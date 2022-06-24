【疫情週報】6/18-6/24：家用PCR陽性=確診、放寬醫院、住宿式長照機構探視條件，本週疫情重點一次看
我們想讓你知道的是
交通部觀光局20日宣布放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗之規定，未施打3劑疫苗之旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團。旅客若在旅途中有症狀，應立即快篩，並避免與其他旅客接觸。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情發展至本週（6/18-6/24），可看出已脫離高原期。指揮中心於本週放寬醫院與住宿式長照機構訪客、陪病（陪住）相關規定，另也修訂確診定義，家用PCR檢測陽性，經醫師確認後即確診。
本週防疫相關規定不少，受社會高度討論的防疫議題則是新北市2歲男童恩恩因確診過世，新北市政府在過程中是否有延誤就醫或其他需檢討之處。
《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。
本週重點概述
- 家用PCR檢測陽性，經醫師判定後即確認。
- 24日起放寬全國醫院、住宿式長照機構訪客、陪（探）病管理措施。
- 放寬參加旅行團之疫苗規定，未打滿3劑者持48小時內快篩陰性證明即可參團。
- 食藥署通過6個月至5歲幼兒莫德納疫苗緊急使用授權（EUA）。
一週疫情發展概述
本週疫情與前一週（6/11-6/17）相較，下降趨勢更為明顯，一週確診總數已下降到少於40萬例，週平均數與中位數也可看出明顯減少。
前一週新增確診數總計為42萬8737例，平均數為6萬1248例，中位數是6月16日的6萬3170例。本週新增確診數總計為34萬2313例，平均數為4萬8902例，中位數是6月19日的5萬0561例。
重大防疫規範變化
【修訂確診定義】
指揮中心22日宣布，修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「民眾使用經衛生福利部食品藥物管理署核准通過之家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑檢測陽性，並經醫師確認，亦可判定為確診」，自6月21日起適用。
指揮中心表示，考量國內目前已有衛福部食藥署核准專案製造之家用核酸檢測產品，可供民眾自行購買及進行測試，經諮詢專家及綜合評估後，修訂確診病例定義。
指揮中心另指出，自今年5月26日起，已納入民眾使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，不分年齡及族群，經醫師確認，即可研判為確定病例，本次再新增核酸檢驗試劑檢測陽性相關條件，可提供民眾更即時診療及投藥。
【放寬全國醫院陪、探病管理措施】
指揮中心宣布24日起有條件放寬全國醫院陪（探）病管理措施，並調整住院病人經醫療機構評估有照護需求者之陪病人數、及陪病公費篩檢之疫苗劑次條件。
全國醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含呼吸照護中心）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。
探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩（含家用快篩）自費篩檢陰性證明。若為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。
全國醫院住院病人之陪病人數以1人為限，但病人為12歲以下兒童或65歲以上長者、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求（如行動不便、生活無法自理等），陪病人數上限為2人。
預定（非緊急）住院病人之陪病者，於入院陪病前2日內篩檢；緊急需入院陪病者，於入院陪病前篩檢。完成疫苗追加劑接種達14天(含)以上之陪病者，每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名；未完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上之陪病者，應進行入院及每週定期自費篩檢。
陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。
【放寬全國住宿式長照機構訪客、陪伴（陪住）者管理措施】
指揮中心宣布自24日起，放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，並調整陪伴者／陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件。
訪客應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明，若為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。
陪伴者／陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件為完成疫苗追加劑達14天(含)以上。人員若曾經確診COVID-19，解除隔離且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天以上至3個月內，可免除篩檢。
未完成疫苗追加劑達14天（含）以上之陪伴者應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明；現有陪住者如尚未完成疫苗追加劑達14天（含）以上且無法替換，則應每7天進行1次自費篩檢（含家用抗原快篩）。
【放寬國內旅遊規定】
交通部觀光局20日宣布放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗之規定，未施打3劑疫苗之旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團。旅客若在旅途中有症狀，應立即快篩，並避免與其他旅客接觸。
觀光局說明，參加團體旅遊的旅客，除下列情形外，須完成第3劑疫苗接種。如未完成第3劑接種的旅客，需持出發前48小時內快篩陰性證明或PCR檢驗陰性證明，方可參團：
- 旅客彼此皆為特定團體的成員（例如：學校畢旅、家族旅遊、員工旅遊等）
- 未滿12歲的旅客
- 12歲以上未滿18歲，完成第2劑接種的旅客
- 已接種2劑滿14日以上，但未滿間隔期（12週）者
- 曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立的解除隔離通知書者
【疫苗接種】
前一週疫情週報發布的當（17）日晚間，食藥署發布新聞稿表示，專家會議決議通過6個月至5歲兒童的莫德納（Moderna）疫苗緊急使用授權（EUA），每人施打2劑、施打間隔28天，後續接種時程待疾管署傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論。
同個專家會議上也決議核准Novavax疫苗的EUA，適用18歲以上的民眾，每人施打2劑（每劑0.5毫升），2劑間隔為3週。
今年第三批採購輝瑞BNT兒童劑型疫苗50.4萬劑，已於20日上午抵台。指揮中心表示，此批疫苗效期到今年9月30日，後續待完成檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用。
Tags：
36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。