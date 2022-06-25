香港珍寶海鮮舫：一場南海沉船疑雲牽扯的那些事

香港仔漁村是香港最早的居民聚落，珍寶海鮮舫在這片海域上停靠了46年。

過去兩年多，香港海上餐館珍寶海鮮舫因2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）疫情而處於停業狀態，船東最近表示將把畫舫移走，送到外地檢修。2022年6月19日，據船東所言，珍寶海鮮舫在南中國海西沙群島附近沉沒，估計將長眠於1000米深海底。（編按：6月23日，香港海事處發聲明，引船東指海鮮舫仍在西沙群島一帶海面，隔日有傳媒報道指船隻未沉但已反轉。）

香港民眾不一定對它有很強烈的感情，但這艘被媒體普遍稱為「世界上最大的海上食府」，內外裝潢雕欄玉砌的畫舫，就像中環的摩天高樓一樣，「屹立」香港仔避風塘45年。畫舫為何翻沉，首先該否將其拖行至汪洋大海，旋即成為港人熱議話題。

珍寶海鮮舫船東對沉船這個結局「感到難過不捨」，中國香港特區政府船政部門稱，船東向媒體公開沉船消息後才得悉事件，已要求船東提交報告。

從接待過英女王，拍攝過中西電影大片的飲食殿堂，到南海的沉船，珍寶海鮮舫牽扯著種種事情。

珍寶海鮮舫翻沉，我們知道哪些信息？

珍寶海鮮舫1971年在香港建成，但開業前被大火焚毀，繼而被澳門「賭王」何鴻燊與香港房地產商人鄭裕彤合資購入，重修後於1976年10月19日正式開業。中國香港特區海事處表示，珍寶屬水上食肆，持有香港「第I類別船隻」運作牌照，即與像天星小輪等客運渡輪屬同一船類，事發時牌照有效。

據海事處向《BBC中文》提供資料，根據運作牌照條款，珍寶海鮮舫最多可載1,746名乘客，運載總人數不得超過1,966人；《信報》引述船東提供資料，海鮮舫高28米、長79米、闊25米，相當於一座近九層高的樓房。

海事處表示，珍寶海鮮舫最近一次年檢於2021年6月完成。換言之，其年檢於2022年6月到期。

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雖說其執照與港內客輪無異，珍寶海鮮舫實際上是一艘躉船，沒有發動機，無法自力航行。

資深海事輪機工程師李健光對《BBC中文》記者介紹：「很明顯，正因為這艘躉船上面是餐廳，牽涉有許多人用餐，也牽涉到火警逃生等一切考量，因此對這艘躉船的要求會比一般貨運躉船的要求高出許多。」

遇事沉沒前，珍寶海鮮舫由香港上市公司新濠國際名下的香港仔飲食集團擁有。新濠國際主席兼行政總裁為何鴻燊二房幼子何猷龍。

6月14日，珍寶海鮮舫被拖離其根據地——香港島南面的香港仔避風塘。船東當時對外表示將把畫舫送往東南亞維修，但不能透露具體地點。

6月20日深夜，香港仔飲食集團發表聲明，宣告珍寶海鮮舫18日下午於拖行途中「遇上風浪，船身入水開始傾側」，負責拖運的拖船公司嘗試救援不果，於19日在西沙群島附近水域「全面入水翻轉」。

翻船事故沒有造成人員傷亡，但「由於事發地點水深超過1000米，擬進行打撈工程亦非常困難」。

船東聲明說：「根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港前，已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文進行本次航行。」

《BBC中文》記者曾兩度電郵香港仔飲食集團的公關代表，包括事發地點坐標與拖船公司名稱，對方承諾將予答覆，但直到發稿前，《BBC中文》並未接獲任何回應。

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在香港媒體喧鬧一天後，香港特區海事處6月21日晚發表聲明，首次證實香港仔飲食集團於13日申請讓珍寶海鮮舫於翌日出港，從香港水域拖往柬埔寨。又稱船東並未向政府報告沉船，海事處也是從媒體報道得知事件，繼而要求船東提交書面報告，並將立案調查。

海事處稱：「船東已聘請驗船機構進行相關檢驗，確保珍寶適宜由香港被拖往有關目的地。海事處經審閲相關資料後發出出港證，允許珍寶在6月14日從香港仔南避風塘的停泊位置被拖離香港水域。」

海事處證實，珍寶海鮮舫出港時，當局有派船監察，「其間並沒發現異常情況」。

海事處又稱：「一般而言，被拖航的船隻不會安排人員在船上，而拖船會監察被拖船隻的情況，在有需要時作出適當處理。至於採用什麼拖航方法，由船東決定。至於船隻的打撈事宜，一般是由船東處理。 」

李健光向《BBC中文》評論說，他認為海事處的說法合理：「我覺得他們能做的都做了。」

香港媒體很快便找到當時負責將畫舫拖離避風塘的拖船公司潤利海事集團。據《明報》報道，潤利集團主席兼執行董事溫子傑稱，他們的兩艘拖輪僅負責香港水域拖航航程，6月14日黃昏抵達南丫島東北面、近鹿洲附近水域後，交由另一遠洋拖輪公司接手。

溫子傑又對《晴報》稱，他們在拖離前已目測檢查畫舫，未發現破損及入水傾側，與遠洋拖輪公司交接時並無異常，又稱其集團與香港仔飲食集團合作逾20年，每兩年將海鮮舫拖離檢驗，最近一次在兩年前，當時「一切正常」。

溫子傑身兼香港港九電船拖輪商會理事長。《BBC中文》記者曾透過商會試圖聯繫他，但至發稿時未獲回應。

中國與南海周邊國家之間的主權爭議迄今仍未解決，其中越南便對西沙群島宣稱擁有主權，稱為黃沙群島。北京不予承認，並於2012年7月成立海南省三沙市管理。珍寶海鮮舫沉沒一事受到中國大陸媒體廣泛報道，但直到目前為止，海南省或三沙市海事部門並未對此發表任何評論。

李健光指出：「要是事發地點屬於公海，那理論上不會有其他人（政府機關）要求他（船東）提交報告。始終這艘躉船是由香港海事處審批它出去的，所以出去了，發生了這樣的一個意外，香港海事處是有權要求船東或拖船公司提供報告。」