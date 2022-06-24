【疫情週報】6/18-6/24：家用PCR陽性=確診、放寬醫院、住宿式長照機構探視條件，本週疫情重點一次看

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情發展至本週（6/18-6/24），可看出已脫離高原期。指揮中心於本週放寬醫院與住宿式長照機構訪客、陪病（陪住）相關規定，另也修訂確診定義，家用PCR檢測陽性，經醫師確認後即確診。

本週防疫相關規定不少，受社會高度討論的防疫議題則是新北市2歲男童恩恩因確診過世，新北市政府在過程中是否有延誤就醫或其他需檢討之處。

《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。

本週重點概述 家用PCR檢測陽性，經醫師判定後即確認。

24日起放寬全國醫院、住宿式長照機構訪客、陪（探）病管理措施。

放寬參加旅行團之疫苗規定，未打滿3劑者持48小時內快篩陰性證明即可參團。

食藥署通過6個月至5歲幼兒莫德納疫苗緊急使用授權（EUA）。

一週疫情發展概述

本週疫情與前一週（6/11-6/17）相較，下降趨勢更為明顯，一週確診總數已下降到少於40萬例，週平均數與中位數也可看出明顯減少。

前一週新增確診數總計為42萬8737例，平均數為6萬1248例，中位數是6月16日的6萬3170例。本週新增確診數總計為34萬2313例，平均數為4萬8902例，中位數是6月19日的5萬0561例。

重大防疫規範變化

【修訂確診定義】

指揮中心22日宣布，修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「民眾使用經衛生福利部食品藥物管理署核准通過之家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑檢測陽性，並經醫師確認，亦可判定為確診」，自6月21日起適用。

指揮中心表示，考量國內目前已有衛福部食藥署核准專案製造之家用核酸檢測產品，可供民眾自行購買及進行測試，經諮詢專家及綜合評估後，修訂確診病例定義。

指揮中心另指出，自今年5月26日起，已納入民眾使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，不分年齡及族群，經醫師確認，即可研判為確定病例，本次再新增核酸檢驗試劑檢測陽性相關條件，可提供民眾更即時診療及投藥。

【放寬全國醫院陪、探病管理措施】

指揮中心宣布24日起有條件放寬全國醫院陪（探）病管理措施，並調整住院病人經醫療機構評估有照護需求者之陪病人數、及陪病公費篩檢之疫苗劑次條件。

全國醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含呼吸照護中心）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩（含家用快篩）自費篩檢陰性證明。若為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

全國醫院住院病人之陪病人數以1人為限，但病人為12歲以下兒童或65歲以上長者、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求（如行動不便、生活無法自理等），陪病人數上限為2人。

預定（非緊急）住院病人之陪病者，於入院陪病前2日內篩檢；緊急需入院陪病者，於入院陪病前篩檢。完成疫苗追加劑接種達14天(含)以上之陪病者，每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名；未完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上之陪病者，應進行入院及每週定期自費篩檢。

陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

【放寬全國住宿式長照機構訪客、陪伴（陪住）者管理措施】

指揮中心宣布自24日起，放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，並調整陪伴者／陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件。

訪客應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明，若為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

陪伴者／陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件為完成疫苗追加劑達14天(含)以上。人員若曾經確診COVID-19，解除隔離且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天以上至3個月內，可免除篩檢。

未完成疫苗追加劑達14天（含）以上之陪伴者應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明；現有陪住者如尚未完成疫苗追加劑達14天（含）以上且無法替換，則應每7天進行1次自費篩檢（含家用抗原快篩）。

【放寬國內旅遊規定】

交通部觀光局20日宣布放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗之規定，未施打3劑疫苗之旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團。旅客若在旅途中有症狀，應立即快篩，並避免與其他旅客接觸。

觀光局說明，參加團體旅遊的旅客，除下列情形外，須完成第3劑疫苗接種。如未完成第3劑接種的旅客，需持出發前48小時內快篩陰性證明或PCR檢驗陰性證明，方可參團：

旅客彼此皆為特定團體的成員（例如：學校畢旅、家族旅遊、員工旅遊等） 未滿12歲的旅客 12歲以上未滿18歲，完成第2劑接種的旅客 已接種2劑滿14日以上，但未滿間隔期（12週）者 曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立的解除隔離通知書者

【疫苗接種】

前一週疫情週報發布的當（17）日晚間，食藥署發布新聞稿表示，專家會議決議通過6個月至5歲兒童的莫德納（Moderna）疫苗緊急使用授權（EUA），每人施打2劑、施打間隔28天，後續接種時程待疾管署傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論。

同個專家會議上也決議核准Novavax疫苗的EUA，適用18歲以上的民眾，每人施打2劑（每劑0.5毫升），2劑間隔為3週。

今年第三批採購輝瑞BNT兒童劑型疫苗50.4萬劑，已於20日上午抵台。指揮中心表示，此批疫苗效期到今年9月30日，後續待完成檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用。