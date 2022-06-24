金磚五國領袖視訊峰會：習近平呼籲擴大成員國，普亭要求團結對抗西方「自私行為」

（中央社）中國國家主席習近平昨（23日）晚在金磚國家峰會表示，金磚國家不是封閉的俱樂部。近年來，不少國家提出希望加入金磚合作機制，他呼籲應該推進擴員的進程，讓志同道合的夥伴們早日加入金磚。

金磚2009年成形迄今只有中國、俄羅斯、印度、巴西、南非等5個成員國。中國近期遭遇美國為首構建的合作機制圍堵後，今（2022）年主辦金磚會議更積極倡議「擴員」。目前，以阿根廷加入意願最高，印尼、伊朗、土耳其也傳在名單中。

第14屆金磚國家峰會23日晚間以視訊方式登場，由中國國家主席習近平主持。據《新華社》晚間發布的習近平致詞全文，他在會中呼籲金磚國家要「堅持開放包容，凝聚集體智慧和力量。」

習近平說，金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的「小圈子」，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。在2017年廈門會晤上，他提出了「金磚＋」合作理念。5年來，「金磚＋」模式不斷深化拓展，成為新興市場國家和發展中國家開展南南合作、實現聯合自強的典範。

他說，新形勢下，金磚國家更要敞開大門謀發展、張開懷抱促合作。今年，中國首次邀請嘉賓國出席金磚國家外長會晤。新成立的金磚國家疫苗研發中心明確開放性原則。本著循序漸進原則，還在科技創新、人文交流、可持續發展等領域開展了豐富多彩的「金磚＋」活動，為廣大新興市場國家和發展中國家搭建了新的合作平台。

習近平說，近年來，不少國家提出希望加入金磚合作機制。引入新鮮血液，將為金磚合作帶來新活力，也將提升金磚國家代表性和影響力。今年，金磚國家在不同場合就擴員問題進行了深入討論，應該推進這一進程，讓志同道合的夥伴們早日加入金磚大家庭。

中國外交部發言人汪文斌5月27日在例行記者會表示，作為今年金磚主席國，中方積極支援金磚國家啟動擴員進程，拓展「金磚＋」合作，將推動金磚各方繼續就擴員問題深入討論。期待更多志同道合的夥伴加入金磚大家庭。

普亭籲金磚五國團結合作，對抗西方「自私行為」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天呼籲金磚五國（BRICS）其餘4國巴西、印度、中國和南非的領導人，面對西方「自私行為」，他們應團結合作。他還說俄國準備推動促進金磚五國參與全球事務。

法新社報導，根據電視轉播，普亭在金磚五國領袖視訊峰會上發言表示：「唯有以誠實與互惠的合作為基礎，我們才能找到這場危機情勢的出路。全球經濟之所以發展出這場危機，歸咎於部分國家考量不周的自私行動。」

普亭指出，這些國家「實際上利用金融機制，把自身的總體經濟政策錯誤轉嫁到全世界」。

普亭2月24日派兵攻打親西方的烏克蘭後，美國和歐洲對俄羅斯祭出空前制裁措施。面臨大量後果嚴重的制裁，普亭被迫替俄國尋找新市場，以及加強與非洲和亞洲國家的關係。

路透社報導，普亭表示，俄羅斯準備進一步發展與金磚其餘4國的多邊合作，以促進它們在全球扮演角色。他對4國領導人喊話說，金磚五國可以促進全球穩定。

「我們深信，現在更勝以往需要金磚五國的領導，以發展出一條團結且正面的道路，朝向形成一套真正多極的政府間關係系統邁進。」

普亭還指出，金磚五國可以期待獲得許多亞洲、非洲和拉丁美洲國家的支持，因為這些國家力圖擁有獨立的政策。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航