澤連斯基應對俄烏戰爭的四大公關戰術：請繼續談論烏克蘭，不要讓世界轉移話題
我們想讓你知道的是
面對強敵的炮火，烏克蘭需要國際社會的幫助來抵抗俄羅斯的入侵。為了獲得這種支持，澤倫斯基總統的公關團隊運用很有創意的方法，總是讓世界的關注焦點集中在烏克蘭的困境。
當烏克蘭士兵在前線抵抗俄羅斯的入侵時，烏克蘭總統沃洛基米爾・澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）一直在堅持不懈地廣泛宣傳，確保國際社會對烏克蘭的支持不會因戰爭的持續而消退。
澤倫斯基的公關攻勢包括出席一系列活動，在基輔與連串的國際領導人會面，與名人合影，他甚至以全息圖的方式現身在一個科技大會上。
面對強敵的炮火，烏克蘭需要國際社會的幫助來抵抗俄羅斯的入侵。為了獲得這種支持，澤倫斯基總統的公關團隊運用很有創意的方法，總是讓世界的關注焦點集中在烏克蘭的困境。
借力科技
上周，澤倫斯基在巴黎舉行的VivaTech科技創新會議上透過全息圖與科技行業領袖們對話時提到了《星際大戰》。他說：「總統或政府首腦使用全息圖向人們講話不同尋常」。
他把俄羅斯軍隊與風靡世界的《星際大戰》電影中的壞人相提並論，說：「這並不是我們正在進行的《星際大戰》的唯一行動。我們還將打敗帝國。」
澤倫斯基的演講旨在為科技公司提供「一個獨特的機會」，讓他們參加烏克蘭的重建工作，在烏克蘭創建一個「完全數字化的民主」。
明星魅力
自戰爭開始以來，眾多世界一線明星一直支持烏克蘭，並為幫助難民籌集了數百萬美元。他們大大提升了全球公眾對這場戰爭的認識。
這些名人包括前足球運動員大衛・貝克漢（David Beckham）、音樂家紅髮艾德（Ed Sheeran）、演員西恩・潘（Sean Penn）、艾希頓・庫奇（Ashton Kutcher）和出生在烏克蘭的美國演員蜜拉・庫妮絲（Mila Kunis）。
而演員安潔莉娜・裘莉（Angelina Jolie）是聯合國難民事務署（UNHCR）的特使，她於4月訪問了烏克蘭，與志願者和難民見面。
澤倫斯基總統曾是一位很有名的職業演員，對鏡頭和閃光燈並不陌生，與配角們相處得心應手毫無違和感。本周一，另一位聯合國難民署特使、演員班・史提勒（Ben Stiller）配合世界難民日特別走訪烏克蘭首都基輔，澤倫斯基總統親自表示歡迎。
作為好萊塢明星的史提勒向澤倫斯基表示：「榮幸之至。太好了，你是我的英雄。」
而今年早些時候，奧斯卡主持人艾米・舒默（Amy Schumer）說，她曾試圖讓澤倫斯基總統在頒獎典禮上透過視訊連線向好萊塢明星致辭，「因為有那麼多人觀看奧斯卡頒獎典禮」。
合縱連橫
澤倫斯基總統與大明星們頻頻同框出現的同時，還在積極說服歐盟領導人同意讓烏克蘭成為候選成員國，並要求歐盟國家提供更多武器。
最近幾天訪問基輔的國家元首包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）
澤倫斯基總統接待過的西方政界領袖們，足以開出一份長長的名單，其中還包括英國首相強森（Boris Johnson）和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），但值得一提的是，他至今尚未在烏克蘭接待過美國總統拜登（Joe Biden）。
雖然美國總統拜登為烏克蘭爭取到了數十億美元的資金和武器，但他表示，他在近期訪問歐洲時不想中途增加對烏克蘭的訪問，以免「給烏克蘭人帶來更多困難」。
這場俄烏戰爭中，儘管澤倫斯基總統一直在爭取各方支持，但非西方國家在是否支持烏克蘭的問題上有較大的分歧。他周一透過視訊向非洲聯盟（AU）的演講中，希望非洲國家注意戰爭對世界其他地區的負面影響。
他說，非洲人民已經成為戰爭的「人質」，並面臨著饑餓的風險，因為戰爭引發了糧食和化肥的短缺。但據BBC了解，55位非洲領導人被邀請出席他的視訊演講，但只有4位到場。
不過，在其他地方，澤倫斯基總統發表視訊講話會議的出席率要高得多。他在美國國會以及歐盟、德國、日本、法國、西班牙和義大利等國議會的發言獲得了高度讚賞。
廣而告之
澤倫斯基總統透過走訪被戰爭摧毀的城市、前線部隊和醫院盡可能地向世界展示戰爭對烏克蘭帶來的恐怖和造成的破壞。上周六，他首次訪問了烏克蘭飽受戰爭蹂躪的南部地區，並參觀了仍在堅守防衛的城市米科拉夫。
在訪問期間，澤倫斯基總統視察了受損建築，並會見了士兵、官員和醫務工作者。他還訪問了西部城市奧德薩，這座自戰爭開始以來一直受到俄羅斯導彈定期襲擊的城市。
最近幾周，他還冒著俄軍的炮火訪問了其他前線城市，包括東部的哈爾科夫，前往戰鬥激烈的地區。
「請不要轉移話題」
在烏克蘭軍隊堅守前線的同時，烏克蘭總統表現出的是一種決心，要確保在關鍵時刻世界不會對烏克蘭的情況視而不見置之不理。他與不同的聽眾保持接觸，其中包括名人和政界領導人、美國大學生和國際媒體，以及從多哈到達沃斯的商界領軍人物們。
上個月，他甚至出人意料地「現身」坎城影展，在開幕式上發表了一個未經安排的講話，獲得了觀眾們起立鼓掌。本周一，他透過視訊連線再次出現在坎城，為坎城國際創意節（the Lions Festival of Creativity）拉開序幕，也透露出他全力以赴為烏克蘭宣傳的中心所在。
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我們想讓你知道的是
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自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
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這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
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