就得直奔尼克森圖書館燒香，燒完紙錢再說話，才顯得有誠意有分量。誰說人家胖就不含蓄了。不過，詹森總統才華橫溢的團隊起草的講話稿在當時對中國沒什麼用，老毛是一點面子都沒給，正在忙著啟動文革。
中國進入全球化分工體系，被恩賜用八億雙襪子換一架波音飛機的可能性，要等到1972尼克森訪華才能開始談判。實際上，甘迺迪在1960年總統競選中的對手正是尼克森，那時候後者就已經擔任八年副總統，絕對老資格。但是，甘迺迪在大眾傳媒的聚光燈下，以形象完勝了愛出汗的尼克森。
等了十幾年才上台的尼克森總統，雖然功勳卓著，還是被大眾傳媒拉下馬，留下點思想也被一個永川師爺活生生地解構了。上帝是多麼的公正，川人系鈴自有川人解。歐陽直公在明末就正確地指出了「天下未亂蜀先亂，天下已平蜀未平」的硬道理，在四川盆地繼續於戰亂飢荒中人口混血多年之後，為世界亂局輸送了無數的傑出師爺。
唉，尼克森總統搞了這麼多年民主憲政卻蒸發於民主憲政，都怪當初太輕敵，不懂總有奸臣想害朕的硬道理，沒早向康熙學習帝王術，生35個兒子97個孫子才有資格談傳承。人海戰術總是沒錯的，這點上，還是川普總統認識到位。那些鳳凰男上位的女婿孫女婿是靠不住的，既然自己不曾打過江山，被抄家的時候自然手無縛雞之力。指望這號人能端出一盤堯舜禹特色社會主義炒雞雜，純屬幻覺。
Tags：
夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！