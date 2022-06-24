大考中心：分科測驗考生確診、居隔等7/4起上網自主填報，隔離或居家照護試場不開放查看

（中央社）大學分科測驗開放COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）輕症、無症狀的居家照護考生應試，是國內大型升學考試首次。大考中心今（24）天說明應試安排，會在20縣市設置專門試場（學校），但前一天不開放看考場。

分科測驗預計於7月11日、12日舉行，因應COVID-19疫情，教育部長潘文忠日前解釋，分科測驗是大學入學最後一道考試且不會有補考，加上醫學系、牙醫系、中醫系、師培公費生等名額都無法外加，為維護考生權益，因此研擬讓確診但屬輕症、無症狀的考生可應試。

大考中心主任周兆民今天在記者會上表示，考生若確診、居家檢疫、居家隔離、自主防疫，須於7月4日起上網自主填報，試務單位也會和衛生福利部勾稽名單。考生未主動填報或據實填寫，經查證屬實，將取消考試資格，且沒有補救措施，即使錄取了，也會取消錄取資格。

分科測驗只開放輕症或無症狀的居家照護考生應考，試務單位會於考前約1到2天通知要到哪裡應試。其他確診考生（中重症等），會依大學招生委員會聯合會的補救措施規定辦理。

周兆民表示，不同狀況的考生，會安排在不同的試場，外界不必擔心。確診考生的試場，座位間隔會達2到3公尺，防疫規格也會提升，至少一半的監試人員會有醫護背景。

確診考生往應試地點，須依中央流行疫情指揮中心就醫或採檢的交通最新規範，可由同住親友1人接送，或選擇搭乘防疫計程車，不能自行騎車或步行。當日考試結束後，應立即返回居住地。

一般的隔離試場及居家照護試場，考前都不開放查看試場。中午用餐統一代訂便當，考試期間不能喝水、飲食，如因治療需要須服藥，要事先和監試人員報備。

《ETtoday新聞雲》報導，周兆民表示，今年分科測驗防疫措施大致比照今年學測，除每間試場人數降載，從42人降為36人，也不開放親友陪考，進入考場要先量測體溫，進入考場則全面戴口罩，午餐則使用隔板，考（分）區每日考試完畢清消等。

居家檢疫、居家隔離以及自主防疫考生，周兆民表示，則安排在一般考區內的隔離試場應試，而且動線安排會和一般考生不同。

中重症考生仍不能應試，符合4條件分發入學可採補救措施

（中央社）大學分科測驗開放COVID-19輕症、無症狀的居家照護考生應試，但中、重症考生仍不能考，後續的分發入學管道可申請補救措施，在符合4個適用條件下，採外加名額錄取。

分科測驗預計於7月11日、12日舉行，因應COVID-19疫情，大考中心今天正式宣布，開放輕症、無症狀的居家照護考生應試，是國內大型升學考試首次。

中重症、在醫院治療的考生，仍不能參加分科測驗。考生符合4項適用條件（須4項全部符合），可在分發入學管道採補救措施，包括第1，已報名分科測驗或同時報名學測及術科考試音樂組；第2，因疫情相關規定不能應考，或於考試期間確診未能全程參與已報考的科目；第3，通過分發入學證明文件審查；第4，經招聯會審核同意。

大學招聯會執行秘書王文俊表示，符合條件的考生，可從4類分發審查方式中選擇。第1類是選擇分發入學管道志願校系，檢附自傳、讀書計畫及高中3年在校成績單等備審資料、志願序表，提交招聯會後轉送校系審查。考生最多填6個志願。如果有參加今年的學測和術科考試，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。

第2類是今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄的考生，可申請分發回原繁星錄取校系。

第3類是今年以申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，可選1個校系分發。

第4類則是今年度大學申請入學補救措施管道獲「錄取」後放棄，可選1個校系分發，但因111學年度學測無考生因防疫規定缺考，所以今年沒有考生適用此類。

值得注意的是，參與補救措施的考生，不能選擇涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組。

王文俊表示，補救措施會配合中央流行疫情指揮中心防疫政策及疫情發展，持續滾動調整。他特別提醒，分科測驗已開放輕症、無症狀考生應試，考生如果符合應試資格，卻自行選擇不參加，也不能適用補救措施。相關資訊可參考招聯會網站。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範