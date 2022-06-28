網路賣家必須了解的「商標權」基本觀念：如何避免賣到仿冒品？是不是真品誰來認定？

文：陳建至律師

電話的另一頭這樣說道：

大律師，我們查到一批疑似L牌的服飾仿冒品，再麻煩派人來隊上鑑定真偽......

接到這樣的電話，代表保智大隊又查獲到一些仿冒品，而這些商標權利人正是我們的客戶。電商崛起，網路賣家大增，這兩年又因為疫情蔓延而加速線上化的進度，吸引大批有意自行創者加入，拍賣平台或許已非網路賣家首選，各大社群媒體的影響力滲透到我們的日常生活，已逐漸崛起成為一股新潮流。

筆者相信，大多數的網路賣家都秉持物美價廉、愛惜羽毛的心態來經營賣場，但是如果對於商品來源沒有做好把關，而賣到仿冒品，這就不是事發後單純下架就可以解決的。

為此，網路賣家必需要對於常見的商標權問題，有基本的了解，才不會誤觸法律，造成自身麻煩，以下，我們就來聊聊網路賣家必需要了解商標權的基本議題，如何避免賣到仿冒品？

1. 賣仿品，須負刑事責任！

仿冒品，是指未經商標權人授權而使用他人商標之商品。相較於真品，仿冒品通常使用較劣等之材料或工法，並以低價銷售方式爭取市場。

商標法第97條規定，非法販賣或陳列侵害商標權之商品，可處一年以下有期徒刑；而將仿冒品謊稱為真品販售，將使消費者陷於錯誤，誤認為真品而購買，可能同時觸犯刑法第339條第1項詐欺罪，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

若行為人透過拍賣網站、網路直播、電視購物等傳播工具，對公眾謊稱為真品販售，可能構成刑法第339條之4加重詐欺罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

2. 真品還是仿冒品？誰來認定

常常一件商品，買的人說買到仿冒品，賣的人說我賣的是正品，雙方爭執不下，應該如何來判斷真偽？對此部分問題，智慧財產局的立場是這樣的：

有關真仿品鑑定事宜，涉及商標權人自行製造生產產品，且通常廠商在其產製商品上可能自行加註真品辨識暗號或產品編碼，凡此均非本局所得掌握之資訊，建請逕洽商標權人。

簡單來說，就是只有商標權人才有辦法來鑑定這件商品是真品還是仿冒品，試想，LV的名牌包包難道要叫GUCCI派人來認定真仿？自然是只有LV才有能力來判斷這個包包到底是不是自家生產的，因為在皮質、縫線、工法、防偽設計等細節，通常被視為公司營業機密，外人是不會知道的。

如此，一件商品是真是仿，不是買方或賣家說得算，而是由商標權人來認定。

3. 為避免不小心賣到仿冒品而被告，該如何提前自保?

如果真的還是不小心賣到仿冒品，買家怒氣沖沖來告詐欺、商標權人提告違反商標法，覺得自己也是受害者啊，那該怎麼自保呢？這個部分，涉及到主觀犯意的問題，也就是說「賣得當下，是否知道是否仿冒品？」這個時候通常會從幾個面向去看：

4. 為避免觸法，一定要小心求證

網路上流竄著真真假假的商品，買家固然要自己小心，但買到仿品頂多心情不好要求退貨，但萬一賣到仿品，可不是事後下架商品後道歉就沒事了。

違反商標法是屬非告訴乃論罪，也就是縱然商標權人不提告，檢警單位知道犯罪事實後也是必須偵辦到底，雖然實務上違反商標法的案例大多可易科罰金，但難免留下前科紀錄，所以在經營電商或是賣場時，一定要確認商品來源，小心求證，千萬不要存有僥倖心態。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航