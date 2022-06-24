嘿Alexa，這聽起來有點詭異：亞馬遜展示語音助理最新功能，將可模仿死去親人的聲音

美國科技大廠亞馬遜（Amazon） 週三（22日） 展示一項研發中的新功能，可讓語音助理Alexa模擬逝者的聲音，讓用戶與已故親人的聲音互動。雖然這項功能還未上市，但已經在社群網路上引發討論。

週三在拉斯維加斯舉行的 開發者大會（Re:Mars） 上，亞馬遜高級副總裁暨Alexa團隊首席科學家普拉薩（Rohit Prasad）表示，亞馬遜正在訓練Alexa在聽過 「不到一分鐘的錄音」 後能模仿任何聲音，包括已經過世的人生前的聲音。普拉薩說，在COVID-19疫情中許多人失去了所愛的人，這項開發計畫的目標是「讓回憶永存」。

普拉薩並在大會上展示了一段影片，一個孩子要求Alexa用他 已故祖母的聲音朗讀睡前故事。

在展示影片中，Alexa先是用預設的機器人聲確認指令，接著孩子聽到的是與機器聲截然不同的輕柔聲音，幾乎像是某個人祖母生前的輕柔聲音。普拉薩表示，實現這項功能的秘訣是透過語音轉換，而非語音合成的任務來解決。

普拉薩表示， 亞馬遜對Alexa的目標是「通用智慧」（ generalizable intelligence） ，也就是能夠適應用戶環境、並在幾乎沒有外部輸入的情況下學習新概念。他強調Alexa的任務不應該具備與人類同等智慧、或超越人類的人工智慧的「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence, AGI）相混淆，後者目前正由Google旗下的深思公司（DeepMind）與特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）共同創立的 人工智慧研究組織「OpenAI」研究中。

「 雖然人工智能無法消除失去的痛苦，但它絕對可以讓他們的記憶保存下去。」普拉薩說。

亞馬遜並未透露這項技術何時會問世，不過已經在社群網路上引發討論，一些用戶稱 該功能「令人毛骨悚然」。

Obviously this feels creepy as hell, but in some ways it also feels like a logical extension of rewatching home movies and looking at pictures? AI is just turning real recorded media from a memory archive to raw material for extrapolation. https://t.co/iUVLwKBbaN — Adi Robertson (@thedextriarchy) June 23, 2022

透過人工智慧（AI）模仿人聲在近年已經變得越來越普遍， 這些模仿通常被稱為「聲音深度偽造」（ audio deepfakes），已經 常用於Podcast、影視以及電玩遊戲之中。

例如一個Podcast主持人如果說錯台詞，後製人員可以透過輸入新的語詞來編輯聲音內容；這項技術同樣也運用在電影之中，最廣為人知的是2021年一部關於已故名廚安東尼．波登（Anthony Bourdain）的紀錄片，導演在片中使用了AI與電腦演算法重現波登的聲音，讓他「念出」生前從未講過的話，由於仿真度幾可亂真，當時引發不小的爭議。

另外在2020年，美國一名男子巴博（Joshua Barbeau）透過輸入已故未婚妻的相關資料，訓練AI聊天軟體「Project December」還原未婚妻的語氣，後來每當他沮喪的時候，他就會去找這個機器人聊天。不過未婚妻的母親拒絕與機器人交談，她說「我對這有點好奇，但我知道這不是她。」

Joshua Barbeau lost his fiancee Jessica in 2012 to a rare liver disease. Last fall, Barbeau “logged onto a mysterious chat website called Project December.” https://t.co/qf9YAcJCNV — Gary Honig, CEO (@GaryHonig) August 4, 2021

就在亞馬遜展示這項新功能前幾個小時，微軟 發布了新版的《負責任的AI標準》，這份準規範該公司如何 構建AI系統， 將嚴格限制誰可以透過AI合成聲音、以及如何使用這個聲音。 微軟AI執行長克萊普頓（Natasha Crampton） 表示，「 很好預測這項技術如何被不恰當的用來冒充特定對象並欺騙聽眾。」

微軟將要求公司須申請許可才能製造AI合成聲音，並從上個月開始使用人耳聽不見的訊號給這些合成聲音加浮水印，以有助於識別濫用。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元