加拿大2022年底全面禁止製造與進口一次性塑膠用品，產業批變相處罰製造及供應商

文：梅緣緣

加拿大聯邦政府為力抗環境污染及氣候變遷，預計在今（2022）年底禁止國內「製造」及「進口」有害的一次性塑膠（Single-use plastics）。這也代表多數商店常使用的塑膠袋、塑膠餐具和吸管，也同樣也被列在被禁用的名單內。

加拿大環境及氣候變化部（Envrionment and Climate Change Canada）部長吉爾伯特（Steven Guilbeault），於20日發表公開聲明時指出，禁止進口與製造塑膠袋及塑膠免洗餐具等用品的政策，將在今年12月底開始實施。

同時，為提供境內企業充裕的時間，進行一次性塑膠產品的汰換，以及考量到業者庫存清理等問題，相關塑膠產品的銷售將會延長至2023年底才會禁止。另外購物用塑膠袋、塑膠餐具、塑膠攪拌棒及吸管等六類相關塑膠產品的出口，將預計在2025年後全數禁止外銷。

加拿大禁塑政策：年底跟一次性塑膠用品說掰掰

在2019年時曾承諾要淘汰「難以回收」塑膠製品的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），近日也在Twitter上發文表示：「我們現在也正在履行當初要禁用一次性塑膠的承諾。」並強調在這項禁令實施後，未來10年將可有效減少超過約130萬公噸的塑膠垃圾，以及減輕逾2萬2000公噸的塑膠污染。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，受疫情影響之下，雖然自然生態在人類減少活動的情況下有所恢復，但有些環保人士卻認為，全球許多國家的塑膠危機不減反增。其中如醫用口罩及個人防護裝備（PPE）的消耗與使用，在疫情期間讓塑膠廢棄物數量暴增至800萬公噸左右，且多數廢棄物最後都會流入海中。除了明顯造成環境更大的負擔外，也將對海洋生態產生不可逆的影響。

加拿大《環球新聞》（Global News）報導，海洋保護組織《加拿大海洋》（Oceana Canada）倡議者莫朗提（Anthony Merante）強調：「禁止塑膠袋等製品的使用是一件非常重要的事。因為光是一個塑膠產品，就能夠對我們的環境產生不少衝擊，對野生動物的生存也會構成威脅。」他也點出，加拿大現在正努力朝著歐盟、智利，以及墨西哥等國對一次性塑膠提出限制的方向前進，希望能透過全國性的禁一次性塑膠政策，迫使企業及市場提供替代塑膠製品的新選項。

《The World Counts》針對塑膠製品的統計顯示，全世界一年約消耗近5兆個塑膠袋，且僅有低於1％的塑膠袋能夠成功被回收；《The World Counts》也點出，2050年時全球海洋垃圾的重量，將大於海裡所有魚的總重。

《世界人口綜述》（World Population Review）與挪威非營利環境組織《GRID-Arendal》則指出，英國、美國及加拿大等歐美國家，常透過將國內大量的塑膠廢棄物運往菲律賓、印度、印尼、中國、越南及泰國等國，不僅造成他國土地污染，也在垃圾運輸的途中增加更多的碳排與能源消耗。

加國紐芬蘭紀念大學（MUN）化學系教授柯爾頓（Francesca Kerton）為了避免使用免洗餐具，她出門都會隨身攜帶自己的環保餐具組。「紐芬蘭這邊禁用一次性塑膠袋已經有一段時間，我們其實現在也習慣了。」柯爾頓說，2020年10月的時候紐芬蘭當地就已幾乎全面禁塑，現在當地民眾要出門購物時，必須要自行攜帶環保袋。

加國政府宣布的禁塑大行動真的有用嗎？

加拿大不久後將上路的禁塑政策，有望達成聯合國永續發展目標（SDGs），以及七大工業國組織（G7）於2018年提出限制海洋塑膠廢棄物的「海洋塑膠憲章」（Ocean Plastics Charter）目標。

面對加國環境及氣候變化部提出的禁塑政策，非政府環保組織《綠色和平》（Greenpeace）加拿大分部表示支持，但他們同時也認為，政府在推行環保面向上還可以再更盡力一些。據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，綠色和平加拿大分部成員金（Sarah King）即表示：「雖然這是一大進步，但以我們現在的進度來看，離完全落實環保還有非常大的差距。」

不過，長期關注塑膠工業的《Canadian Plastics》雜誌指出，加拿大境內最大貿易及工業組織「Canadian Manufacturers & Exporters」（CME）對此禁塑令則表示失望和擔憂。CME執行長達比（Dennis Darby）直言：「加拿大鶴立雞群的作法，在沒有跟其他國家協調的情況下，減少污染的效果有限，而且這麼做其實是變相在處罰製造及供應商。」

此外，CME也表示，加拿大政府大動作規劃及預計實施的禁塑政策，並沒有辦法達到改善環境的目標，而是應該要協助相關產業發展循環經濟。讓舊有或原本可能被丟棄送往掩埋場的塑膠製品，轉變成能夠經由回收「重獲新生」的環保產品。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航