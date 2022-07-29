TNL+ 2022/07/29,
非洲

非洲藝術家進軍NFT市場重拾話語權：現在由非洲人來向世界說說非洲事

非洲藝術家進軍NFT市場重拾話語權：現在由非洲人來向世界說說非洲事
奈及利亞藝術家奧西納奇（Jacon Osinachi）｜Photo Credit: KimNwosuK@Wiki CC BY SA 4.0

我們想讓你知道的是

NFT數位藝術帶來的諸多好處，也讓世界看見令人驚豔的非洲藝術創作，但是對非洲藝術家而言其實好處不容易拿。個人經濟條件和所在國家等因素，決定了非洲藝術家將作品上鏈時面臨的挑戰種類。

文：何佩佳、盧韋辰

2021年10月，30歲的奈及利亞藝術家奧西納奇（Jacon Osinachi）創造了歷史性高光時刻。他是第一位在佳士得歐洲出售NFT數位藝術品的非洲藝術家，他用Microsoft Word軟體製作的NFT數位創作品，在當時的佳士得拍賣會上賣出了6萬8000美元。

奈及利亞新銳攝影師奧拉希爾（Adisa Olashile）在OpenSea上以0.3 ETH價格出售自己的攝影作品——當地老鼓手Baba Onilu的照片，他同時也在推特上撰文推廣，結果得到熱烈迴響，這組照片替奧拉希爾賺進超過100萬奈拉。奧拉希爾為了表示感謝與履行承諾，他將一半的銷售收入送給老鼓手。這段故事也被奧拉希爾拍成影片並上傳到網路，再次成為社交媒體上的熱門話題。

隨著越來越多類似上述兩段真實又傳奇故事的出現，將NFT販售作品能賺取可觀收入的魅力持續擴大，吸引許多非洲藝術家／創作者紛紛開始進行數位藝術創作。除了賺錢目的，也有非洲藝術家或團體將NFT數位藝術品當作宣傳手段，宣揚自身文化中的卓越成就。

NFT風潮不僅為非洲藝術交易市場帶來變化，也讓非洲藝術家／創作者看到了機會與挑戰。（以下以「非洲藝術家」一詞為代表，泛稱非洲藝術家／創作者兩種身份。）

NFT帶給非洲藝術家的機會

藝術品市場由一級市場和二級市場組成，其中的差別大略定義為：一級市場是產品第一次進入市場的渠道，例如畫廊、藝文中心，產品在這裡被初次定價；產品再次流通的渠道是二級市場，例如拍賣行，拍賣價格取決於作品的經濟價值。

傳統藝術品市場沒辦法給非洲藝術家的，NFT交易平台可以。譬如每當作品被出售或易手時，原創者能獲得一定比例的收入。即使作品越來越受歡迎又價值激增，原創者也不會被排除在外。另外，如果非洲藝術家有專業團隊協助經營與行銷NFT數位藝術品，他的影響力也會持續擴大，有助於建立國際社群，吸引更多人對其作品產生共鳴。

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2022/07/28,
社會

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
Photo Credit：台灣世界展望會

我們想讓你知道的是

在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。

在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。

納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。

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Photo Credit：台灣世界展望會

「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。

透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」

邀請你選擇資助等待最久的孩子！當你轉變一個孩子的生命，就是創造世界下一代的希望。
了解更多：https://wvtaiwan.com/YFwi0

本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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