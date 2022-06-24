中國救房市花招百出：河南推小麥大蒜換房，青島「惡意不買房」要約談
我們想讓你知道的是
青島市西海岸新區薛家島街道辦事處17日發布「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，要求截至6月底，每個合作社完成網簽新建商品房不少於2個，「通知」還要求，「凡惡意不買房，如查到銀行有巨額存款，一律提醒談話」。
（中央社）中央下令「穩樓市」後，中國多地為促進民眾買房可謂花招百出，青島市薛家島街道辦事處近日下令社區調查居民購房意願，還要求針對「惡意不買房」且銀行有巨額存款者，一律約談。
綜合《南方財經》、《頭條日報》報導，青島市西海岸新區薛家島街道辦事處17日發布「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，要求截至6月底，每個合作社完成網簽新建商品房不少於2個，各社區負責牽頭匯總，及時把居民購房意願摸排情況報發展保障中心。
「通知」還要求，「凡惡意不買房，如查到銀行有巨額存款，一律提醒談話」。該項工作納入2022年度工作考核，超額完成任務的合作社一事一議加分，具體考核辦法另行制定。
薛家島街道辦事處工作人員18日證實確有此事，並稱「通知」中所說的「上級部署」是指「青島西海岸新區管委辦公室」和「青島市黃島區人民政府辦公室」聯合印發的一份紅頭文件。
《南方財經》記者以有意願買房人士的身分聯繫了薛家島街道轄區內的珠江路社區，該社區工作人員表示，確實有接到街道下發的關於將新建商品房網簽人數納入考核的通知，「完不成的話，我們社區是要扣分的，社區書記也是有可能要被扣錢的。」
「惡意不買房」相關新聞在中國社群引發網友熱傳與訕笑後，已遭網管下架。
《明報新聞網》報導，近日河南商丘「建業河畔洋房」的房地產項目還推出「小麥換房」的購房活動。海報信息指買家可用小麥付頭期款，價格按照每公斤4元人民幣計算（2元人民幣一斤，等於500克），最高可抵16萬人民幣（約新台幣71萬元）。此外，河南開封市杞縣的建業城，可以按10元人民幣每公斤「大蒜換房」（5元人民幣一斤）。房產仲介稱，上述促銷已持續約半個月，成交30套房，相當於收購約43萬公斤大蒜。
對此，中國官媒證券時報昨（23）日發出評論稱，穩樓市應該「因城施策」，不宜矯枉過正。
評論稱，繼放鬆限購、限貸等常規購房支持政策後，近期多地穩定房地產市場又出現了新花樣，多地「房票」再現江湖，有房企推出「小麥換房」、「大蒜換房」，更有傳言稱某地將買房納入年度考核，「惡意不買房」要被約談。這些「花式促銷」，反映了地方房地產市場去庫存的迫切心理。
評論並稱，情急之下，政策難免走樣，有些地區推出的優惠政策，就顯得不是那麼靠譜。主動買房年終優先評優、「惡意不買房」要被約談，如果不是無厘頭的網路傳言，則不免讓人憂心忡忡了。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國「房市維穩」下修指導價，北上廣深部分中古屋價格腰斬，新買房民眾欲哭無淚
- 一個中國，雙向調控：「共同富裕」壓制一線城市房價，再祭「限跌令」防三、四線城市崩盤
- 中國房市「鋼打的泡沫」會不會破？其實就在大家的一念之間
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」