細菌要顯微鏡才看得到？科學家發現1公分長華麗硫珠菌，顛覆細菌小且簡單等觀念
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近期在加勒比海的紅樹林中，科學家發現了一種白絲狀且大小、形狀與人類睫毛相似的新型細菌。它們的體型除了顛覆人類想像，有組織整理遺傳物質的方式也讓科學家們感到驚訝。研究者們總結「更大、更複雜的細菌都可能隱藏在肉眼可見的地方。」
過去，人類發現的細菌肉眼皆不可見。不過，在加勒比海的紅樹林中，科學家發現了一種白絲狀且大小、形狀與人類睫毛相似的新型細菌。由於它們的構造與一般細菌大為不同，科學家將其稱為「一個細菌進化出更高層次複雜性的迷人例子」。
這次研究發現的新細菌為華麗硫珠菌（Thiomargarita magnifica），是迄今為止已知的最大細菌；大小是常見細菌的5000倍大。「對我們來說，這如同遇到一個像聖母峰一樣大的人。」加州柏克萊大學聯合基因研究所微生物學家、研究合著者沃蘭（Jean-Marie Volland）解釋。
研究表示，大約一公分長的華麗硫珠菌以某種方式附著於加勒比海紅樹林沼澤中沉沒的樹葉。最初蒐集這些白色細絲的科學家根本不知道自己發現了一種肉眼可見的新型細菌。
值得注意的是，根據細胞代謝模型，細菌根本不該長這麼大。此前，科學家提出細菌大小的上限，甚至比華麗硫珠菌小約100倍。
除了挑戰人類對於細菌尺寸的舊觀念外，華麗硫珠菌還以一種異常先進的方式組織遺傳物質。不同於其他細菌讓遺傳物質自由漂浮於體內，華麗硫珠菌利用膜結合細胞器（membrane-bound）將DNA更有條理的包裹存放。這讓它們成為目前世界上唯一一個被發現以真核生物（有細胞核的生物）組織方式，明確分離遺傳物質的細菌。沃蘭補充：「在細菌上看到這樣的特質是非常意想不到的。」
科學家也發現華麗硫珠菌體內的基因數量是大多數細菌們的3倍，且每個細胞中都存在著數十萬組複製基因，異常複雜。不過沃蘭澄清，這並不代表華麗硫珠菌是某種簡單生命體與複雜生命體之間消失的連結，「它們只是細菌進化出更高層次複雜性的迷人例子」。
目前，科學家還無法確定這些巨大的微生物的生活方式，包含它們在水下環境成長至如此驚人的體型後究竟獲得甚麼優勢。另一方面，科學家對於華麗硫珠菌如何進化成大體型也有諸多猜測，其中一種可能性是其學會如何逃避捕食，「如果長得比捕食者大幾倍或幾千倍，你就不怕被他們吃掉」沃蘭補充。
然而，變大也意味著華麗硫珠菌失去作為細菌的傳統優勢，例如：自由的四處移動、殖民新生態棲位（Ecological niche）等。沃蘭表示，通過離開微觀世界，這些細菌肯定改變了它們與環境的互動方式。
目前，華麗硫珠菌還沒有在加勒比海紅樹林以外的區域被發現，當研究人員近期返回該地區時，發現這些可能是季節性生物的細菌已經從原來的棲息位置消失。無論如何，論文研究者們總結本次的發現表明「更大、更複雜的細菌都可能隱藏在肉眼可見的地方。」
新聞來源
- Think all bacteria are microscopic? Tell that to these centimeter-long monsters（NPR）
- Scientists discover world’s largest bacterium, the size of an eyelash（The Guardian）
- You Don’t Need a Microscope to See the Biggest Bacteria Ever Found（The New York Times）
延伸閱讀
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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我們想讓你知道的是
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
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