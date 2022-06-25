4歲就開始「備戰」？越來越多新加坡孩子，幼兒園就上補習班「加強培訓」
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新加坡家長「怕輸」不算什麼新鮮事，但這種深怕孩子跟不上進度、或各方面學習能力不及同輩的心態，近年來有提早浮現的趨勢。出於怕輸心理，一些家長選擇讓孩子在上幼兒園時就開始「加強培訓」，打從年僅4歲就補習。
文：王震宇
起跑線越變越早？
新加坡家長「怕輸」不算什麼新鮮事，但這種深怕孩子跟不上進度、或各方面學習能力不及同輩的心態，近年來有提早浮現的趨勢。
出於怕輸心理，一些家長選擇讓孩子在上幼兒園時就開始「加強培訓」，打從年僅4歲就補習。
「Brainybunch International Montessori幼兒園與託管中心」園長莫妮哈米就觀察到，幼兒園學生補習的概率10年來飛速增長。
她告訴《海峽時報》：「2010年，一班25名學生當中，大約三成會上補習班，但今年這個佔比已增至七成。」
孩子：可以不要補習嗎？
幼小的孩子上幼兒園之餘還得「分身乏術」，一切得追溯至為何他們的父母會產生怕輸心理，而這主要可以分成兩大因素。
其一，也可能是最普遍的原因——擔心孩子輸在起跑線上。
39歲的黃女士在三個月前發覺，她的6歲兒子的閱讀及拼寫能力，沒有大兒子在6歲那年來得好，因此開始給他上英文和數學的補習課程。
黃女士的兒子曾向她申訴「補習好難，我可以別再上課了嗎？」，但她始終認為，為了兒子升上小學一年級後學習道路更順遂，補習是有必要的。
「我不希望他因為閱讀和書寫能力不及其他孩子，而被他們取笑……這些課程會對他有幫助，他念小一時就不會這麼辛苦。」
另有一些家長的看法是，相較於幼兒園，孩子在補習班時能得到更高度的關注。
幼兒園每班由一位老師教導25位學生。補習中心的教師與學生比率，則是一對5至12名孩子。
45歲的諾滋拉就是因為這個緣故，讓6歲女兒上英文補習課，增強認字和拼音的能力。
「補習課程能給她更多的關注力，從而有效地彌補她能力較差的方面。」
新加坡教育部其實在2018年已宣布，小學一、二年級學生從2019年起，無須參加考試與計分測驗，而是以課堂作業、小測試等來評估學生的學習進度。
這種「非主流」的全新評鑑方式，與新加坡中小學明年起取消年中會考一樣，作用在於減少學生壓力，讓他們愛上學習。但是消息釋出後，一些家長反而無法「適應」，故而讓孩子參與更多額外的課程。
補習中心The Learning Lab為4歲至6歲的學生提供數學及英文的預備課程，旨在讓孩子們為小一做好準備。
學術主任李淑琳（譯音）指出，一些為孩子報名的本地父母很有「遠見」，「新加坡家長將目標對準小六會考，把它視為孩子人生中的一個里程碑，希望及早讓孩子做好準備。」
中國家長也「怕輸」
據《海峽時報》報導，一堂幼兒園孩子的補習課可介於一小時至一個半小時，費用介於30至100新元（約新台幣643元至2143元）不等。
為了孩子的前途，補習費再貴家長也願意掏腰包。這樣的觀念並不僅限於新加坡本地家長。
匯豐銀行在2017年的一項報告中揭露，新加坡有82%的家長曾付費讓孩子補習，中國大陸卻有93％的父母這麼做。
雖然報告未細分孩子在哪個年齡段上補習課，但至少得以看出，補習在許多亞洲家長心中，在輔助孩子學習方面扮演十分重要的角色。
誠然，每個家長的教育理念不同，一些星國家長也選擇讓孩子走出課堂，增廣見聞。
在孩子年幼時開始給他們補課，也未必等同於剝奪他們的童年。
不過，新加坡教育部發言人就「溫馨提醒」說到：家長應避免及早為孩子在學術方面做準備，長遠來說可能會對他們有不利影響，「當孩子在學術上過度準備，他們所學到的知識與技能，未必對他們目前的成長階段有益，而且也會有更少時間在其他方面成長。」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」