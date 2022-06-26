朱立倫的親美論，將成為國民黨內「清零」或「共存」的矛盾之爭

文：林威志（台北海洋科技大學助理教授）

在美國發表「國民黨一直親美」、「始終對抗共產主義」、所謂「九二共識概念模糊」等向美國表忠心言論後，朱立倫的做法再度引發爭議。朱立倫迴避了「九二共識」，更畏懼「一國兩制」如猛虎，對中共而言，朱立倫迴避「九二共識」，還怎麼促成兩岸和平發展。

發表親美論，但訴諸中華情

朱立倫雖然強調「親美」，實際上不是與民進黨競爭誰更親美，而只是跟國民黨人比較誰更親美。但是，朱立倫在美國的「反共」論述，以及淡化「九二共識」的言論，引發藍營對國民黨兩岸路線的爭論和憂慮，加劇黨內矛盾，可能使得國民黨更難團結，失去更多中間路線支持者。

在中共眼裡，朱立倫在訪美期間，不但向美國大肆獻媚，還在兩岸問題上屢屢向中國大陸潑髒水，其數典忘祖的醜惡嘴臉，連民進黨都自愧不如，而最讓人跌破眼鏡的是，朱立倫日前還跑到紐約祭祖，聲稱要傳承忠孝精神。按照朱立倫本人的說法，他是北宋著名詞人朱敦儒第29代孫。

中共要知道中國的忠孝文化中，可沒有出賣國家這一說，朱立倫是出賣了中華民國，還是背叛了中華人民共和國？看在中共眼裡，忠孝文化一直強調的是「家國」情懷，有國才有家，沒有國，家也無法倖存。而作為在那個時代有著巨大影響力的朱敦儒和朱熹，更是極為看重個人與國家的關係，現在朱立倫將之一筆抹殺，這並非傳承忠孝。

看到朱立倫赴美期間一系列可笑的表演之後，作為國民黨幾十年的對手，行政院長蘇貞昌忍不住地表達了贊許之情，其聲稱很高興看到朱立倫往「民意靠攏」、「大家一起團結」、「這是對的」。蘇貞昌當然會感到高興，一直與民進黨作鬥爭的國民黨，現在走上了一條和民進黨類似的政策道路，這就是對民進黨的致敬，但從國民黨人的角度來講，採取向民進黨立場靠攏的做法，在政治上就是一場災難。

從朱立倫的表態可以看出，當前國民黨內部依然認同「一個中國」原則，認為臺灣是中國的一部分。雖然國民黨執政有其自身的缺陷，並不一定能夠帶領臺灣和臺灣民眾走向富強，但是至少能夠保證臺灣在相對和平的環境中得到發展。

國民黨並不希望製造「一中一台」的局面，國民黨作為「九二共識」這個概念的發明者之一，明確將「九二共識」作為重要的條款寫進黨綱中，這與公然拒絕「九二共識」的民進黨政府有本質上的不同。國民黨人都認為在「一個中國」原則之下，台海地區就不會爆發大規模的軍事衝突，能夠保持和平穩定，臺灣在這樣的環境中加強兩岸之間的聯繫和互動，勢必能夠促進兩岸關係的緩和，也能夠為兩岸發展營造良好的環境。

Photo Credit: 中央社

親美 vs. 親中大戲，正要開演

國台辦以不直接點名方式奉勸朱立倫保持清醒，國台辦發言人馬曉光嚴厲警告稱，兩岸統一是兩岸中華兒女自家事，何須假手外人。洪秀柱要報換柱之仇，現任朱立倫主席訪美高喊「親美反共」，卸任主席洪秀柱卻在這段時間跑去舔共，國民黨一直都在玩兩面手法，這種雙頭馬車策略很快就會玩完。

與朱立倫形成鮮明對比的是，國民黨前主席洪秀柱，她在出席於北京舉行的兩岸同胞交流研討會時表示：「兩岸是一家人，同屬一個中國，統一才是臺灣的主流民意，民進黨拋出的兩岸互不隸屬論調是最荒謬的謊言。」兩岸同胞不要被帝國主義挑撥離間，寧鳴而死，不默而生，我們要為共同的理想與目標振臂疾呼。

這齣統戰大戲，兩人在國外還不是最精彩的時候，等到回國後才正要開始。外界可以觀察國民黨黨內兩岸買辦紅利的受惠者，到底敢不敢跟朱立倫走近，而統戰部門又敢不敢對挺朱的人通惠情促融？到底誰才是紙老虎呢？國人接著看下去。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航