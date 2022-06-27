進電影院看《貓王艾維斯》前須知，關於「貓王」12個可能讓你很意外的point
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《貓王艾維斯》傳記電影正式上映，那麼在進電影院之前，先科普一下「貓王」的生涯，或許會比較能夠理解電影，也會讓電影更好看，以下是關於「貓王」的12個可能讓你很意外的point，提供給各位影迷、樂迷參考。
由《紅磨坊》、《大亨小傳》名導巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導的音樂傳記電影《貓王艾維斯》，於台灣時間今（2022）年6月24日正式上映。
顧名思義，《貓王艾維斯》描述了「貓王」的職業生涯，並找來年輕演員奧斯汀巴特勒（Austin Butler）飾演「貓王」一角，而金獎影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）則飾演惡名昭彰的知名貓王經紀人帕克上校。
既然是傳記電影，那麼在進電影院之前，先科普一下「貓王」的生涯，或許會比較能夠理解電影，也會讓電影更好看，以下是關於「貓王」的12個可能讓你很意外的point，提供給各位影迷、樂迷參考。
1. 其實是山區鄉村搖滾
貓王雖被稱為搖滾樂之王，但事實上嚴格說來，他當年唱的不是後來所謂的搖滾樂，而是比較偏Rockabilly風格的山區鄉村搖滾。
貓王在太陽唱片的五首單曲，開創了將黑人節奏藍調和白人西部鄉村的曲調融合在一起，而這些後來成為了早期搖滾音樂的諸多特徵之一。對於許多的學者而言，這些不僅是早期貓王最好的單曲，而且是有史以來最好的搖滾樂。
2. 貓王其實是雙胞胎
貓王出生於1935年1月8日一個貧窮的密西西比家庭，本名Elvis Aron（後來正名為Aaron）Presley的貓王，其實有一位雙胞胎弟弟。但當年他出生後的35分鐘後，醫生發現他弟弟傑西仍在子宮中而不幸難產死亡。隔天，傑西被埋在附近普萊斯維爾公墓的一個沒有墓碑標記的墳墓裡。貓王一生都在談論他的雙胞胎弟弟，因他成了家中唯一的獨生子。
3. 貓王的不及格音樂課
後來，貓王全家搬至孟菲斯，並就讀於休姆斯高中，但在學期間，他的音樂課成績卻不及格，被班導認為是不易融入群體中，偏安靜的局外人。畢業後，他在一家機械廠工作並開過卡車，然後到了1954年7月，在當地太陽唱片公司的錄音室錄製了〈That's All Right〉，意外的開始了他的音樂生涯。
4. 貓王與雅園
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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