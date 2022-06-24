孩子還有心跳但沒有存活可能，禁止墮胎的馬爾他恐讓孕婦陷入生命危險
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這個16週大的胎兒雖然被醫生判斷無法存活，但心跳還沒停止。而在馬爾他，墮胎在任何情況下都是違法的，就算母親處於生命危險之中也不例外。
住在西雅圖附近的38歲攝影師安德莉亞（Andrea Prudente）與搭擋傑伊（Jay Weeldreyer）原本打算在地中海的馬爾他享受產前蜜月，但他們在6月5日抵達當地後，懷孕才16週的安德莉亞的羊水破了、胎盤也開始脫落，馬爾他當地婦產科醫師伊莎貝爾（Isabel Stabile）表示，孩子已經無法存活。
儘管保不住孩子讓兩人傷心欲絕，情況卻遠比想像中更糟糕。伊莎貝爾指出，從掃描結果看來，安德莉亞的子宮頸已經開了、臍帶也突出，這讓他面臨致命感染，以及胎盤脫落大量出血的風險。能夠保護安德莉亞的方法，就是由醫生把胎盤和胎兒從子宮中取出。
這個16週大的胎兒雖然被醫生判斷無法存活，但心跳還沒停止。而在馬爾他，墮胎在任何情況下都是違法的，就算母親處於生命危險之中也不例外。被發現墮胎或「導致流產」的人，可能面臨長達3年的監禁，包含孕婦本人和醫療專業者。
傑伊向《Euronews》指出，馬爾他人認為這是「墮胎」（abortion），但這其實是不完全流產（incomplete miscarriage），「我們失去了我們的女兒」，因為安德莉亞已經確定不可能產下活著的孩子，傑伊補充說道：「我們還沒有機會感到悲傷。」這場慶祝家庭新成員的旅行，演變成安德莉亞所面臨的危險。
《紐約時報》的報導指出，如果安德莉亞繼續留在馬爾他，他唯一的選擇就是一直等下去，可能得耗費幾週的時間等待胎兒死亡，只是同時會面臨潛在血液中毒的風險。但因為他的健康狀況不佳，所以難以馬上離開馬爾他。
安德莉亞的律師向《Euronews》表示，他會被送到西班牙的某個地點。目前無論是安德莉亞的醫院還是馬爾他政府，都沒有回應這件事。
愛爾蘭類似案例推動墮胎合法化公投
根據《紐約時報》的報導，安德莉亞和2012年一名愛爾蘭女子的遭遇非常相似，該名女子的羊膜囊過早破裂，但體內的胎兒心臟還在跳動。不過，當時墮胎在愛爾蘭還是違法的，醫生拒絕取出胎兒，最後併發敗血症、心臟停止。這個案例推動了愛爾蘭2018年墮胎合法化的公投。
在波蘭，2020年所制定的一項法律，取消了允許墮胎的所有例外情況。主導該國法院的法官是極度保守的政府人士，波蘭和馬爾他都有堅定的天主教信仰，也是歐盟唯二嚴格禁止墮胎的國家。
「由於反墮胎法，只要胎兒還活著，他們（醫生）就無能為力」，一名波蘭婦女Izabela Sajbor在死前數小時寫道，他的胎兒當時幾乎100％會在子宮內死亡，但醫生最關心的還是胎兒的心跳，「女人就像一個孵蛋器。」因為在波蘭以及馬爾他，即便在最嚴峻、最緊急的情況下，墮胎也幾乎是不可能的事情。
新聞來源
- How an Abortion Ban Trapped a Tourist on Malta（New York Times）
- Andrea Prudente: imperilled US woman set to travel to Spain after abortion refusal in Malta（Euronews）
- Poland Shows the Risks for Women When Abortion Is Banned（New York Times）
延伸閱讀
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
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▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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