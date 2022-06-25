4歲就開始「備戰」？越來越多新加坡孩子，幼兒園就上補習班「加強培訓」

文：王震宇

起跑線越變越早？

新加坡家長「怕輸」不算什麼新鮮事，但這種深怕孩子跟不上進度、或各方面學習能力不及同輩的心態，近年來有提早浮現的趨勢。

出於怕輸心理，一些家長選擇讓孩子在上幼兒園時就開始「加強培訓」，打從年僅4歲就補習。

「Brainybunch International Montessori幼兒園與託管中心」園長莫妮哈米就觀察到，幼兒園學生補習的概率10年來飛速增長。

她告訴《海峽時報》：「2010年，一班25名學生當中，大約三成會上補習班，但今年這個佔比已增至七成。」

孩子：可以不要補習嗎？

幼小的孩子上幼兒園之餘還得「分身乏術」，一切得追溯至為何他們的父母會產生怕輸心理，而這主要可以分成兩大因素。

其一，也可能是最普遍的原因——擔心孩子輸在起跑線上。

39歲的黃女士在三個月前發覺，她的6歲兒子的閱讀及拼寫能力，沒有大兒子在6歲那年來得好，因此開始給他上英文和數學的補習課程。

黃女士的兒子曾向她申訴「補習好難，我可以別再上課了嗎？」，但她始終認為，為了兒子升上小學一年級後學習道路更順遂，補習是有必要的。

「我不希望他因為閱讀和書寫能力不及其他孩子，而被他們取笑……這些課程會對他有幫助，他念小一時就不會這麼辛苦。」

另有一些家長的看法是，相較於幼兒園，孩子在補習班時能得到更高度的關注。

幼兒園每班由一位老師教導25位學生。補習中心的教師與學生比率，則是一對5至12名孩子。

45歲的諾滋拉就是因為這個緣故，讓6歲女兒上英文補習課，增強認字和拼音的能力。

「補習課程能給她更多的關注力，從而有效地彌補她能力較差的方面。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

新加坡教育部其實在2018年已宣布，小學一、二年級學生從2019年起，無須參加考試與計分測驗，而是以課堂作業、小測試等來評估學生的學習進度。

這種「非主流」的全新評鑑方式，與新加坡中小學明年起取消年中會考一樣，作用在於減少學生壓力，讓他們愛上學習。但是消息釋出後，一些家長反而無法「適應」，故而讓孩子參與更多額外的課程。

補習中心The Learning Lab為4歲至6歲的學生提供數學及英文的預備課程，旨在讓孩子們為小一做好準備。

學術主任李淑琳（譯音）指出，一些為孩子報名的本地父母很有「遠見」，「新加坡家長將目標對準小六會考，把它視為孩子人生中的一個里程碑，希望及早讓孩子做好準備。」

中國家長也「怕輸」

據《海峽時報》報導，一堂幼兒園孩子的補習課可介於一小時至一個半小時，費用介於30至100新元（約新台幣643元至2143元）不等。

為了孩子的前途，補習費再貴家長也願意掏腰包。這樣的觀念並不僅限於新加坡本地家長。

匯豐銀行在2017年的一項報告中揭露，新加坡有82%的家長曾付費讓孩子補習，中國大陸卻有93％的父母這麼做。

雖然報告未細分孩子在哪個年齡段上補習課，但至少得以看出，補習在許多亞洲家長心中，在輔助孩子學習方面扮演十分重要的角色。

誠然，每個家長的教育理念不同，一些星國家長也選擇讓孩子走出課堂，增廣見聞。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 新加坡的PCF Sparkletots幼兒園

在孩子年幼時開始給他們補課，也未必等同於剝奪他們的童年。

不過，新加坡教育部發言人就「溫馨提醒」說到：家長應避免及早為孩子在學術方面做準備，長遠來說可能會對他們有不利影響，「當孩子在學術上過度準備，他們所學到的知識與技能，未必對他們目前的成長階段有益，而且也會有更少時間在其他方面成長。」

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒