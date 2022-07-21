老花雷射手術九大QA：有近視的人會不會老花？術後是否會出現乾眼、眩光？
我們想讓你知道的是
「老花雷射手術後，請好好休息一天，」張聰麒醫師說，「這天的工作就是好好睡覺、充分休息，讓角膜上皮細胞層趕快長好，隔天起來之後，視力差不多可恢復8、9成。」
「老花雷射術後多久可以恢復視力？」
「做完老花雷射可以開車嗎？」
「老花雷射的效果能夠持續多久？」
「從前做過近視雷射，還可以接受老花雷射嗎？」
年過40，都漸漸感受到老花眼的威力，也對老花雷射手術有很多疑問，讓我們請眼科專科醫師張聰麒來解答。
Q1. 老花雷射的手術時間大約多久？
Presbyond LBV老花雷射手術過程大約15分鐘，張聰麒醫師表示，首先是製作角膜瓣，為了提升精準、細膩度，會採用執行SMILE近視雷射手術的飛秒雷射來進行，以減少術後的異物感。翻開角膜瓣後，會以執行LSAIK近視雷射手術的準分子雷射來雕刻角膜基質層，矯正近視、散光，並利用球差來製作景深效果，提升雙眼影像的融合度。最後將角膜瓣蓋回去，仔細鋪平，手術便完成了。
Q2. 請問老花雷射術後多久可以恢復視力？
「老花雷射手術後，請好好休息一天，」張聰麒醫師說，「這天的工作就是好好睡覺、充分休息，讓角膜上皮細胞層趕快長好，隔天起來之後，視力差不多可恢復8、9成。看遠的視力會先恢復，看近的視力大概在一到兩週左右恢復，大腦會漸漸適應雙眼的視差，術後一週至一個月可恢復到理想的狀況。我們希望患者能夠看清楚手機上的文字，因為每天都需要拿出手機確認簡訊很多次，這是相當重要的功能。」
Q3. 老花雷射的效果能夠持續多久？
Presbyond LBV老化雷射手術的效果應該可以維持到接受白內障手術，張聰麒醫師解釋，雕刻角膜基質層所產生的球差不容易喪失掉，也許在20年後可能會有些許變化，但是到時候通常已經要做白內障手術，可以使用人工水晶體來矯正老花眼，所以不需要做第二次老花雷射手術。
Q4. 該做近視雷射手術？還是老花雷射手術？
「有近視的人也會老花！」張聰麒醫師強調，「老花眼是因為水晶體調節能力下降，所以看近物的時候會模糊。有近視的人若在看近物時，常把眼鏡拿下來，就是老花眼的現象。」
在幫40幾歲中年人做近視雷射手術時，常遇到一個狀況，就是在矯正近視後，開始抱怨老花的問題，張聰麒醫師分析，因為他們平時會拿掉眼鏡看近物，做完近視雷射後，才體會到老花的威力。
Presbyond LBV老花雷射手術的發展有助於克服這個難題，大幅降低患者回診時在診間抱怨的時間，張聰麒醫師說，只要是45歲以上的中年朋友想要做近視雷射手術，都會事先討論老花的問題，也建議老花功能加上去，同時矯正近視與老花。
Q5. 老花雷射術後是否會出現眩光？
很多人都有夜間開車的需求，所以會很關心老花雷射術後，是否會出現眩光，張聰麒醫師說，「老花雷射手術是雕刻角膜，利用球差產生景深的效果，目前看起來沒有光暈、眩光問題，就跟平常戴眼鏡的感覺差不多。」
Q6. 老花雷射術後是否會有乾眼的狀況？
目前的老花雷射手術為了打上景深，會使用LASIK近視雷射手術方式來執行，張聰麒醫師說，「因為需要製作角膜瓣，術後約有三個月眼睛比較乾燥的狀況，我們都會陪伴患者慢慢度過這個時期，可以使用不同黏稠度的人工淚液來補充，如果還是比較乾燥的時候，也能利用淚點塞，把淚管稍微塞住，增加淚水停留在眼睛時間，這些都能幫助患者克服短暫三個月乾眼症的狀況。」
Q7. 做完老花雷射手術可以開車嗎？
做完老花雷射手術當天不能開車，張聰麒醫師解釋，到了隔天異物感已降低很多，視力也恢復了8、9成，所以很多人會開車回診。
老花雷射手術，是讓一隻眼睛的近視0度，負責看遠，另一隻眼睛的近視約150度，負責看中、近距離，張聰麒醫師分析，這時候的視力大概是一隻眼睛1.0，另一隻眼睛是在0.5到0.7左右，所以到了晚上光線較暗的時候，可能不像以前戴眼鏡，兩眼都1.0那樣清楚。有些人會在夜間開車時戴輔助眼鏡，白天開車就沒有這個狀況。
Q8. 從前做過近視雷射，還可以接受老花雷射嗎？
如果曾經做過近視雷射手術，還是能夠接受老花雷射手術，張聰麒醫師說，但是要先檢查確認角膜的健康狀態，以及角膜的厚度足夠。若檢查結果沒有問題，便可以將過去做近視雷射手術的傷口打開，調整度數、打上景深效果，再蓋回角膜瓣即可。
因為每個人的狀況不盡相同，手術前務必與醫師詳細討論，了解本身的限制與期待，才能獲得較理想的結果。
Q9. 接受老花雷射後，未來能否接受白內障手術？
「只要活得夠老就一定會有白內障，而需要接受白內障手術，置換人工水晶體。」張聰麒醫師說，「做完老花雷射手術後，其實再過20年，大概就到了接受白內障手術的年紀。因為老花雷射手術與白內障手術的切口位置完全不一樣，所以不會影響白內障手術的進行。計算水晶體度數時，手術醫師也都知道應該使用不同的方式來計算，因此老花雷射手術、近視雷射手術、白內障手術彼此沒有衝突。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
我們想讓你知道的是
根據創市際市場調查數據，台灣電子票券市場近年發展興盛、競爭激烈，身為產業先驅者的Edenred宜睿智慧究竟是如何將使用者痛點轉化為自身競爭優勢，獲得眾多使用者擁戴呢？
近年隨著一波波的新冠疫情衝擊，工作型態變得彈性多元，在降低社交接觸的社會共識下，日常消費的產業樣態及生活模式也默默改變，隨之蓬勃發展的是帶來全新消費體驗的數位科技，與自「電子票券」興起所開展的一連串虛實整合浪潮。
電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
其實現今一機解決所有的電子票券服務，背後是十多年前企業對數位趨勢的未來洞見、以及系統開發和功能設計的努力痕跡。觀察本次調查中Edenred宜睿智慧備受好評的電子票券服務的發展歷程，便能窺見其佈局數位的遠見卓識以及虛實整合的精準策略。
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