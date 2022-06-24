孩子還有心跳但沒有存活可能，禁止墮胎的馬爾他恐讓孕婦陷入生命危險

住在西雅圖附近的38歲攝影師安德莉亞（Andrea Prudente）與搭擋傑伊（Jay Weeldreyer）原本打算在地中海的馬爾他享受產前蜜月，但他們在6月5日抵達當地後，懷孕才16週的安德莉亞的羊水破了、胎盤也開始脫落，馬爾他當地婦產科醫師伊莎貝爾（Isabel Stabile）表示，孩子已經無法存活。

儘管保不住孩子讓兩人傷心欲絕，情況卻遠比想像中更糟糕。伊莎貝爾指出，從掃描結果看來，安德莉亞的子宮頸已經開了、臍帶也突出，這讓他面臨致命感染，以及胎盤脫落大量出血的風險。能夠保護安德莉亞的方法，就是由醫生把胎盤和胎兒從子宮中取出。

這個16週大的胎兒雖然被醫生判斷無法存活，但心跳還沒停止。而在馬爾他，墮胎在任何情況下都是違法的，就算母親處於生命危險之中也不例外。被發現墮胎或「導致流產」的人，可能面臨長達3年的監禁，包含孕婦本人和醫療專業者。

傑伊向《Euronews》指出，馬爾他人認為這是「墮胎」（abortion），但這其實是不完全流產（incomplete miscarriage），「我們失去了我們的女兒」，因為安德莉亞已經確定不可能產下活著的孩子，傑伊補充說道：「我們還沒有機會感到悲傷。」這場慶祝家庭新成員的旅行，演變成安德莉亞所面臨的危險。

《紐約時報》的報導指出，如果安德莉亞繼續留在馬爾他，他唯一的選擇就是一直等下去，可能得耗費幾週的時間等待胎兒死亡，只是同時會面臨潛在血液中毒的風險。但因為他的健康狀況不佳，所以難以馬上離開馬爾他。

安德莉亞的律師向《Euronews》表示，他會被送到西班牙的某個地點。目前無論是安德莉亞的醫院還是馬爾他政府，都沒有回應這件事。

愛爾蘭類似案例推動墮胎合法化公投

根據《紐約時報》的報導，安德莉亞和2012年一名愛爾蘭女子的遭遇非常相似，該名女子的羊膜囊過早破裂，但體內的胎兒心臟還在跳動。不過，當時墮胎在愛爾蘭還是違法的，醫生拒絕取出胎兒，最後併發敗血症、心臟停止。這個案例推動了愛爾蘭2018年墮胎合法化的公投。

在波蘭，2020年所制定的一項法律，取消了允許墮胎的所有例外情況。主導該國法院的法官是極度保守的政府人士，波蘭和馬爾他都有堅定的天主教信仰，也是歐盟唯二嚴格禁止墮胎的國家。

「由於反墮胎法，只要胎兒還活著，他們（醫生）就無能為力」，一名波蘭婦女Izabela Sajbor在死前數小時寫道，他的胎兒當時幾乎100％會在子宮內死亡，但醫生最關心的還是胎兒的心跳，「女人就像一個孵蛋器。」因為在波蘭以及馬爾他，即便在最嚴峻、最緊急的情況下，墮胎也幾乎是不可能的事情。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範