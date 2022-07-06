立委集體貪污案一審全判有罪：蘇震清最重判10年、廖國棟8年6月、陳超明7年8月、徐永明7年4月

台北地方法院今（6）日宣判立委集體貪污案，法官依《貪污治罪條例》等罪判處現任立法委員蘇震清10年徒刑、廖國棟8年6月徒刑、陳超明7年8月徒刑、前立委徐永明7年4月徒刑。趙正宇6月徒刑，可易科罰金。

檢方起訴廖國棟、陳超明、蘇震清、徐永明等4人，涉透過郭克銘等白手套，收受或期約太平洋流通公司前董事長李恆隆賄賂，針對公司法修法以及2002年太流增資登記案爭議，以開公聽會、質詢等方式向經濟部官員施壓，要求經濟部撤銷增資登記，以助李恆隆奪回SOGO百貨經營權。

北檢調查後共起訴12人，認定蘇震清涉收賄2580萬元，廖國棟790萬元，陳超明100萬元，徐永明涉期約收賄200萬元。蘇、廖、陳的國會辦公室主任于學洋、丁復華、梁文一也各收賄50萬至180萬元。

至於陽明山土地案，檢調查無趙正宇的收賄事證，但在他的桃園八德市家中搜獲來源不明的920萬元現金，以及他以政治獻金規避仲界土地交易佣金課稅，逃漏所得稅68萬元，依財產來源不明罪、稅漏稅罪起訴。

立委們皆不認罪，蘇震清被判最重

廖國棟被控收賄790萬元，且收受賄款時，被檢調跟監拍下拿錢的證據，廖國棟在偵查過程中本來一度認罪，又翻異前供，曾經被羈押，迄不認罪，不過，廖的國會辦公室主任丁復華充任「白手套」且認罪。

陳超明被控透過國會辦公室主任梁文一收賄100萬元，存進政治獻金專戶，陳曾拒絕協助召開SOGO案公司法鑑定公聽會，與李恆隆同庭時曾怒斥李。陳超明一度羈押禁見。他沒有像蘇震清及廖國棟2名立委直接施壓經濟部官員，涉犯的是刑責較輕的「不違背職務收賄罪」，刑責是7年以上有期徒刑，另最重可罰6000萬元。

蘇震清被控收賄2580萬元，偵查中即稱款項是借貸款，未獲採信，蘇震清認為檢調人員以「不連續的錄音錄影」證據控訴他貪汙，又誘逼李恆隆權充「汙點證人」，證據無證據能力，另起爐灶自訴承辦檢察官違法，蘇一審判決有罪後，「偵查證據」是否合法，將是蘇震清二審主攻檢方的焦點。

台北地院行政庭長黃珮禎說明蘇震清量刑理由，認為犯案時間長達5年，且主動索賄 ，金額逐年增加，最後索賄金額高達2580萬，法官衡量他的作為，對價職務上行為的內容中間偏高刑度範圍，雖然沒有前科，素行看起來良好，但是犯後辯稱是借款、單純的選民服務，法官認為態度不佳，因此從重量刑，且考量他的學經歷，最後判處10年有期徒刑，褫奪公權5年。

徐永明被控期約收賄200萬元，錢未入袋，不過，他出席公司法公聽會發聲；司法實務上，期約賄賂要證明到「行、收賄雙方合意」舉證有難度，不過，李恆隆與「白手套」郭克銘都做出不利徐的證述。

《鏡傳媒》報導，台北地院審理時，雖然李恆隆坦承送錢給立委，蘇震清等立委及徐永明均否認犯罪，檢察官針對曾在徐永明家中搜到300萬元現金，懷疑與賄款有關，質問徐現金來源，他先提到台數科董事長廖紫岑的名字，後來改口以肯定的口吻表示是向前台中市長林佳龍借的。檢察官追問有別人在場嗎；徐永明說廖在場，後來又說只有林佳龍一個人，過了不久徐再度改口，最後定調是向廖紫岑借款，林佳龍在場。

法院審理時，徐永明堅稱未拿錢，已多次承認給錢的李恆隆在法庭嗆徐永明：「找立委就是要給錢！」檢察官最後辯結時請求加重徐的刑期，使他恐面臨7年以上重罪，徐永明聽到後當眾啜泣哽咽：「我又沒收賄，怎還會加重其刑。」今一審宣判，認定徐永明涉期約收賄，重判7年4個月。

徐永明今稍早透過台北市議員參選人劉仕傑發表聲明，表示對於今日判決深表遺憾。他從政以來，未忘初衷，深信自身清白，將爭取上訴審，相信司法終將還以公道。

至於趙正宇部分，則因檢調監控郭克銘截聽查知趙涉不法，台北地檢署分2次起訴趙正宇涉貪汙財產來源不明、逃漏稅捐罪，併案審理；趙自始作無罪答辯，稱資金是仲介土地交易的收入等，已補正納稅。

李恆隆轉污點證人獲緩刑，白手套和助理也都被判刑

太平洋流通公司前董事長李恆隆則在偵查過程中坦承犯行，轉成汙點證人，台北地方法院今判1年2年徒刑，得易科罰金，緩刑5年，支付公庫1000萬元，褫奪公權3年。

除涉案立委，立委的辦公室主任、被起訴的「白手套」也是無人認罪；蘇震清的助理余學洋被控收賄124萬元，廖國棟的助理丁復華被控收賄180萬元，陳超明的助理梁文一被控收賄50萬元，趙正宇的助理林家騏被控向業者詐騙1100萬元，本案被告還有涉行賄、侵占賄款的郭克銘，合議庭今天一併宣判。

郭克銘認罪判8月徒刑，得易科罰金，另判2年徒刑，緩刑5年，支付公庫600萬元，褫奪公權2年、蘇震清辦公室主任余學洋獲判無罪、廖國棟辦公室主任丁復華判刑1年10月，緩刑4年，支付公庫100萬元，褫奪公權2年、陳超明辦公室主任梁文一判刑5年，褫奪公權2年、趙正宇辦公室主任林家騏判2年，緩刑5年，支付公庫200萬元，要服義務勞務200小時、被控是徐永明安排的「收賄窗口」趨勢民調總經理吳世昌判刑6年6月，褫奪公權2年。

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核稿編輯：翁世航