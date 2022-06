從《捍衛戰士：獨行俠》學商管思維：不是飛行機的問題，是飛行員

文:Juno

6月22日去看了電影《捍衛戰士:獨行俠》,已經被朋友們洗版許久,終於找到時機去看啦!在看之前我沒有看預告片,也沒有看任何影評,原本以為自己會感動落淚,雖然沒有熱淚盈眶,但不得不說經典就是經典,每一句台詞都蘊含著深刻的意義!

這篇文章是看完電影後,將劇中很有感觸的台詞和近期所看書籍做結合,這些場景、對白一出來,我就想到這不是哪本書哪一章節提到的內容嗎?

如果你還沒看過《捍衛戰士》,可以先將這篇貼文收藏起來。如果你已經看過了,可以留言給我,讓我知道你的想法。

一、新聞媒體宣傳:讓影迷等最久的續作

Photo Credit: 本文作者提供

想必大家在還沒看電影之前,就已經看過許多新聞媒體宣傳提到:「讓影迷苦等36年的續作!」、「阿湯哥30年都沒變!」等等,完全勾起大家想要看看阿湯哥是吃了哪牌的防腐劑(誤)

推薦書《鉤引行銷》:一個好的「鉤引點」,目的是要在最短時間內吸引觀眾的注意力,可以帶來新的客戶、成功推出新產品。

補充一點,《捍衛戰士:獨行俠》發行的電影公司是「派拉蒙影業」,書中也有大量舉例「派拉蒙影業」對於預告片鉤引點的使用。

二、我不是教官,我是飛行員

Photo Credit: 本文作者提供

當男主角獨行俠被指令擔任秘密任務的教官時,他感到很痛苦且不適任,並對長官提到:「我不是教官,我是飛行員。」(It’s not what I am, it’s who I am.)

保留了英文原句,因為覺得這最能代表他想傳達的意思,獨行俠幾十年的海軍飛行員生涯,早已將他的熱情(飛行)和自我價值認同感(我是個飛行員,如果不是飛行員,我什麼也不是)牢牢捆綁在一起。因此當他被指派為教官時,他過去的自我認同毀滅。

推薦書《一流的人如何駕馭自我》:我的價值不該由我的熱情和成就定義,學會拆分熱情和自我認同。為自己營造「內在個人敘事」對放下熱情向前邁進而言至關重要。

三、該放手了 It’s time to let go

Photo Credit: 本文作者提供

獨行俠失去好友的陰影,導致不敢放手讓已故好友兒子公雞擔任任務小組,面對「該信任與保護」的兩難時,亦師亦友的冰人不斷重複:「該放手了。」(It’s time to let go.)

後來在兩人出任務前的一句話:“We’ll talk when we get back.” 可以看出最後獨行俠對公雞十足的信任,信任他的能力,信任他們能達成任務回來。

推薦書《恆久卓越的修煉》:如果你信任他們,他們會覺得有責任讓自己值得你的信任,當你信任別人的時候,其實在幫助他們變得更值得信任。

四、不是飛行機的問題,是飛行員

Photo Credit: 本文作者提供

面對敵方先進百倍的軍機,要如何勝利?成功與否其實不是飛行機的問題,是飛行員。(雖然這段我覺得是有點太絕對了,但不可否認的是人才的重要性。)

推薦書《恆久卓越的修煉》:人才的重要性,優先於找到好的商業構想,當組織關鍵崗位上坐著對的人,就在邁向卓越的路上跨出重要的一步。

五、獨行俠&冰人亦師亦友的情誼

Photo Credit: 本文作者提供

劇中最感人的一段,是獨行俠和冰人兩人短短幾分鐘的真摯的對談,這讓我想到,一段美好的關係就是這樣吧,彼此都從對方身上學到很多,彼此都覺得受益的是自己。

推薦書《恆久卓越的修煉》:怎麼知道自己是否擁有很棒的關係,如果你問對方在這段關係中,誰獲益最多,兩個人都回答「是我」的時候。

偷偷來個趣味的,我想不管問獨行俠&冰人劇中經典:「誰是最厲害的飛行員?」或是「你們兩人在這段關係中,誰獲益最多?」他們都會回答:「是我。」

六、軍中友情的羈絆

Photo Credit: 本文作者提供

這一部分其實是我自己的推測,我在想獨行俠即使戰績彪炳,但不願晉級升官的原因,除了他對飛行對高速的熱情,一來也是心中無法放下對昔日同袍「呆頭鵝」的羈絆。

在一開頭獨行俠飛行時習慣性的與「呆頭鵝」對話,可以看出夥伴從未離開,一直在他心中。

推薦書《人慈》:軍隊的強度會跟士兵的情誼羈絆一樣強,同袍情誼是贏得戰爭的武器,羈絆深刻到這些軍人可能會拒絕升遷。

最後謝謝出版社的信任,提供不少好書給我,透過閱讀和思考,讓日常生活有更美好、更深刻的觀察。

本文經《方格子》授權轉載,原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航