印度唯一出櫃王子：險被開腦電擊掰直，轉化王室聲量爭取同志權益，將莊園改建為LGBTQ庇護所
我們想讓你知道的是
根據印度2011年普查，LGBTQ人口約有49萬；另據2017年的同志人權調查，德里和週邊省分的LGBTQ人士當中，只有6%得以找到工作。因此，超過24%的LGBTQ人士只好靠表演歌舞為人祈福維生、13%擺攤做小生意、10%沿街乞討，還有大約5%淪為性工作者。
（中央社）「我的父母認為同性戀是一種病。為了要治好它，他們甚至想把我帶到美國『開腦』，並做電擊治療，只為讓我變回『直男』（straight）」。
同性戀是病？印度王子差點被開腦
在童話故事裡，「王子和公主最後過著快樂幸福的生活」是異性戀侶的嚮往；在印度，有位王子坦白面對自己並不愛公主的心聲，因為他愛的是另一個男人。
印度唯一有勇氣出櫃的王子戈希爾（Manvendra Singh Gohil）3月在莊園邊的河堤接受《中央社》訪問，回憶過往。
「幸好美國精神醫學會在1970年代把同性戀排除在疾病之外。我逃過了一劫」。金黃色的晨曦灑在他的臉上，但他的神情卻是如此灰沉。
戈希爾的父母正是拉吉畢普拉（Rajpipla）王國（又稱土邦）的國王和王后。
這個王國成立於1340年，位於現今印度「古茶拉底省」（Gujarat）境內，距德里西南方約1000公里之遙，王國全盛時期面積約有4000平方公里，相當於南投縣面積，直到1971年前都還被中央政府承認。
雖然逃過腦部手術及電擊，但戈希爾的煎熬卻沒有結束，父母繼續帶著他走訪神山名廟，央求智者和高僧為他們的獨生子「治病」，但都無效。
「我全程服從家人尋求矯正，但一次又一次的羞辱和折磨，讓我覺得真的夠了。我並沒有做錯事，為何人權一再受到侵犯？」56歲的戈希爾說。
青春期時發現自己開始喜歡同性，但因鮮有機會與王宮外的世界接觸，戈希爾當時並不知道這就是同性戀，以至於父母得知他的性別傾向後大感錯愕：「王室教養嚴謹，怎麼會教出這樣的王子！」
26歲時，戈希爾奉父母之命與鄰邦公主成婚。父母希望婚姻生活能為他帶來改變。然而這段婚姻只維持了一年。直到今天，他對公主還抱著深切愧疚：「我做了錯事，讓世上多了一個痛苦的人。」
撕下王室標籤，轉化聲量爭取同志權益
30歲那年，戈希爾結束漫長忍耐，向全世界宣告要做為一名同性戀者繼續生活下去。但出櫃的代價，就是被逐出王室、從家族生意及財產繼承資格上除名。
再過18年，戈希爾「嫁」給了美國人李察遜（DeAndre Richardson）。
王子的身分、出櫃的標籤，讓戈希爾在國際間聲名大噪，多次受邀上電視分享心路歷程，包括美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的節目。他利用意外得到的聲量，開始倡導「同性戀不是病」以及同志平權等理念，成功吸引社會關注。
「印度的問題是，很多人對同性戀的認知不足。一些人雖然略有瞭解，但他們選擇裝聾作啞，助長社會上的『恐同現象』。」戈希爾感慨地說。
戈希爾所在的莊園面積約6公頃，是國王在逐出戈希爾數年後所贈，代表了父子間的和解。經過多年的沉澱與省思，國王終究還是放下其他王室成員的批判眼光，接受作為同性戀的兒子，但戈希爾的母親迄今仍不願與他交談。
2000年，戈希爾成立「拉克許亞信托」（Lakshya Trust）慈善組織，8年後把莊園改造成LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的庇護所，收留被逐出家門、無處容身的同志，為他們提供心靈輔導、培訓以及安排出路。
Lakshya在印地語（Hindi）中是「目標」的意思。
從美國返回印度的「跨性別女性」莉亞，就住在庇護所。她因具有農業常識，負責管理莊園裡香蕉及其他作物。這些作物在收成後就會被運到市集販賣，補貼庇護所的運作經費。
印度同志出櫃下場：離家和失業
莉亞在7歲時發現了自己的不同，隨著時間推移，父母也逐漸察覺到「異狀」，反應從起初的置之不理變成「強迫矯正」。莉亞在17歲時選擇出櫃，就這樣被趕出家門。
根據2017年發布、由印度人權委員會贊助的一份同志人權調查，只有2％的LGBTQ人士與家人同住。
「在印度，LGBTQ人士一旦出櫃，等著他的只有兩條路：自行離家或是被逐出家門。一旦離開了家，生活上的難關將接踵而來，租不到房子、找不到工作；即使找到工作，多半也會在雇主發現性向後被辭退」。
因求職不順而流落到街頭的同性戀者很多，貝蒂（化名）就是其中一位。
頂著熾熱的大太陽，貝蒂和同伴們在高速公路一座收費站外穿梭，攔下往來車輛，以替乘客祈福為名，賺取小費。
根據印度史詩《羅摩衍那》（Ramayana），守護之神毗濕奴（Vishnu）轉世的英雄羅摩（Rama）特准「陰陽人」（hijra）在喜慶上表演歌舞，為新婚佳偶或新生兒祈福，於是衍生出LGBTQ人士在馬路上為乘客祈福的現象。
貝蒂告訴《中央社》記者，沒有公司願意聘請LGBTQ人士，他只好和其他同志一起在街上討生活。
和一般上班族一樣，他們早上9點開工、下午5點回家，被攔下的車主通常會拿出10盧比（約新台幣4元）打發他們，運氣好的話也能拿到500盧比的打賞，每天要填飽肚子倒也不是大問題。
「但我們不想一輩子活在街頭，我們也有自己的渴望和追求，我們希望結婚、希望受教育，希望有工作，但周遭的各種歧視，讓我們難以實現人生目標。」
根據印度2011年普查，LGBTQ人口約有49萬；另據2017年的同志人權調查，德里和週邊省分的LGBTQ人士當中，只有6％得以找到工作。
因此，超過24％的LGBTQ人士只好靠表演歌舞為人祈福維生、13％擺攤做小生意、10％沿街乞討，還有大約5％淪為性工作者。
古印度就有多元性別，「恐同」源自殖民百年舊法
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