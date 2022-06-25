漫談減重手術史：10世紀的你如果想減肥會被醫師縫嘴巴，那現代呢？
我們想讓你知道的是
10世紀的雷昂（Leon）國王桑喬一世（D. Sancho）因為身材太胖而被罷黜王位，為了挽回頹勢，國王尋求了Hasdai Ibn Shaprut的協助，同時身兼科學家和外交官的Hasdai Ibn Shaprut醫師想了想，既然食物是從嘴巴進到身體消化，把嘴巴縫起來不就可以減少食物進入？
文：廖得凱（一般外科醫師）
從古至今，無論中外都有不同關於外表及身材的描述，虎背熊腰、柳腰花態等等，甚至環肥燕瘦的典故還形成一道成語。許多文獻中也有記載如何維持體態或是改善肥胖，像是《戰國策．楚策》寫說：「楚靈王好細腰，楚士約食，馮而後能立，式而後能起，食之可欲，忍而不入。」翻成白話就是，楚國的國王喜好纖細的腰身，楚國的人為了達成上意，於飲食上相當克制，克制到要扶著牆壁才能起身的程度。
由這點我們也知道一個訊息：節食大概是最早也是最直接控制身材的方法，若是以外力介入體重控制的話，我們先深呼吸三秒鐘，因為內容有點慘忍：10世紀的雷昂（Leon）國王桑喬一世（D. Sancho）因為身材太胖而被罷黜王位，胖到什麼程度？根據文獻紀錄，國王體重重達240公斤，他無法走路、無法騎馬，連掉在地上的寶劍都沒有辦法撿起。
為了挽回頹勢，國王尋求了Hasdai Ibn Shaprut的協助，在當時，Hasdai Ibn Shaprut是西班牙王國頗具名氣的猶太醫師，同時身兼科學家和外交官。醫師想了想，既然食物是從嘴巴進到身體消化，把嘴巴縫起來不就可以減少食物進入？
當然，為了基本的熱量需求，Hasdai Ibn Shaprut將國王嘴巴留了一個小洞，插入稻草吸管協助灌食，除了物理性地減少食物攝取，醫師還擬定了飲食計畫，並在食物中添加少許的鴉片來降低國王的食慾。最後，桑喬一世成功減重，順利奪回王位。附帶一提，灌食使用的稻草吸管，應該可說是最早有關環保吸管的記錄。
當然，想要有效控制體重維持身材，大家皆知道「多動少吃」的最高原則，但人們總希望有什麼魔法，能夠外表不留痕跡地達到瘦身目地。20世紀中葉，隨著腸胃道手術的進步，減重手術（bariatric surgery）開始有了眉目。拆開英文的字首、字根，名詞bariatric，「bar-」是重量的，「–iatr」是醫療，合起來就是肥胖醫學。然而畢竟手術本身仍有相當的風險，衡量利弊，絕大多數的手術患者因過重產生了嚴重併發症才建議開刀。
綜觀人類的消化道構造，從嘴巴咀嚼開始，通過食道，經過胃的消化，運送到小腸（分為十二指腸、近端的空腸、遠端的迴腸）、大腸吸收，最後由肛門排出，於是外科醫師開始設計如何有效地執行減重手術，最後總歸兩種方式：第一，縮短腸道，減少可吸收的腸段範圍；第二，降低胃的容積，迅速增加飽足感。
1954年，Kremen醫師和他的團隊，首開先例發表了空腸迴腸繞道手術（jejuno-ileal bypass）的案例，將比較近端的空腸直接縫到遠端的迴腸上面，如此一來，食物會繞過大部分的小腸直接進到大腸，減少熱量吸收的過程，達到減重的目的。但是減少食物吸收相對會造成營養的缺乏和水分的嚴重不足，甚至危及性命。
Henry Buchwald醫師注意到了這些嚴重的併發症，便做了些調整。既然不能完全喪失小腸的功能，那就從中段小腸接到大腸，試圖保留一半小腸的吸收功能，但結果仍不理想，病人往往抱怨嚴重腹瀉以及脫水。
許多事情的成功往往來自於意想不到的結果，減重手術也一樣，10年後，美國愛荷華州的Mason醫師治療胃潰瘍時為病人做了胃的次全切除術（sub-total gastrectomy），也就是將大部分的胃體切除，術後病人的體重明顯下降，而且沒有腹瀉和脫水等等之前腸繞道手術的併發症，於是部分胃切除成為了減重手術的模板。
陸陸續續，外科醫師將胃和小腸以不同形式做嫁接，像是Roux-en-Y重建 （Roux-en-Y gastric bypass surgery）或是膽胰分流術合併十二指腸轉位（biliopancreatic diversion with duodenal switch），我們不一定要理解手術如何進行，只需明白所有手術的目的，在減少吸收面積和維持營養之間做平衡。
當然，純粹的縮小胃容量的方法也不斷在嘗試，Wilkinson醫師利用將胃「折疊」的方法來減少胃的體積；另一方面，意外發現胃次全切除能夠有效減重的Mason醫師，在10年中不斷精進手術的他已經成為手術減重的權威，再次創造了束帶縮胃手術（vertical banded gastroplasty），顧名思義就是用束帶將胃綁起來，讓承載食物的空間變窄，達到快速的飽足感。這些成就，也讓Mason醫師後來獲得了減重手術之父的稱號。
1997年，可說是近代減重手術的里程碑，Gary Anthone醫師原本預計在一個13歲女孩身上做傳統的十二指腸轉位手術，但為了方便後續其他疾病的治療，Gary Anthone醫師先完成手術的第一部分，也就是袖狀胃切除術（sleeve gastrectomy）。有別於切掉大部分的胃，袖狀胃切除僅需將袋子狀的胃體垂直切除留下袖子模樣的通道，這個手術相對容易許多，而且得到的減重效果與原本的十二指腸轉位手術相差無幾，於是成為至今減重手術的主流之一。
和過去皆是以傳統開腹手術為主相比，今日的袖狀胃切除手術大多以微創手術完成，傷口小、恢復快。甚至有醫師嘗試用胃鏡的方法做縮胃手術，器械從嘴巴進出，不留下任何肚子上的丁點傷口。
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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