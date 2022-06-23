南一書局參與「生生用平板X臺灣教育科技展」線上研習會 以獨創OneLink一站式遠距教學平台，打造混成學習最佳解方

教育部「推動中小學數位學習精進方案」針對全國中小學1年級至12年級，全面推動數位學習精進計畫，盼能達成「班班有網路，生生用平板」的目標。隨著數位內容充實計畫選購名單公佈，大量的產品清單讓教育科技業者和第一線的老師們都充滿疑問與不安，因此，台北市電腦公會教育科技中心攜手臺灣教育科技展，將入選產品拆分為遠距教學、元宇宙、語言學習等多個主題，並於6月起，每月挑選一項主題辦理線上研習會，盼能協助有關單位透澈了解內容。南一書局做為教育界領導企業之一，受邀參與於上周五(6/17)舉辦的「生生用平板 X EdTech TW」系列研習會活動，於會中開箱數位內容，前進教育科技。

南一書局整合多元教材，獨創一站式遠距教學平台

在生生用平板政策的軟體層面上，南一書局提供連網即用、免安裝下載的學用電子書，方便老師實體、遠距的課堂數位教學運用，也能讓學生課前預習、課後複習課本與習作的完整內容；OneLink一站式遠距教學平台則能夠取代個別連結，省略多視窗、螢幕及載具間的切換，保留教材、視訊、劃記等多種功能。

此外，相關應用尚包括OneStudy萬課室學習專區，提供總量超過25,000部的影片自學資源；OneLink課室管理平台讓學生能夠透過平板進入單一網頁統整所有學習，不論是班級經營、作業批改或是線上測驗，簡易的課室管理平台皆能通通搞定！南一書局總經理蘇偉銓表示：「南一書局基於數十年的教育產業經驗，面對教學模式轉變，更希望給予因應的教育解方，陪伴親、師、生共同面對挑戰。」南一書局與萬通教育將於6/29、7/13、7/27舉辦三場線上說明會（報名連結：https://forms.gle/YBKhm72ahzrvDYoWA），詳盡解密數位平台與內容。

強強聯手，共同推動百年樹人學習基業

另一方面，南一書局旗下的OneClass萬通教育近期也宣布，與同是主打「一對一線上教學」的高洋一對一學習公司展開合作。OneClass真人家教擁有豐富的客製化線上課程、真人線上真實互動教學模式，以及業界首創的「授課X輔導」雙師制度；高洋的創辦人高洋先生則是擁有數十年的補教經驗，相當擅長營造具有溫度的學習環境，並以寓教於樂的方式提升學子對於學習的興趣。此次強強聯手即是期盼結合雙方的專長與優勢，共同打造臺灣最大的線上學校，在必須與疫情共存的高度數位化時代，為國小、國中至高中的學生帶來更多元、更有趣及更高效的線上學習體驗。