嘿Alexa，這聽起來有點詭異：亞馬遜展示語音助理最新功能，將可模仿死去親人的聲音
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科技巨頭亞馬遜（Amazon）正在研發一種功能，讓語音助理Alexa能模仿人聲──包括已經過世的人。
美國科技大廠亞馬遜（Amazon）週三（22日）展示一項研發中的新功能，可讓語音助理Alexa模擬逝者的聲音，讓用戶與已故親人的聲音互動。雖然這項功能還未上市，但已經在社群網路上引發討論。
週三在拉斯維加斯舉行的開發者大會（Re:Mars）上，亞馬遜高級副總裁暨Alexa團隊首席科學家普拉薩（Rohit Prasad）表示，亞馬遜正在訓練Alexa在聽過「不到一分鐘的錄音」後能模仿任何聲音，包括已經過世的人生前的聲音。普拉薩說，在COVID-19疫情中許多人失去了所愛的人，這項開發計畫的目標是「讓回憶永存」。
普拉薩並在大會上展示了一段影片，一個孩子要求Alexa用他已故祖母的聲音朗讀睡前故事。
在展示影片中，Alexa先是用預設的機器人聲確認指令，接著孩子聽到的是與機器聲截然不同的輕柔聲音，幾乎像是某個人祖母生前的輕柔聲音。普拉薩表示，實現這項功能的秘訣是透過語音轉換，而非語音合成的任務來解決。
普拉薩表示，亞馬遜對Alexa的目標是「通用智慧」（generalizable intelligence），也就是能夠適應用戶環境、並在幾乎沒有外部輸入的情況下學習新概念。他強調Alexa的任務不應該具備與人類同等智慧、或超越人類的人工智慧的「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence, AGI）相混淆，後者目前正由Google旗下的深思公司（DeepMind）與特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）共同創立的人工智慧研究組織「OpenAI」研究中。
「雖然人工智能無法消除失去的痛苦，但它絕對可以讓他們的記憶保存下去。」普拉薩說。
亞馬遜並未透露這項技術何時會問世，不過已經在社群網路上引發討論，一些用戶稱該功能「令人毛骨悚然」。
透過人工智慧（AI）模仿人聲在近年已經變得越來越普遍，這些模仿通常被稱為「聲音深度偽造」（audio deepfakes），已經常用於Podcast、影視以及電玩遊戲之中。
例如一個Podcast主持人如果說錯台詞，後製人員可以透過輸入新的語詞來編輯聲音內容；這項技術同樣也運用在電影之中，最廣為人知的是2021年一部關於已故名廚安東尼．波登（Anthony Bourdain）的紀錄片，導演在片中使用了AI與電腦演算法重現波登的聲音，讓他「念出」生前從未講過的話，由於仿真度幾可亂真，當時引發不小的爭議。
另外在2020年，美國一名男子巴博（Joshua Barbeau）透過輸入已故未婚妻的相關資料，訓練AI聊天軟體「Project December」還原未婚妻的語氣，後來每當他沮喪的時候，他就會去找這個機器人聊天。不過未婚妻的母親拒絕與機器人交談，她說「我對這有點好奇，但我知道這不是她。」
就在亞馬遜展示這項新功能前幾個小時，微軟發布了新版的《負責任的AI標準》，這份準規範該公司如何構建AI系統，將嚴格限制誰可以透過AI合成聲音、以及如何使用這個聲音。微軟AI執行長克萊普頓（Natasha Crampton）表示，「很好預測這項技術如何被不恰當的用來冒充特定對象並欺騙聽眾。」
微軟將要求公司須申請許可才能製造AI合成聲音，並從上個月開始使用人耳聽不見的訊號給這些合成聲音加浮水印，以有助於識別濫用。
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新聞來源
- Amazon shows off Alexa feature that mimics the voices of your dead relatives（The Verge）
- Amazon’s Alexa could turn dead loved ones’ voices into digital assistant（The Guardian）
- Amazon has a plan to make Alexa mimic anyone's voice（Reuters）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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