民進黨正式提名雙北「龍中配」，蔡英文合體陳時中、林佳龍：雙北雙箭頭，創造北北基桃共好

民進黨中執會今（13）日正式通過徵召林佳龍、陳時中參選新北市長、台北市長；蔡英文表示，陳時中和林佳龍都是他心目中最佳人選，兩人曾經合作，把疫情阻絕在境外，未來一定可以強強聯手，整合雙北、基隆、桃園的力量，讓北台灣首都圈一起進步。

蔡英文：雙北提出最強雙箭頭，帶動台灣前進動能

蔡英文表示，隨著國際疫情趨緩，全球都在拚復甦，台灣邁入新階段，感謝防疫人員辛苦付出，感謝國人團結防疫，面對後疫情時代，需要提出新的治理團隊，因應挑戰。今天提出最強的雙箭頭，不只要爭取市民支持，也要帶動整個台灣前進的動能；陳時中和林佳龍曾經合作，把疫情阻絕在境外，未來一定可以強強聯手，整合雙北、基隆、桃園的力量，讓北台灣首都圈一起建設，一起進步，為整體發展開創下一個新局，民進黨會持續團結，努力爭取支持。

蔡英文表示，首都台北是重要的政治經濟中心，帶領台北的指揮官必須冷靜沉穩，執行力強，並能凝聚社會共識，因應各項挑戰，陳時中在最困難時期擔任指揮官，對抗疫情的應變協調、領導能力，大家有目共睹，陳也是溫暖貼心的衛福部長，她所託付的幼托及長照2.0等政策，從老到幼全面照顧都使命必達，也是人民最有感的施政。她相信陳時中一定能夠扛起重任，為市民帶來好生活。

蔡英文並笑稱，陳時中已經兩年多沒有好好休息，隨著新階段來臨，還是不能休息，防疫需要指揮官，市政也需要指揮官。

而對於徵召林佳龍參選新北市長，她說，新北市人口最多的直轄市，是最有發展潛力的城市，挑戰更大、發展更大，需要有經驗、歷練及具有國際觀的市長，她自己也參選過新北市長，希望為市民找出最好的人選。

「我始終相信佳龍是最好的選擇。」蔡英文說，林佳龍從學生時期，參與民主改革，擔任黨公職後，在任何崗位都為了公眾利益全力衝；幾天前，民進黨執政縣市首長也都一起推薦林佳龍，肯定林的好表現，對市政有高度前瞻性。她自己也是新北市民，她有信心，林佳龍是最強的候選人。

林佳龍：要讓新北超越台北

林佳龍表示，新北市是台灣第一大城，有超過400萬的人口，多是來自不同縣市，包括他的家鄉雲林。新北從過去的台北縣升格後，正在形塑新的「新北認同」這樣的認同，必須建立在新的驕傲、新的文化、還有全新的志氣上。首都圈願景將以雙北雙箭頭，互相牽引，互相競爭，然後創造北北基桃共好的目標，讓北台灣1000萬人口在這樣的願景裡，創造幸福的未來。



林佳龍也說，新北市的發展缺少的不是地理條件、也不是人文素養。而是一份具備雄心壯志的建設藍圖，還有一位有雄心壯志的市長。

林佳龍也坦言，過去他曾經爭取選台北市長，因為他認為台北市是驅動北台灣發展的關鍵城市，很可惜，這幾年功能耗弱，許多建設跟城市的品質也被其它亞洲城市不斷超前。一個市長應該有夢想，雙北市長應該要做同一個夢，一個要讓北台灣人口能夠一起幸福的夢。他過去以台北做樞紐來思考北台灣願景，現在黨既然徵召他參選新北市長，那麼他將帶著更大的動力，要讓新北超越台北。

林佳龍也表示，他非常感謝曾經選過新北市長的蔡英文總信任還有託付，「即便我是這麼難搞，你還是帶著信心把這個重擔交給我。這就是民進黨的精神，因為我們有共同的目標，所以我們永遠能團結為台灣，尋找為台灣人民做事的機會。」

陳時中：對台北感到不捨

陳時中一開始上台時就表示，經過900多天的疫情，在疫情記者會他從來沒看稿，但今天這事情太重要，所以他還是照著稿說。他表示感謝蔡英文主席與中執會同志的肯定，徵召他參加台北市長選舉，台北市為國家的首都，擁有最大的資源，這幾年的滿意度總是不盡理想，他為台北不捨，因為台北值得更好。

日前陳時中在參選宣言稱「台北停滯」，今天也再次澄清自己沒有指責任何人，而是對台北有種不捨；陳時中解釋，台灣的GDP這幾年成長很多，但台北跟鄰近的城市像是首爾、東京來比較，好像就是差了一點，台北市民並沒有城市光榮感；他看到有些機會可以讓台北可以更好，然而卻錯失了，因此他的「不捨之心」油然而生，心想是否能夠為台北多做一些。

陳時中表示，當世界看到台灣，也會看到台北，所以要做出改變，要一起努力，不是只靠嘴巴說，要來實際來做；陳時中也表示，一個首都市長，不只要讓台北好，也要當區域發展的火車頭，首都市長要做好的協調者，跟中央合作，並與周邊共好，首都的格局才能實現；為了達成這個夢想，他會與林佳龍一起，兩個人過往就很多聯繫，例如邊境管理有充分的合作。

陳時中也表示，從上週六民進黨選對會宣布徵召他以來，他受到廣大網友的支持鼓勵，聲量也不錯，但他知道「民意如流水、聲量僅一時」，接下來幾個月的時間要努力把聲量化為選票，希望市民能夠給予肯定讓他有服務的機會，他會全力以赴，相信透過他的理念和協調能力，以及對於家園的熱情，讓台北成為首都圈的領頭羊，耀眼的城市。

民進黨布局年底九合一大選，其中最受關注雙北市長一直無法確定；最終在主席蔡英文、黨高層與桃園市長鄭文燦勸進下，讓林佳龍答應轉戰新北市，也順利徵召陳時中選台北市；最後讓「龍中配」能趕上本月17日民進黨全國黨代表大會召開前塵埃落定，也象徵選戰正式開打。

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核稿編輯：翁世航