《我們的藍調時光》與我的生命故事：你不能選擇你的父母，但可以決定自己的人生

文：Selena陳珮甄

你不能選擇你的父母，但可以決定自己的人生。​

這句話送給我自己，以及看完《我們的藍調時光》，內心被東昔母子重擊的人們。我一直相信說出自己的真實經歷，能夠帶給掙扎中的人力量；今天，用我的生命故事，展示我在成長過程中血跡斑斑的傷痕。希望你知道，你不孤單；現在的我很好，你也會很好的。

國小時，我有兩大桶鉛筆，印了公主或小花，美到捨不得削來用那種。還有好多本貼紙收集冊，裡面滿滿各種雷射的、絨面的、可愛卡通的貼紙。

每次被狠狠揍完，我的收藏就會增加。​​

我的父親，在我四歲時破產。我們全家躲債到漏水的鐵皮屋裡，剛出生的妹妹因為家裡連奶粉錢都沒有，整夜地哭。父親以前是工廠老闆，交貨對象是日本商社，做國際生意的他，曾經意氣風發。​

曾經的大老闆，變成票據法通緝犯。他怨恨害他跳票的人，怨恨命運弄人；為了生計，只能在鐵皮屋簷下賣早餐。凌晨三點起床磨豆漿發麵，賺的錢不夠多，中午還要賣泡沫紅茶與鍋燒意麵。​

積累著的怨氣，會在不留神時炸開，炸在年幼不懂事又倔強的長女——我，身上。​

父親是怎麼打我的呢？橘色厚速共，衣架，皮帶，不知哪裡找來的粗棍子。噢，還有甩耳光。​

情緒失控的打法，是往死裡揍，打到你看見自己的皮膚，浮起一條條交錯的粗血痕，過一陣子再轉成青黑色。差不多一週內，坐到椅子上屁股都會刺痛到吸一口氣的程度。​

家裡太窮，我總是渴望地看著親戚手中的可愛文具。六七歲那年吧，我偷了表妹一枚橡皮擦，被父親發現。他狂怒，不能接受家裡有小偷，於是把我手腳往後折綑起來，拎到親戚家丟在地板上，打開大門，用皮帶抽打我給大家看。​

前幾年我問過父親，你記得你這樣打過我嗎？他說他不記得了。​

是不記得，還是不願想起來？​

後來我真的覺得，都不重要了。​

暴打我之後的父親，通常會陷入自咎的情緒。大男人的他無法道歉，於是到文具店買來可愛的日本鉛筆，若無其事遞給鼻青臉腫的我。​

我當然是歡天喜地的呀。我只是個孩子，是個一直好想擁有別人鉛筆盒裡的美麗擦子、身上蕾絲洋裝的窮孩子。​

這就是我的童年。重度家暴。​

被甩耳光後流鼻血、被關在黑暗的廁所裡、被揍到全身開花要爛掉一樣。三十幾年了，我沒有忘記過，想起來的時候，還是會眼眶濕，就像正在寫文章的此時。​

你說我還恨嗎？​

如果還花時間恨，那就是我浪費自己的生命。​

我們不談原諒，那或許是神才做得到的事。​

我們談與自己和解。不把情緒滯留在痛苦的記憶中，往前走，不被任何爛人爛事羈絆。​

記得被傷害過的痛苦，從此做一個比誰都更能同理傷痛的，溫柔的人。​

從小，我吃了太多苦，家暴只是最初的環節。我一直渴望被肯定、被稱讚、被愛；每次看到有作文或演講比賽，我就報名，因為想要獎品，也想要被表揚。​

還記得我獎狀真的太多，後來直接用一個黑色大垃圾袋裹著；當有友人來訪，他就會喜孜孜地將那垃圾袋打開、取出獎狀，炫耀他的女兒有多優秀。​

渴求被愛的女兒，於是像一匹被鼓勵的馬，更賣力往前跑。​

國中開始，為了增加家裡收入，我在班上兜售自家賣的麵。高中開始，我寫言情小說，那時希代出版社給我一字1.2元，萬盛則是一本5萬。還記得初次收到出版社寄來的支票，母親帶我到銀行開戶存入。拿到存摺與提款卡時，我豪氣萬千地塞給母親：​

「妳拿去用，有需要就領，不要客氣。」​

寫言情小說的收入太甜美，我於是不聽老師講課，桌上永遠一疊厚厚的稿紙狂寫。每一兩個月就有支票寄來，我一樣豪氣交給母親，但粗略感覺自己應該已攢了數十萬。​

直到某日，我想買套音響給自己，還記得是當年很紅的愛華牌。當我向母親索要提款卡，她卻突然翻臉狂怒，惡狠狠將提款卡丟給我。我完全搞不懂她的情緒從哪裡來，但當我走到提款機，一插卡，發現我連一張鈔票都領不出來。​

帳戶餘額為零。​

原來母親飆罵我不是因為我做錯事，是因為她花光了我賺來的錢，不知如何面對我。​

後來上了大學，我加倍瘋狂打工。寫言情小說之外，我當教授助理、晚上跑英文家教，時薪五百元、每週領現金，至今還記得銀樓老闆娘將一疊千元大鈔放進白色信封遞給我，對著我笑的表情：「陳老師辛苦了。」​

賺到的每一塊錢，除了最低限度的生活開銷，我全數拿回家裡。因為我的父親一直告訴我，他快要賺到大錢了，等我們家發大財，要趕快移民。現在很窮是暫時的，我先拿錢支應家裡，後面就不會再有苦日子。​

大三那年，我終於病倒。​

如果有人好奇，可以查一查「顳顎關節炎」這種病。長期睡眠不足與過勞擊潰我的免疫系統，我無法打開嘴巴、陷入嚴重失眠，甚至失去食慾，每日中午就會眼前發黑、冷汗狂冒。高雄醫學院的醫師說，我必須立刻搬離宿舍、找可以好好睡覺的地方。​

我找了，月租三千元的乾淨套房，有清爽的採光。簽約之前，我打電話給父親：​

「爸，你知道我生病了。醫生叫我搬出來，我有找到不錯的房子，一個月三千，但是我手上沒什麼錢，你說你農曆年後大錢就要進來，到時可以請你幫我付房租嗎？」​

父親在電話那頭沈默一陣子後，才出聲。​

「妳不要搬，妳這樣我壓力很大。」​