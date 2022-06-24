美國最高法院最新裁決：不需提出「正當理由」，民眾可在公共場所攜帶槍枝

美國最高法院週四（23日）裁定，美國人有權在公共場合攜帶槍枝作為自我防衛，這項裁決擴大了槍枝權利，預計將允許更多人合法攜帶槍枝，這是在5月德州小學槍擊案發生後做出一項具有里程碑意義的決定，裁決結果也引發全美激烈討論。

這是美國遊說團體「全國步槍協會」（National Rifle Association）與兩名被拒絕給予槍枝許可的紐約人提出訴訟後所作出的裁決。最高法院以6：3推翻了紐約的槍枝管制法，該法於1913年頒布，要求居民必須申請許可證才可在公共場合攜帶隱藏式手槍，法院認為這項規定違反了美國憲法第二修正案中，個人持有和攜帶武器的權利。

該裁決由保守派大法官湯瑪斯 （Clarence Thomas）撰寫，稱憲法保護「個人外出攜帶手槍以自衛的權利」，稱這項權利不是「次等權利」，「我們不認為有什麼憲法保障的權利，是個人需要向政府證明有特殊需求後方能行使。」

自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）指出，槍枝 暴力在美國奪走了大量生命，「僅從今（2022） 年年初以來，就已經發生了277起大規模槍擊事件——平均每天超過1起。」他 在 異議中寫道，在一個人均槍枝數量比任何國家都多的國家，法院擴大了槍支權利，卻沒有將槍枝暴力的本質與嚴重程度納入考量。「我擔心法院的裁決忽略了這些重大危險，導致各州無法解決這些問題。」

這項裁決可能會破壞其他州的類似限制，除了紐約，加州、夏威夷、馬里蘭、麻州、紐澤西和羅德島以及華盛頓特區都有類似的槍枝管制法律，這些州擁有美國人口最稠密的城市。《美聯社》指出，大約四分之一的美國人，生活預計會受到該裁決影響。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）表示，這項裁決在一個特別痛苦的時刻之後 作出，整個紐約仍在哀悼水牛城超市槍擊案中喪生的10人，她說「這項裁決不僅是魯莽，更是應該被譴責的。這不是紐約人想要的。」

Photo Credit:Reuters/達志影像 紐約州水牛城案大規模槍擊案的槍手被捕。

不過， 原告紐約州步槍和手槍協會（ New York State Rifle and Pistol Association ）主席湯姆．金（Tom King）表示他鬆了一口氣。「紐約州守規定、合法的擁槍人士將不再受到法律迫害，這些法律與人民的安全毫無關聯，也無法保護人民。」

全國步槍協會執行副總裁拉皮耶（Wayne LaPierre）在聲明中表示：「今天的裁定是個分水嶺，全美善良的男男女女贏了，這是協會帶頭奮戰數十年的成果。」他說，「自衛權以及捍衛家人與摯愛的權利，不應被限制在家。」

這項裁決是最高法院十多年來關於槍枝權利的最重要聲明。2008年，最高法院在華盛頓特區一項案件中首次承認，美國人民具有在家中持有槍支以自衛的權利，2010年這項權利適用於各州。

民主黨籍的美國總統拜登（Joe Biden）對這項裁決感到失望，稱這項裁決「違背 常識又違反憲法，將替我們所有人帶來困擾。」

拜登表示，「在水牛城和尤瓦爾迪發生如此可怕的槍擊事件，以及更多沒有成為全國頭條新聞、但發生在日常的槍支暴力行為之後，我們社會必須做更多——而不是更少——來保護我們的美國同胞。」

President Biden blasted the Supreme Court's decision on Thursday to overturn a New York law that restricted the concealed carry of a firearm:



"This ruling contradicts both common sense and the Constitution, and should deeply trouble us all." https://t.co/mftRJsPhgo pic.twitter.com/2mD0aAwHbV — CBS News (@CBSNews) June 23, 2022

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也於推特上痛批， 當因槍枝暴力而喪生的受害者家屬正在哀悼時，共和黨領導的最高法院通過一項允許在公共場所使用更多槍枝的裁決，從根本上擴大了我們在家自衛的權利，從而引發了更多悲劇。 我們必須努力拯救生命，而不是危及他們。

While families mourn loved ones killed by gun violence, the Republican-led Supreme Court is enabling more tragedy by radically expanding our right to self-defense at home with a ruling allowing more guns in our public spaces.



We must work to SAVE lives, not endanger them! — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) June 23, 2022

不過這項裁決也承認，各州可以在所謂的「敏感場所」禁止槍枝，像是法院或國會大廈，並稱各級法院可針對歷史上的規範定義「敏感場所」。包括紐約在內，美國各州和一些大城市的官員正在評估這項裁決對公共安全的影響，並表示他們將審查如何定義法院所說的「敏感場所」。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，他將審查其他限制擁有槍枝的方式，例如限制購買槍支的申請程序，以及在特定場所禁止攜帶槍枝。「我們不能讓紐約成為狂野的西部」，亞當斯補充道。

"We cannot allow New York to become the Wild Wild West."



NYC Mayor Eric Adams promises to use "every legal resource" to fight back against the Supreme Court's decision to void the state's gun limits https://t.co/wMDMLeHasE pic.twitter.com/BSVq7deXXt — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 23, 2022

美國參議院預計週末前通過槍枝管制法案

美國聯邦參議院兩黨目前正在討論數十年來首個重大槍枝管制法案《兩黨安全社區法案》（Bipartisan Safer Communities Act），在更多共和黨人加入民主黨的行列後，這項法案有望在週末以前通過。

這項法案將加強槍枝買賣雙方的背景調查，作為近期在美國發生大規模槍擊案的回應，另外 堵住了所謂的「男朋友漏洞」（ boyfriend loophole ）， 禁止對約會伴侶或前任實施暴力的個人，在至少五年內購買槍枝。

法案也 包括增加心理健康預算、擴大針對青少年持槍的審查、鼓勵各州實施《紅旗法》以 允許法院暫時沒收任何被認為對自己或他人構成危險的人的槍枝。

The Senate took a critical step on the bipartisan gun safety legislation, avoiding a filibuster and clearing the way for a passage vote no later than the end of the week https://t.co/xHK2Kotpcf — POLITICO (@politico) June 23, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元