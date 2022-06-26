從《捍衛戰士：獨行俠》學商管思維：不是飛行機的問題，是飛行員
我們想讓你知道的是
面對敵方先進百倍的軍機，要如何勝利？成功與否其實不是飛行機的問題，是飛行員。（雖然這段我覺得是有點太絕對了，但不可否認的是人才的重要性。）
文：Juno
6月22日去看了電影《捍衛戰士：獨行俠》，已經被朋友們洗版許久，終於找到時機去看啦！在看之前我沒有看預告片，也沒有看任何影評，原本以為自己會感動落淚，雖然沒有熱淚盈眶，但不得不說經典就是經典，每一句台詞都蘊含著深刻的意義！
這篇文章是看完電影後，將劇中很有感觸的台詞和近期所看書籍做結合，這些場景、對白一出來，我就想到這不是哪本書哪一章節提到的內容嗎？
如果你還沒看過《捍衛戰士》，可以先將這篇貼文收藏起來。如果你已經看過了，可以留言給我，讓我知道你的想法。
一、新聞媒體宣傳：讓影迷等最久的續作
想必大家在還沒看電影之前，就已經看過許多新聞媒體宣傳提到：「讓影迷苦等36年的續作！」、「阿湯哥30年都沒變！」等等，完全勾起大家想要看看阿湯哥是吃了哪牌的防腐劑（誤）
- 推薦書《鉤引行銷》：一個好的「鉤引點」，目的是要在最短時間內吸引觀眾的注意力，可以帶來新的客戶、成功推出新產品。
補充一點，《捍衛戰士：獨行俠》發行的電影公司是「派拉蒙影業」，書中也有大量舉例「派拉蒙影業」對於預告片鉤引點的使用。
二、我不是教官，我是飛行員
當男主角獨行俠被指令擔任秘密任務的教官時，他感到很痛苦且不適任，並對長官提到：「我不是教官，我是飛行員。」（It’s not what I am, it’s who I am.）
保留了英文原句，因為覺得這最能代表他想傳達的意思，獨行俠幾十年的海軍飛行員生涯，早已將他的熱情（飛行）和自我價值認同感（我是個飛行員，如果不是飛行員，我什麼也不是）牢牢捆綁在一起。因此當他被指派為教官時，他過去的自我認同毀滅。
- 推薦書《一流的人如何駕馭自我》：我的價值不該由我的熱情和成就定義，學會拆分熱情和自我認同。為自己營造「內在個人敘事」對放下熱情向前邁進而言至關重要。
三、該放手了 It’s time to let go
獨行俠失去好友的陰影，導致不敢放手讓已故好友兒子公雞擔任任務小組，面對「該信任與保護」的兩難時，亦師亦友的冰人不斷重複：「該放手了。」（It’s time to let go.）
後來在兩人出任務前的一句話：“We’ll talk when we get back.” 可以看出最後獨行俠對公雞十足的信任，信任他的能力，信任他們能達成任務回來。
- 推薦書《恆久卓越的修煉》：如果你信任他們，他們會覺得有責任讓自己值得你的信任，當你信任別人的時候，其實在幫助他們變得更值得信任。
四、不是飛行機的問題，是飛行員
面對敵方先進百倍的軍機，要如何勝利？成功與否其實不是飛行機的問題，是飛行員。（雖然這段我覺得是有點太絕對了，但不可否認的是人才的重要性。）
- 推薦書《恆久卓越的修煉》：人才的重要性，優先於找到好的商業構想，當組織關鍵崗位上坐著對的人，就在邁向卓越的路上跨出重要的一步。
五、獨行俠＆冰人亦師亦友的情誼
劇中最感人的一段，是獨行俠和冰人兩人短短幾分鐘的真摯的對談，這讓我想到，一段美好的關係就是這樣吧，彼此都從對方身上學到很多，彼此都覺得受益的是自己。
- 推薦書《恆久卓越的修煉》：怎麼知道自己是否擁有很棒的關係，如果你問對方在這段關係中，誰獲益最多，兩個人都回答「是我」的時候。
偷偷來個趣味的，我想不管問獨行俠＆冰人劇中經典：「誰是最厲害的飛行員？」或是「你們兩人在這段關係中，誰獲益最多？」他們都會回答：「是我。」
六、軍中友情的羈絆
這一部分其實是我自己的推測，我在想獨行俠即使戰績彪炳，但不願晉級升官的原因，除了他對飛行對高速的熱情，一來也是心中無法放下對昔日同袍「呆頭鵝」的羈絆。
在一開頭獨行俠飛行時習慣性的與「呆頭鵝」對話，可以看出夥伴從未離開，一直在他心中。
- 推薦書《人慈》：軍隊的強度會跟士兵的情誼羈絆一樣強，同袍情誼是贏得戰爭的武器，羈絆深刻到這些軍人可能會拒絕升遷。
最後謝謝出版社的信任，提供不少好書給我，透過閱讀和思考，讓日常生活有更美好、更深刻的觀察。
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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