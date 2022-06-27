進電影院看《貓王艾維斯》前須知，關於「貓王」12個可能讓你很意外的point

由《紅磨坊》、《大亨小傳》名導巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導的音樂傳記電影《貓王艾維斯》，於台灣時間今（2022）年6月24日正式上映。

顧名思義，《貓王艾維斯》描述了「貓王」的職業生涯，並找來年輕演員奧斯汀巴特勒（Austin Butler）飾演「貓王」一角，而金獎影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）則飾演惡名昭彰的知名貓王經紀人帕克上校。

既然是傳記電影，那麼在進電影院之前，先科普一下「貓王」的生涯，或許會比較能夠理解電影，也會讓電影更好看，以下是關於「貓王」的12個可能讓你很意外的point，提供給各位影迷、樂迷參考。

Photo Credit: AP / 達志影像 「貓王」Elvis Presley本人

1. 其實是山區鄉村搖滾

貓王雖被稱為搖滾樂之王，但事實上嚴格說來，他當年唱的不是後來所謂的搖滾樂，而是比較偏Rockabilly風格的山區鄉村搖滾。

貓王在太陽唱片的五首單曲，開創了將黑人節奏藍調和白人西部鄉村的曲調融合在一起，而這些後來成為了早期搖滾音樂的諸多特徵之一。對於許多的學者而言，這些不僅是早期貓王最好的單曲，而且是有史以來最好的搖滾樂。

2. 貓王其實是雙胞胎

貓王出生於1935年1月8日一個貧窮的密西西比家庭，本名Elvis Aron（後來正名為Aaron）Presley的貓王，其實有一位雙胞胎弟弟。但當年他出生後的35分鐘後，醫生發現他弟弟傑西仍在子宮中而不幸難產死亡。隔天，傑西被埋在附近普萊斯維爾公墓的一個沒有墓碑標記的墳墓裡。貓王一生都在談論他的雙胞胎弟弟，因他成了家中唯一的獨生子。

Photo Credit: 華納兄弟 飾演貓王的演員奧斯汀巴特勒

3. 貓王的不及格音樂課

後來，貓王全家搬至孟菲斯，並就讀於休姆斯高中，但在學期間，他的音樂課成績卻不及格，被班導認為是不易融入群體中，偏安靜的局外人。畢業後，他在一家機械廠工作並開過卡車，然後到了1954年7月，在當地太陽唱片公司的錄音室錄製了〈That's All Right〉，意外的開始了他的音樂生涯。

4. 貓王與雅園