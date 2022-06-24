烏克蘭和摩爾多瓦正式獲得歐盟「候選國」資格，成為會員國前有哪些阻礙？

歐盟於週四（23日）正式授予烏克蘭和鄰國摩爾多瓦共和國成為加入歐盟的候選國資格，這是烏克蘭和歐盟都稱讚為「歷史性時刻」的大膽地緣政治決定。

在為期兩天的峰會中，歐盟領導人決定讓烏克蘭和摩爾多瓦成為候選國。雖然兩國可能得花超過10年才有成員國資格，這仍是象徵性的一步，代表歐盟有意深入前蘇聯地區。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特上恭喜烏克蘭與摩爾多瓦，稱「你們的國家是歐洲大家庭的一份子」。歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）也推文說：「歷史性的一刻！今天標誌了你們邁向歐盟的關鍵一步，我們共享未來。」

一直希望能加入歐盟的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭與27個歐盟成員國的關係現在是一個「獨特的歷史性時刻」，更表示「烏克蘭的未來在歐盟！」摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）也感激歐盟授予候選國的資格，「我們感激並於改革的道路上努力前進。」

《路透社》稱這項決定就此啟動歐盟自冷戰後歡迎東歐國家加入以來，最具野心的擴張行動。

Today is a good day for Europe!



Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩 are granted the candidate status to become part of the European family.



Georgia 🇬🇪 is given the perspective to become a member of the EU.#EUCO pic.twitter.com/alLwvSIZG4 — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 23, 2022

正式成為歐盟成員國要滿足哪些條件？

在俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，澤倫斯基向歐盟遞交申請，歐盟以前所未見的速度在6月給予烏克蘭候選國資格，外界認為這是歐洲國家向俄羅斯展示堅定支持烏克蘭的訊息。

不過成為歐盟候選國並不等同於加入歐盟，這段期間歐盟沒有提供任何直接的安全保證。然而，一旦一個國家獲得成員國資格，它就會受到歐盟條約條款的保護，該條款規定，如果一個成員國遭武裝侵略，其他歐盟國家有義務盡其所能提供援助；另外 加入歐盟主要的好處也反映在於經濟上，代表它可以進入一個擁有4.5億消費者的市場，勞動力、商品、服務和金錢可以在歐盟國家自由流通。

事實上，烏克蘭可能還需要數十年的時間才能加入歐盟。在獲得候選國資格後， 基輔當局將開始與歐盟進行談判，入盟談判通常分為35個章節， 每章都包含歐盟政策的特定領域（ 涵蓋範圍從金融、司法、交通到氣候等） ， 每一章都是在前一章結束後才開始。



而談判結束後，還需要經過27成員國 一致同意才得以加入。 這也意味著各個成員國有機會將其否決權用作政治談判的籌碼，例如匈牙利一直是親俄的歐洲國家，另外 如果烏克蘭成為成員國，歐盟權力重心將從歐洲西部轉移到東部， 也有人擔心烏克蘭可能會吃掉許多歐盟預算。 德國總理蕭茲（ Olaf Scholz ）本週 表示， 歐盟必須針對期內部程序進行 改革、為新成員的加入做準備，並特別指出關鍵問題需要以「特定多數」而不是「一致通過」。

另外，烏克蘭和摩爾多瓦也將有很多「功課」要做，才能符合成為歐盟一份子的條件。 它們首先必須符合「哥本哈根標準」，包括該 國是否擁有運轉良好的自由市場經濟；是否符合歐盟價值觀的維護，如在人權、民主與法治的解釋；以及是否具有運作良好的包容性民主。

這意味著烏克蘭得針對國內根深蒂固的政府腐敗進行改革。 歐盟執委會主席范德賴恩週四在記者會上說：「我相信他們會盡快採取行動，並竭盡所能實施必要的改革。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 歐盟執委會主席范德賴恩4月與烏克蘭總統澤倫斯基於基輔見面。

阿爾巴尼亞警告烏克蘭：不要抱持太多幻想

歐盟領導人也在峰會上同意承認鄰近俄羅斯的喬治亞「歐洲視角」（European perspective）的身份，但表示喬治亞仍需滿足一些特定條件，才能正式成為歐盟候選國。

The #EUCO decided to recognize the European perspective of Georgia and is ready to grant candidate status once the outstanding priorities are addressed.



Congratulations to the Georgian people.



A historic moment in EU-Georgia relations: Georgia's future lies within the EU. 🇪🇺🇬🇪 — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

不過於此同時，位於巴爾幹半島的北馬其頓和阿爾巴尼亞的成員國資格仍然停滯不前，兩國分別於2005年和2014年獲得候選國資格。

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）在抵達峰會之前表示，「 給予候選國資格是件好事，但我希望烏克蘭人民不要對此（正式加入歐盟）抱持太多幻想。」 拉瑪補充，北馬其頓在17年前成為候選國、阿爾巴尼亞是8年前，所以「歡迎烏克蘭。」北馬其頓總理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）也對加入歐盟缺乏進展表示不滿。

另外土耳其於1987年申請加入歐盟，1999年獲得候選資格，但一直等到2005年才開始正式談判，土耳其至今仍不是歐盟的成員國。

截至目前，歐盟經過了7輪擴張。 最大規模擴張是在2004年， 賽普勒斯 、捷克、波蘭等10國加入歐盟，最近一次是2013年克羅地亞加入。

在俄烏衝突前，歐盟給予5個國家候選國地位，分別為阿爾巴尼亞、北馬其頓、 蒙特內哥羅 、塞爾維亞和土耳其。 這5國都已等待多年，至今仍未加入歐盟。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元