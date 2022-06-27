跨性別運動員兼學者：我贊成保護女子體育，也想以平等的方式將跨性別選手納入其中
我們想讓你知道的是
喬安娜最近發表於《英國運動醫學雜誌》的研究報告發現，跨性別女性的血紅蛋，在接受荷爾蒙療法約四個月後就達到與出生時性別為女性者一致的水平。但是，她的研究同樣得出結論，跨性別女性的淨體重和肌重，在進行至少36個月的荷爾蒙治療之後，仍然高於出生時為女性的人。
喬安娜・哈珀（Joanna Harper）是一名向國際奧委會（IOC）提供諮詢意見的研究學者，本身也是一名跨性別長跑運動員。她表示，讓體育對所有人公平是有可能做到的。
這個故事是從超過半個世紀前開始的。當時一個生活在加拿大某小鎮的六歲小孩，問一個朋友，他有沒有曾經希望可以試試做女孩子。
那個朋友的反應是震驚和嘲弄，足以令這個小孩永遠不再問任何人這一個問題。
那是1960年代，喬安娜・哈珀出生時是男孩的身體。她被取了父親的名字，而她很早的時候就知道，自己的身份認同感覺有些不一樣。作為一個困在男孩身體裏的女孩，喬安娜形容，那就像是在一個為右撇子建造的世界裏當一個左撇子一樣。
她會玩姐姐的玩具，傾向於女孩子的穿著，但是她當時還不能用語言表達在此之上的更多想法。那畢竟是1960年代，有誰會給喬安娜任何性別身份認同方面的建議？更何況那是安大略省的一個叫帕里灣（Parry Sound）的人煙稀少的小鎮。
於是，喬安娜只好自己將這些想法藏起來，然後將注意力轉向體育運動。跑步似乎是天賦，她每天都跑，一天跑兩次。
天生的運動健將
她父親是當地一所中學的體育部主管，而到她長到少年期的時候，喬安娜在長跑方面已經勝過父親了。同時她的課業成績也很出色，特別是科學。到高中畢業時，她已經是該區最好的跑手。
在大學攻讀科學的時候，喬安娜也加入了越野隊。到了25歲左右的時候，她已經是加拿大前20名最好的長跑選手之一。雖然體育運動給了喬安娜一個機會，去擺脫對自己身份認同的思考，但她知道自己是跨性別人士。
「我一直知道我是個女孩，哪怕在那些年裡我都以男孩的身份生活，」她說。
畢業後，喬安娜開始在美國一家大型醫療機構做科學研究員。
轉變
直到2004年，她40多歲的時候，在她的父親和姐姐都去世了，喬安娜才開始了荷爾蒙療法，開始將生理性別轉變為女性。
幾個星期內，她明顯感到自己變慢了，到療程進行九個月後，她跑步的速度比之前慢了12%。根據跑步運動網站「RunRepeat」的研究，男性在馬拉松比賽中比女性快大約11%。
「我天真地以為，這會意味著我能夠被允許參加女子長跑比賽，」喬安娜說。
事情並非如此。跑步界當中很少人會當面對她說，但是一些微言卻傳回到喬安娜那裏。很多女性覺得，她仍然因為過去的男性生理結構而保有不公平的優勢。
差不多正是這個時候，關於精英運動界跨性別人士的議題漸漸進入主流討論當中。至2005年，國際奧委會和美國田徑管理機構宣佈，將允許跨性別運動員在經過手術和兩年的荷爾蒙療法之後，以他們認同的性別參加比賽。
「在智力的層面，這件事把我吸引住了，」她說，「作為一個科學家，我想要分析跨性別運動員的運動表現。」
投入研究
儘管當時她並不是專攻運動科學，喬安娜還是利用她在醫學物理方面的學術背景來收集數據。她開始尋找由男轉女的跨性別運動員，並最終能夠收集到八名長跑選手在性別重置之前和之後的運動表現數據。
2015年，喬安娜發表了世界第一份經過同行評審的跨性別運動員研究，當中發現通過接受荷爾蒙療法降低睪酮水平的跨性別女性，相對於出生就是女性的運動員，在長跑運動中並沒有顯現出優勢。
一些人批評這項研究的樣本規模，稱八個人太少，不足以作出任何有意義的結論，但是另一些則稱這是「開天闢地」的研究，比如基因學家埃里克・維萊因（Eric Vilain）。
喬安娜將她的研究擴展成自傳體的著作《運動性別》（Sporting Gender），並在2019年開始在英國拉夫堡大學的體育運動與衛生科學學院攻讀博士學位，專攻跨性別運動員。
她最近發表於《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）的研究報告發現，跨性別女性的血紅蛋白（將血液中的氧運送至全身的蛋白質），在接受荷爾蒙療法約四個月後就達到與出生時性別為女性者一致的水平。但是，她的研究同樣得出結論，跨性別女性的淨體重和肌重，在進行至少36個月的荷爾蒙治療之後，仍然高於出生時為女性的人。
女子體育
「我贊成保護女子體育，」喬安娜說，「如果你回過去看100年前，女子體育的興起，是女性邁向與男性平等的其中一個最重要的部分。」
她補充說，國際奧委會直到1928年阿姆斯特丹奧運會才接納女性參賽，而且還只是在五個項目當中接受。
「所以，女子體育需要培養，而這意味著必須有參賽資格方面的要求。」
今天，有關體育界跨性別人士參賽資格的討論熱度極高，而且高度情緒化。2018年，跨性別單車選手瑞秋・麥金農（Rachel McKinnon）說，她贏得UCI世界場地單車錦標賽（UCI Masters Track World Championship）冠軍之後，在推特（Twitter）上收到超過10萬條仇恨訊息。
在2021年，當新西蘭的勞瑞爾・哈伯德（Laurel Hubbard）成為史上第一個被選定參加奧運會的跨性別運動員時，決定引起了爭議。
「任何接受過高水平舉重訓練的人骨子裏都知道這是真的：這種情況對於這項運動和運動員來說都是不公平的，」比利時舉重運動員安娜・範貝林亨（Anna Vanbellinghen）在東京奧運會之前這樣評論哈伯德的參賽，「對於一些運動員來說，改變一生的機會——獎牌和奧運資格——就這樣失去了，而我們一點辦法沒有。」
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。