「平埔族納入平地原住民」釋憲今辯論，原民會：預算增450億，參政權衝擊最大
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《原住民身分法》修法草案在5年前送立法院，就有增列平埔原住民，但相關權利、客觀需求要另行處理，目前沒有完成修法或立法。
（中央社）平埔族納平地原住民釋憲案今（28）日將召開言詞辯論庭。原民會昨天表示，如果納平埔族為平地原住民，可能會對參政權造成衝擊；另外估算原住民相關經費預算，將增加約新台幣450億元。
台南西拉雅族人不滿無法取得平地原住民身分提出行政訴訟，北高行更一審認為原民法有違憲之虞，聲請釋憲，此案也影響到平埔族能否納入平地原住民，憲法法庭將於6月28日上午在司法院憲法法庭進行言詞辯論，並開放旁聽。
原民會主委：會壓縮現有資源
原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod昨天接受媒體聯訪時表示，西拉雅族人、平埔族群釋憲案能不能直接申請登記平地原住民，衝擊最大的是參政權，若增列平埔族原住民，會壓縮現有原住民資源。
原民會指出，根據內政部108年8月的調查，統計平埔族人口數約98萬人，若納入平地原住民，將衝擊現在27萬平地原住民參政權，原住民族相關經費預算需求增加約450億元。
夷將．拔路兒指出，平地原住民與山地原住民的分別，最主要在《憲法》第4條保障原住民立委參政權、還包含全國各縣市的縣市議員保障名額，甚至下至市民代表也受到影響。
除了參政權，夷將．拔路兒提到，原民保留地的繼承移轉買賣也會受影響；另外原住民族特考、升學優惠，公費留考也是主要衝擊。
夷將．拔路兒說，參政權只有山地原住民跟平地原住民，若增列平埔原住民就要修憲；《原住民身分法》修法草案在5年前送立法院，就有增列平埔原住民，但相關權利、客觀需求要另行處理，目前沒有完成修法或立法。
至於有議員建議設立平埔族群的原民會，夷將．拔路兒說，是否要修法、制定相關組織，這部分尊重各界討論之後的決定。
另外也傳出不納平埔原住民是既得利益者排他的說法，夷將．拔路兒強調，不應該簡化成排他，不然就不會透過修法增列平埔族原住民；這兩天各地區議員、社團代表頭目也沒有排他，平埔族也是歷史上的原住民、一起推動自我認同。
夷將．拔路兒提到，就算是山地原住民跟平地原住民權益也不同，只有山地原住民可以選如烏來、花蓮、台東等地的區、鄉長，而他自己身為平地原住民，即使遷戶籍，也不能選烏來區長，這並不能算是排他。
平埔族正名問題難有共識
平埔族正名議題一直難以達成共識，針對原轉會委員萬淑娟提出平埔族正名釋憲案，總統蔡英文去年4月時曾表示，若大法官會議完成釋憲，將有助於解決問題。
《聯合報》報導，北北基桃宜5縣市議員昨天在新北市議會舉行記者會；花蓮10名原住民議員也發布共同聲明。他們認為，現有原住民族從未拋棄祖先給的身分，透過各項權益法制化讓族人重新找回被迫隱藏的文化、語言及傳統祭儀，但平埔族長期妥協、放棄、自我否定，大部分已深度漢化，喪失原本語言、文化和傳統祭儀，不該納入平地原住民行列。
《自由時報》報導，新北市原住民族青年會昨天則邀集北部地區原住民民意代表、頭目及意見領袖召開記者會，並簽署都會區原住民及各族群領袖聯合聲明表達反對。他們主張，若該釋憲案通過，將嚴重影響目前法定16族原住民族群、全國共54萬人權益，並加速漢化，消滅現有原住民族群的文化特殊性，呼籲政府對於平埔族的認定及保障應另立法律為之。
不過《中央社》報導，目前擔任西拉雅自主民族議會籌備會主席的萬淑娟表示，原民會承受很大壓力，但西拉雅正名運動已推動20、30年，西拉雅族的存在已是大家知道的事實，差別只是在國家沒有給予保障位階，但大家總是要面對歷史爭議，這段時間收到來自各界的支持意見很多，她也對結果有信心。
延伸閱讀
- 從史前到當代，「平埔族」一詞是否有存在的必要性？
- 成大首創大一必修「踏溯台南」，西拉雅族人等在地文化都入列
- 政院修法為平埔族正名，等了20年的族人卻覺得像「次等原住民」
- 取得「平埔原住民」身分不是結束，而是另一波平埔族群復振運動的開始
新聞來源
- 平埔族納平地原住民 原民會：壓縮資源衝擊參政權（中央社）
- 平埔族納平地原住民 開庭前傳異見（聯合報 ）
- 西拉雅族釋憲案 族人有信心（中央社）
- 反對平埔族納入原住民 新北原民：影響全國54萬原民族群權益（自由時報）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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