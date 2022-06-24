大考中心：分科測驗考生確診、居隔等7/4起上網自主填報，隔離或居家照護試場不開放查看
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周兆民表示，不同狀況的考生，會安排在不同的試場，外界不必擔心。確診考生的試場，座位間隔會達2到3公尺，防疫規格也會提升，至少一半的監試人員會有醫護背景。
（中央社）大學分科測驗開放COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）輕症、無症狀的居家照護考生應試，是國內大型升學考試首次。大考中心今（24）天說明應試安排，會在20縣市設置專門試場（學校），但前一天不開放看考場。
分科測驗預計於7月11日、12日舉行，因應COVID-19疫情，教育部長潘文忠日前解釋，分科測驗是大學入學最後一道考試且不會有補考，加上醫學系、牙醫系、中醫系、師培公費生等名額都無法外加，為維護考生權益，因此研擬讓確診但屬輕症、無症狀的考生可應試。
大考中心主任周兆民今天在記者會上表示，考生若確診、居家檢疫、居家隔離、自主防疫，須於7月4日起上網自主填報，試務單位也會和衛生福利部勾稽名單。考生未主動填報或據實填寫，經查證屬實，將取消考試資格，且沒有補救措施，即使錄取了，也會取消錄取資格。
《聯合新聞網》報導，大考中心7月4日起，將會於網頁上111分科測驗試務專區開設「COVID-19自主填報專區」，確診以及居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生都需到專區填報並上傳證明文件，若來不及取得證明文件可以先填寫切結書，並最遲於7月15日前完成補件。
周兆民指出，考生填寫時也務必填上家長或監護人手機號碼，屆時會以電子郵件和簡訊通知審查結果，並於考前一至二天通知考生應試地點，考生也可自主查詢是在哪個考分區應試。周兆民說，考生如果於填報後身體狀況、感染風險有改變可以隨時上網更新。
分科測驗只開放輕症或無症狀的居家照護考生應考，試務單位會於考前約1到2天通知要到哪裡應試。其他確診考生（中重症等），會依大學招生委員會聯合會的補救措施規定辦理。
周兆民表示，不同狀況的考生，會安排在不同的試場，外界不必擔心。確診考生的試場，座位間隔會達2到3公尺，防疫規格也會提升，至少一半的監試人員會有醫護背景。
確診考生往應試地點，須依中央流行疫情指揮中心就醫或採檢的交通最新規範，可由同住親友1人接送，或選擇搭乘防疫計程車，不能自行騎車或步行。當日考試結束後，應立即返回居住地。
一般的隔離試場及居家照護試場，考前都不開放查看試場。中午用餐統一代訂便當，考試期間不能喝水、飲食，如因治療需要須服藥，要事先和監試人員報備。
《ETtoday新聞雲》報導，周兆民表示，今年分科測驗防疫措施大致比照今年學測，除每間試場人數降載，從42人降為36人，也不開放親友陪考，進入考場要先量測體溫，進入考場則全面戴口罩，午餐則使用隔板，考（分）區每日考試完畢清消等。
居家檢疫、居家隔離以及自主防疫考生，周兆民表示，則安排在一般考區內的隔離試場應試，而且動線安排會和一般考生不同。
中重症考生仍不能應試，符合4條件分發入學可採補救措施
（中央社）大學分科測驗開放COVID-19輕症、無症狀的居家照護考生應試，但中、重症考生仍不能考，後續的分發入學管道可申請補救措施，在符合4個適用條件下，採外加名額錄取。
分科測驗預計於7月11日、12日舉行，因應COVID-19疫情，大考中心今天正式宣布，開放輕症、無症狀的居家照護考生應試，是國內大型升學考試首次。
中重症、在醫院治療的考生，仍不能參加分科測驗。考生符合4項適用條件（須4項全部符合），可在分發入學管道採補救措施，包括第1，已報名分科測驗或同時報名學測及術科考試音樂組；第2，因疫情相關規定不能應考，或於考試期間確診未能全程參與已報考的科目；第3，通過分發入學證明文件審查；第4，經招聯會審核同意。
大學招聯會執行秘書王文俊表示，符合條件的考生，可從4類分發審查方式中選擇。第1類是選擇分發入學管道志願校系，檢附自傳、讀書計畫及高中3年在校成績單等備審資料、志願序表，提交招聯會後轉送校系審查。考生最多填6個志願。如果有參加今年的學測和術科考試，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。
第2類是今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄的考生，可申請分發回原繁星錄取校系。
第3類是今年以申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，可選1個校系分發。
第4類則是今年度大學申請入學補救措施管道獲「錄取」後放棄，可選1個校系分發，但因111學年度學測無考生因防疫規定缺考，所以今年沒有考生適用此類。
值得注意的是，參與補救措施的考生，不能選擇涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組。
王文俊表示，補救措施會配合中央流行疫情指揮中心防疫政策及疫情發展，持續滾動調整。他特別提醒，分科測驗已開放輕症、無症狀考生應試，考生如果符合應試資格，卻自行選擇不參加，也不能適用補救措施。相關資訊可參考招聯會網站。
新聞來源
- 分科測驗開放輕症、無症狀考生 不能提前看考場（中央社）
- 中重症考生不能考分科測驗 分發入學有補救措施（中央社）
- 分科測驗20縣市設考場讓確診生應考 未主動通報將取消資格（ETtoday新聞雲）
- 分科測驗確診居隔生需先上網填報 檢具3文件才能應考（聯合新聞網）
延伸閱讀
- 潘文忠：大學分科測驗擬開放輕症、無症狀確診者應試，考生須經醫師評估且考場獨立
- 國中教育會考疫情下登場：教育部統計20萬名考生應試，逾3300名確診者待補考
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」