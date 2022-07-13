民進黨正式提名雙北「龍中配」，蔡英文合體陳時中、林佳龍：雙北雙箭頭，創造北北基桃共好
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「龍中配」能趕上本月17日民進黨全國黨代表大會召開前塵埃落定，也象徵選戰正式開打。
民進黨中執會今（13）日正式通過徵召林佳龍、陳時中參選新北市長、台北市長；蔡英文表示，陳時中和林佳龍都是他心目中最佳人選，兩人曾經合作，把疫情阻絕在境外，未來一定可以強強聯手，整合雙北、基隆、桃園的力量，讓北台灣首都圈一起進步。
蔡英文：雙北提出最強雙箭頭，帶動台灣前進動能
蔡英文表示，隨著國際疫情趨緩，全球都在拚復甦，台灣邁入新階段，感謝防疫人員辛苦付出，感謝國人團結防疫，面對後疫情時代，需要提出新的治理團隊，因應挑戰。今天提出最強的雙箭頭，不只要爭取市民支持，也要帶動整個台灣前進的動能；陳時中和林佳龍曾經合作，把疫情阻絕在境外，未來一定可以強強聯手，整合雙北、基隆、桃園的力量，讓北台灣首都圈一起建設，一起進步，為整體發展開創下一個新局，民進黨會持續團結，努力爭取支持。
蔡英文表示，首都台北是重要的政治經濟中心，帶領台北的指揮官必須冷靜沉穩，執行力強，並能凝聚社會共識，因應各項挑戰，陳時中在最困難時期擔任指揮官，對抗疫情的應變協調、領導能力，大家有目共睹，陳也是溫暖貼心的衛福部長，她所託付的幼托及長照2.0等政策，從老到幼全面照顧都使命必達，也是人民最有感的施政。她相信陳時中一定能夠扛起重任，為市民帶來好生活。
蔡英文並笑稱，陳時中已經兩年多沒有好好休息，隨著新階段來臨，還是不能休息，防疫需要指揮官，市政也需要指揮官。
而對於徵召林佳龍參選新北市長，她說，新北市人口最多的直轄市，是最有發展潛力的城市，挑戰更大、發展更大，需要有經驗、歷練及具有國際觀的市長，她自己也參選過新北市長，希望為市民找出最好的人選。
「我始終相信佳龍是最好的選擇。」蔡英文說，林佳龍從學生時期，參與民主改革，擔任黨公職後，在任何崗位都為了公眾利益全力衝；幾天前，民進黨執政縣市首長也都一起推薦林佳龍，肯定林的好表現，對市政有高度前瞻性。她自己也是新北市民，她有信心，林佳龍是最強的候選人。
林佳龍：要讓新北超越台北
林佳龍表示，新北市是台灣第一大城，有超過400萬的人口，多是來自不同縣市，包括他的家鄉雲林。新北從過去的台北縣升格後，正在形塑新的「新北認同」這樣的認同，必須建立在新的驕傲、新的文化、還有全新的志氣上。首都圈願景將以雙北雙箭頭，互相牽引，互相競爭，然後創造北北基桃共好的目標，讓北台灣1000萬人口在這樣的願景裡，創造幸福的未來。
林佳龍也說，新北市的發展缺少的不是地理條件、也不是人文素養。而是一份具備雄心壯志的建設藍圖，還有一位有雄心壯志的市長。
林佳龍也坦言，過去他曾經爭取選台北市長，因為他認為台北市是驅動北台灣發展的關鍵城市，很可惜，這幾年功能耗弱，許多建設跟城市的品質也被其它亞洲城市不斷超前。一個市長應該有夢想，雙北市長應該要做同一個夢，一個要讓北台灣人口能夠一起幸福的夢。他過去以台北做樞紐來思考北台灣願景，現在黨既然徵召他參選新北市長，那麼他將帶著更大的動力，要讓新北超越台北。
林佳龍也表示，他非常感謝曾經選過新北市長的蔡英文總信任還有託付，「即便我是這麼難搞，你還是帶著信心把這個重擔交給我。這就是民進黨的精神，因為我們有共同的目標，所以我們永遠能團結為台灣，尋找為台灣人民做事的機會。」
陳時中：對台北感到不捨
陳時中一開始上台時就表示，經過900多天的疫情，在疫情記者會他從來沒看稿，但今天這事情太重要，所以他還是照著稿說。他表示感謝蔡英文主席與中執會同志的肯定，徵召他參加台北市長選舉，台北市為國家的首都，擁有最大的資源，這幾年的滿意度總是不盡理想，他為台北不捨，因為台北值得更好。
日前陳時中在參選宣言稱「台北停滯」，今天也再次澄清自己沒有指責任何人，而是對台北有種不捨；陳時中解釋，台灣的GDP這幾年成長很多，但台北跟鄰近的城市像是首爾、東京來比較，好像就是差了一點，台北市民並沒有城市光榮感；他看到有些機會可以讓台北可以更好，然而卻錯失了，因此他的「不捨之心」油然而生，心想是否能夠為台北多做一些。
陳時中表示，當世界看到台灣，也會看到台北，所以要做出改變，要一起努力，不是只靠嘴巴說，要來實際來做；陳時中也表示，一個首都市長，不只要讓台北好，也要當區域發展的火車頭，首都市長要做好的協調者，跟中央合作，並與周邊共好，首都的格局才能實現；為了達成這個夢想，他會與林佳龍一起，兩個人過往就很多聯繫，例如邊境管理有充分的合作。
陳時中也表示，從上週六民進黨選對會宣布徵召他以來，他受到廣大網友的支持鼓勵，聲量也不錯，但他知道「民意如流水、聲量僅一時」，接下來幾個月的時間要努力把聲量化為選票，希望市民能夠給予肯定讓他有服務的機會，他會全力以赴，相信透過他的理念和協調能力，以及對於家園的熱情，讓台北成為首都圈的領頭羊，耀眼的城市。
民進黨布局年底九合一大選，其中最受關注雙北市長一直無法確定；最終在主席蔡英文、黨高層與桃園市長鄭文燦勸進下，讓林佳龍答應轉戰新北市，也順利徵召陳時中選台北市；最後讓「龍中配」能趕上本月17日民進黨全國黨代表大會召開前塵埃落定，也象徵選戰正式開打。
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核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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