你不知道的哥白尼（上）：魔鬼舅舅的寶貝外甥，低調到被鄰居認為是業餘天文觀測者

文：高崇文

前幾回阿文介紹寬政曆與天保曆，提到18世紀的日本曆學家採用了橢圓軌道，但是卻還是讓太陽繞著地球轉，這件乍聽之下匪夷所思的事，不由得讓阿文大為好奇。赫赫有名的哥白尼日心說不是早在16世紀就問世了嗎？怎麼還有人採用地球中心的宇宙論呢？要回答這個問題，阿文特地回頭來追溯哥白尼的生平與他的著作，以及圍繞著他學說產生的波瀾與餘波。

事實上，許多流傳很廣的哥白尼與日心說的軼事都是不準確的，甚至以訛傳訛，成了家喻戶曉的傳奇。就讓阿文來撥亂反正一番，好好正本清源，為您介紹這個改變世界歷史人物的真正面目。

1473年哥白尼生於維斯瓦河畔的小城托倫，當時這裡屬於波蘭王國轄下的皇家普魯士行省。在我們的印象中，波蘭就是個常常被瓜分的可憐蟲，但是當年可是雄立在東歐的一方之霸。事實上，托倫是在哥白尼出生前七年前才成為波蘭的領土，之前是條頓騎士團的領土。1454年，普魯士地區的城市起義，和當地貴族組成普魯士邦聯，共同向條頓騎士團爭取獨立，這場鬥爭引發了戰爭。

戰爭開始後，普魯士邦聯求助於波蘭國王卡齊米日四世，並提出條件，同意讓普魯士併入波蘭王國。波蘭於是同意了普魯士邦聯的要求，出兵相助，旋即與條頓騎士團爆發衝突。雙方於1466年10月10日簽訂了《第二次托倫和約》。條約規定，西普魯士成為波蘭王國的一個自治省，此地區即以後的皇家普魯士。東普魯士仍由條頓騎士團控制，但是條頓騎士團成為波蘭國王的臣屬。

東普魯士後來與布蘭登堡選侯國組成了普魯士王國。大家聽到普魯士就聯想到德國，這是因為後來普魯士王國統一日爾曼諸邦。這是後話。

哥白尼父親這邊家世一般，哥白尼約在10歲到12歲間父親去世了。他的舅舅盧卡斯．瓦岑羅德（Lucas Watzenrode）成了哥白尼家兄弟的監護人，哥白尼的人生可以說是由這個舅舅一手打造的。瓦岑羅德受過良好教育，而且才能出眾，1489年，被選為瓦爾米亞的主教，成為瓦爾米亞地區實質的統治者。

他被選為瓦爾米亞的主教，是因為教會需要一個與波蘭國王卡齊米日四世（Kazimierz IV Jagiellończyk，1427－1492）相抗衡的狠角色，因為卡齊米日四世一直想讓自己的第三個兒子亞歷山大成為瓦爾米亞的主教。不意外地，從此瓦岑羅德一直與波蘭國王卡齊米日四世爭吵，直到三年後國王的逝世才平息。

瓦岑羅德政治手腕高超，居然能與隨後的三位波蘭國王（約翰一世、亞歷山大．亞蓋洛和西格蒙德一世老王）都建立密切的關係。瓦岑羅德作為接連三位波蘭國王的朋友和重要顧問，影響力加強了瓦爾米亞與波蘭王國的關係。另一方面，他與波蘭王國的死對頭條頓武士團始終水火不容，終身與他們周旋，甚至被對手稱為「魔鬼的化身」，可見他有多難纏了。

他曾主張既然當年條頓騎士團的任務，就是讓波羅的海的居民改信基督教已經完成了，就應該派他們去土耳其人統治的區域，繼續執行讓居民改宗的任務。鄂圖曼土耳其帝國如日中天，瓦岑羅德還真是夠嗆的，當時的條頓騎士團早就失去宗教熱忱，單純只是群魚肉鄉民的統治階級而已，會講這麼惡毒諷刺又大義凜然的話，難怪會被敵人冠上魔鬼的化身的稱號。

瓦岑羅德是瓦爾米亞最有權力之人，他的財富、關係和影響力為哥白尼的前途提供了保障。

在他舅舅的安排下，哥白尼在1491年進入波蘭的最高學府克拉科夫大學就讀，在克拉科夫大學在這裡第一次接觸到天文學，他的老師阿爾伯特．布魯楚斯基（Albert Brudzewski）雖然在校園內教的是傳統的亞里斯多德學說，但是在大學校園外私下裡教授以當時廣為流行的教科書是根據當代著名的天文學家普爾巴赫（Georg von Peuerbach）所編纂的《新行星理論》（Theoricae Novae Planetarum）的天文學。

哥白尼參加了許多與天文相關的講座，由此熟悉了布魯楚斯基廣泛閱讀的評論文章。在克拉科夫的求學時期，哥白尼開始搜集大量的天文學方面的藏書，這些收藏後來在17世紀50年代，被瑞典軍隊當作戰利品運回瑞典，現在瑞典烏普薩拉大學圖書館收藏。

哥白尼雖然在克拉科夫大學念了四年，但是他還沒拿到學位就在1495年他被舅舅叫去瓦爾米亞，沒多久就被任命為弗龍堡（Frombork）（那是波羅的海岸的維斯圖拉潟湖西北的一座城市）的詠禮司鐸（Canon），兩年後才正式就任。這兩年的延遲原因不詳，考慮到瓦岑羅德樹敵無數，應該也不是太奇怪的事情，但是不管是哪種阻礙，顯然都被這位「魔鬼的化身」給擺平了。

事實上，就在哥白尼正式上任前，就被舅舅送去義大利留學了。哥白尼首先在波隆那大學攻讀教會法，但是顯然花了更多時間在人文學科上。他大部分時間都鑽研醫學、天文學以及人文學者必備的古希臘文與拉丁文。哥白尼在波隆那遇到著名的天文學家費拉拉（Domenico Maria Novara da Ferrara, 1454-1504），並成為他的弟子及助手，還參與了觀測金牛星座中最亮的畢宿五，觀測結果加深了對地心說的懷疑。