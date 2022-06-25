《我們的藍調時光》與我的生命故事：你不能選擇你的父母，但可以決定自己的人生
我們想讓你知道的是
或許你的原生家庭，有像《我們的藍調時光》玉冬那樣因一生飽受折磨而不懂愛的媽媽，或是有個春禧奶奶，即使喪夫喪子，也還記得怎麼去愛。但記得，你不必承擔任何人造成的傷害，你可以把自己修理好，在每一段關係中，當那個有能力給溫暖的人。
文：Selena陳珮甄
你不能選擇你的父母，但可以決定自己的人生。
這句話送給我自己，以及看完《我們的藍調時光》，內心被東昔母子重擊的人們。我一直相信說出自己的真實經歷，能夠帶給掙扎中的人力量；今天，用我的生命故事，展示我在成長過程中血跡斑斑的傷痕。希望你知道，你不孤單；現在的我很好，你也會很好的。
國小時，我有兩大桶鉛筆，印了公主或小花，美到捨不得削來用那種。還有好多本貼紙收集冊，裡面滿滿各種雷射的、絨面的、可愛卡通的貼紙。
每次被狠狠揍完，我的收藏就會增加。
我的父親，在我四歲時破產。我們全家躲債到漏水的鐵皮屋裡，剛出生的妹妹因為家裡連奶粉錢都沒有，整夜地哭。父親以前是工廠老闆，交貨對象是日本商社，做國際生意的他，曾經意氣風發。
曾經的大老闆，變成票據法通緝犯。他怨恨害他跳票的人，怨恨命運弄人；為了生計，只能在鐵皮屋簷下賣早餐。凌晨三點起床磨豆漿發麵，賺的錢不夠多，中午還要賣泡沫紅茶與鍋燒意麵。
積累著的怨氣，會在不留神時炸開，炸在年幼不懂事又倔強的長女——我，身上。
父親是怎麼打我的呢？橘色厚速共，衣架，皮帶，不知哪裡找來的粗棍子。噢，還有甩耳光。
情緒失控的打法，是往死裡揍，打到你看見自己的皮膚，浮起一條條交錯的粗血痕，過一陣子再轉成青黑色。差不多一週內，坐到椅子上屁股都會刺痛到吸一口氣的程度。
家裡太窮，我總是渴望地看著親戚手中的可愛文具。六七歲那年吧，我偷了表妹一枚橡皮擦，被父親發現。他狂怒，不能接受家裡有小偷，於是把我手腳往後折綑起來，拎到親戚家丟在地板上，打開大門，用皮帶抽打我給大家看。
前幾年我問過父親，你記得你這樣打過我嗎？他說他不記得了。
是不記得，還是不願想起來？
後來我真的覺得，都不重要了。
暴打我之後的父親，通常會陷入自咎的情緒。大男人的他無法道歉，於是到文具店買來可愛的日本鉛筆，若無其事遞給鼻青臉腫的我。
我當然是歡天喜地的呀。我只是個孩子，是個一直好想擁有別人鉛筆盒裡的美麗擦子、身上蕾絲洋裝的窮孩子。
這就是我的童年。重度家暴。
被甩耳光後流鼻血、被關在黑暗的廁所裡、被揍到全身開花要爛掉一樣。三十幾年了，我沒有忘記過，想起來的時候，還是會眼眶濕，就像正在寫文章的此時。
你說我還恨嗎？
如果還花時間恨，那就是我浪費自己的生命。
我們不談原諒，那或許是神才做得到的事。
我們談與自己和解。不把情緒滯留在痛苦的記憶中，往前走，不被任何爛人爛事羈絆。
記得被傷害過的痛苦，從此做一個比誰都更能同理傷痛的，溫柔的人。
從小，我吃了太多苦，家暴只是最初的環節。我一直渴望被肯定、被稱讚、被愛；每次看到有作文或演講比賽，我就報名，因為想要獎品，也想要被表揚。
還記得我獎狀真的太多，後來直接用一個黑色大垃圾袋裹著；當有友人來訪，他就會喜孜孜地將那垃圾袋打開、取出獎狀，炫耀他的女兒有多優秀。
渴求被愛的女兒，於是像一匹被鼓勵的馬，更賣力往前跑。
國中開始，為了增加家裡收入，我在班上兜售自家賣的麵。高中開始，我寫言情小說，那時希代出版社給我一字1.2元，萬盛則是一本5萬。還記得初次收到出版社寄來的支票，母親帶我到銀行開戶存入。拿到存摺與提款卡時，我豪氣萬千地塞給母親：
「妳拿去用，有需要就領，不要客氣。」
寫言情小說的收入太甜美，我於是不聽老師講課，桌上永遠一疊厚厚的稿紙狂寫。每一兩個月就有支票寄來，我一樣豪氣交給母親，但粗略感覺自己應該已攢了數十萬。
直到某日，我想買套音響給自己，還記得是當年很紅的愛華牌。當我向母親索要提款卡，她卻突然翻臉狂怒，惡狠狠將提款卡丟給我。我完全搞不懂她的情緒從哪裡來，但當我走到提款機，一插卡，發現我連一張鈔票都領不出來。
帳戶餘額為零。
原來母親飆罵我不是因為我做錯事，是因為她花光了我賺來的錢，不知如何面對我。
後來上了大學，我加倍瘋狂打工。寫言情小說之外，我當教授助理、晚上跑英文家教，時薪五百元、每週領現金，至今還記得銀樓老闆娘將一疊千元大鈔放進白色信封遞給我，對著我笑的表情：「陳老師辛苦了。」
賺到的每一塊錢，除了最低限度的生活開銷，我全數拿回家裡。因為我的父親一直告訴我，他快要賺到大錢了，等我們家發大財，要趕快移民。現在很窮是暫時的，我先拿錢支應家裡，後面就不會再有苦日子。
大三那年，我終於病倒。
如果有人好奇，可以查一查「顳顎關節炎」這種病。長期睡眠不足與過勞擊潰我的免疫系統，我無法打開嘴巴、陷入嚴重失眠，甚至失去食慾，每日中午就會眼前發黑、冷汗狂冒。高雄醫學院的醫師說，我必須立刻搬離宿舍、找可以好好睡覺的地方。
我找了，月租三千元的乾淨套房，有清爽的採光。簽約之前，我打電話給父親：
「爸，你知道我生病了。醫生叫我搬出來，我有找到不錯的房子，一個月三千，但是我手上沒什麼錢，你說你農曆年後大錢就要進來，到時可以請你幫我付房租嗎？」
父親在電話那頭沈默一陣子後，才出聲。
「妳不要搬，妳這樣我壓力很大。」
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。