美國最高法院最新裁決：不需提出「正當理由」，民眾可在公共場所攜帶槍枝
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不過這項裁決也承認，各州可以在所謂的「敏感場所」禁止槍枝，像是法院或國會大廈，並稱各級法院可針對歷史上的規範定義「敏感場所」。
美國最高法院週四（23日）裁定，美國人有權在公共場合攜帶槍枝作為自我防衛，這項裁決擴大了槍枝權利，預計將允許更多人合法攜帶槍枝，這是在5月德州小學槍擊案發生後做出一項具有里程碑意義的決定，裁決結果也引發全美激烈討論。
這是美國遊說團體「全國步槍協會」（National Rifle Association）與兩名被拒絕給予槍枝許可的紐約人提出訴訟後所作出的裁決。最高法院以6：3推翻了紐約的槍枝管制法，該法於1913年頒布，要求居民必須申請許可證才可在公共場合攜帶隱藏式手槍，法院認為這項規定違反了美國憲法第二修正案中，個人持有和攜帶武器的權利。
該裁決由保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）撰寫，稱憲法保護「個人外出攜帶手槍以自衛的權利」，稱這項權利不是「次等權利」，「我們不認為有什麼憲法保障的權利，是個人需要向政府證明有特殊需求後方能行使。」
自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）指出，槍枝暴力在美國奪走了大量生命，「僅從今（2022） 年年初以來，就已經發生了277起大規模槍擊事件——平均每天超過1起。」他在異議中寫道，在一個人均槍枝數量比任何國家都多的國家，法院擴大了槍支權利，卻沒有將槍枝暴力的本質與嚴重程度納入考量。「我擔心法院的裁決忽略了這些重大危險，導致各州無法解決這些問題。」
這項裁決可能會破壞其他州的類似限制，除了紐約，加州、夏威夷、馬里蘭、麻州、紐澤西和羅德島以及華盛頓特區都有類似的槍枝管制法律，這些州擁有美國人口最稠密的城市。《美聯社》指出，大約四分之一的美國人，生活預計會受到該裁決影響。
紐約州州長侯可（Kathy Hochul）表示，這項裁決在一個特別痛苦的時刻之後作出，整個紐約仍在哀悼水牛城超市槍擊案中喪生的10人，她說「這項裁決不僅是魯莽，更是應該被譴責的。這不是紐約人想要的。」
不過，原告紐約州步槍和手槍協會（New York State Rifle and Pistol Association）主席湯姆．金（Tom King）表示他鬆了一口氣。「紐約州守規定、合法的擁槍人士將不再受到法律迫害，這些法律與人民的安全毫無關聯，也無法保護人民。」
全國步槍協會執行副總裁拉皮耶（Wayne LaPierre）在聲明中表示：「今天的裁定是個分水嶺，全美善良的男男女女贏了，這是協會帶頭奮戰數十年的成果。」他說，「自衛權以及捍衛家人與摯愛的權利，不應被限制在家。」
這項裁決是最高法院十多年來關於槍枝權利的最重要聲明。2008年，最高法院在華盛頓特區一項案件中首次承認，美國人民具有在家中持有槍支以自衛的權利，2010年這項權利適用於各州。
民主黨籍的美國總統拜登（Joe Biden）對這項裁決感到失望，稱這項裁決「違背常識又違反憲法，將替我們所有人帶來困擾。」
拜登表示，「在水牛城和尤瓦爾迪發生如此可怕的槍擊事件，以及更多沒有成為全國頭條新聞、但發生在日常的槍支暴力行為之後，我們社會必須做更多——而不是更少——來保護我們的美國同胞。」
民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也於推特上痛批，當因槍枝暴力而喪生的受害者家屬正在哀悼時，共和黨領導的最高法院通過一項允許在公共場所使用更多槍枝的裁決，從根本上擴大了我們在家自衛的權利，從而引發了更多悲劇。我們必須努力拯救生命，而不是危及他們。
不過這項裁決也承認，各州可以在所謂的「敏感場所」禁止槍枝，像是法院或國會大廈，並稱各級法院可針對歷史上的規範定義「敏感場所」。包括紐約在內，美國各州和一些大城市的官員正在評估這項裁決對公共安全的影響，並表示他們將審查如何定義法院所說的「敏感場所」。
紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，他將審查其他限制擁有槍枝的方式，例如限制購買槍支的申請程序，以及在特定場所禁止攜帶槍枝。「我們不能讓紐約成為狂野的西部」，亞當斯補充道。
美國參議院預計週末前通過槍枝管制法案
美國聯邦參議院兩黨目前正在討論數十年來首個重大槍枝管制法案《兩黨安全社區法案》（Bipartisan Safer Communities Act），在更多共和黨人加入民主黨的行列後，這項法案有望在週末以前通過。
這項法案將加強槍枝買賣雙方的背景調查，作為近期在美國發生大規模槍擊案的回應，另外堵住了所謂的「男朋友漏洞」（boyfriend loophole），禁止對約會伴侶或前任實施暴力的個人，在至少五年內購買槍枝。
法案也包括增加心理健康預算、擴大針對青少年持槍的審查、鼓勵各州實施《紅旗法》以允許法院暫時沒收任何被認為對自己或他人構成危險的人的槍枝。
新聞來源
- Supreme Court says Constitution protects right to carry a gun outside the home（CNN）
- U.S. Supreme Court expands gun rights, strikes down New York law（Reuters）
- Supreme Court ruling expands US gun rights（BBC）
- Supreme Court expands gun rights, with nation divided（AP）
延伸閱讀
- 美槍枝管制重大突破：兩黨共識加強購槍背景調查、協助各州頒布「紅旗法」沒收危險人士槍枝
- 加拿大宣布槍枝管制新法，凍結全境買賣、進口與轉讓，反對派批走私非法槍械、無證持槍才是核心問題
- 校園槍擊案5年增加4倍：6張圖看美國槍枝數據
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。