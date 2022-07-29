非洲藝術家進軍NFT市場重拾話語權：現在由非洲人來向世界說說非洲事

文：何佩佳、盧韋辰

2021年10月，30歲的奈及利亞藝術家奧西納奇（Jacon Osinachi）創造了歷史性高光時刻。他是第一位在佳士得歐洲出售NFT數位藝術品的非洲藝術家，他用Microsoft Word軟體製作的NFT數位創作品，在當時的佳士得拍賣會上賣出了6萬8000美元。

奈及利亞新銳攝影師奧拉希爾（Adisa Olashile）在OpenSea上以0.3 ETH價格出售自己的攝影作品——當地老鼓手Baba Onilu的照片，他同時也在推特上撰文推廣，結果得到熱烈迴響，這組照片替奧拉希爾賺進超過100萬奈拉。奧拉希爾為了表示感謝與履行承諾，他將一半的銷售收入送給老鼓手。這段故事也被奧拉希爾拍成影片並上傳到網路，再次成為社交媒體上的熱門話題。

隨著越來越多類似上述兩段真實又傳奇故事的出現，將NFT販售作品能賺取可觀收入的魅力持續擴大，吸引許多非洲藝術家／創作者紛紛開始進行數位藝術創作。除了賺錢目的，也有非洲藝術家或團體將NFT數位藝術品當作宣傳手段，宣揚自身文化中的卓越成就。

NFT風潮不僅為非洲藝術交易市場帶來變化，也讓非洲藝術家／創作者看到了機會與挑戰。（以下以「非洲藝術家」一詞為代表，泛稱非洲藝術家／創作者兩種身份。）

NFT帶給非洲藝術家的機會

藝術品市場由一級市場和二級市場組成，其中的差別大略定義為：一級市場是產品第一次進入市場的渠道，例如畫廊、藝文中心，產品在這裡被初次定價；產品再次流通的渠道是二級市場，例如拍賣行，拍賣價格取決於作品的經濟價值。

傳統藝術品市場沒辦法給非洲藝術家的，NFT交易平台可以。譬如每當作品被出售或易手時，原創者能獲得一定比例的收入。即使作品越來越受歡迎又價值激增，原創者也不會被排除在外。另外，如果非洲藝術家有專業團隊協助經營與行銷NFT數位藝術品，他的影響力也會持續擴大，有助於建立國際社群，吸引更多人對其作品產生共鳴。